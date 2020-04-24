В результате потрясений на финансовых рынках, вызванных эпидемией коронавируса, в первом квартале этого года Швейцарский национальный банк (SNB) понес убытки в размере 38,2 млрд. Кроме того, Государственный секретариат по экономике (Seco) резко пересмотрел свой прогноз на 2020 год в сторону понижения и ожидает, что из-за пандемии ВВП Швейцарии снизится на 6,7%, что будет самым резким замедлением экономики с 1975 года. Среднегодовой уровень безработицы составит 3,9%. О других новостях по коронавирусу в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Где нужно будет носить маску?

Мы уже рассказывали, что правительство Швейцарии решило не вводить правило обязательного ношения масок в общественных местах, однако в некоторых ситуациях маски могут понадобиться всем.

Так, на сайте Федерального департамента здравоохранения (OFSP) отмечается, что маску нужно надевать во время поездок в общественном транспорте в часы пик. При этом вероятность заразиться коронавирусом, если быстро пройти мимо кого-то на вокзале или в городе, очень мала, поэтому в таких случаях ношение масок не рекомендуется.

Кроме того, если это предусмотрено планом санитарной защиты, компании и торговые точки могут обязать своих клиентов носить маску и отказать им в обслуживании, если они не хотят ее надевать. Перед посещением парикмахерской или салона красоты уточните заранее у администратора, нужно ли приходить в своей маске или вам ее дадут на месте.

Во время велосипедной прогулки или пробежки маски не нужны. Если вы собираетесь на пробежку с кем-то, то бегите рядом или друг за другом в шахматном порядке.

Для людей, не работающих в системе здравоохранения, подходят гигиенические (их еще называют хирургическими) маски. Некоторую защиту могут обеспечивать промышленные текстильные маски. Самодельные маски бесполезны. OFSP напоминает, что маски защищают, прежде всего, не того, кто их носит, а окружающих.

Гигиенические маски можно носить до восьми часов, их нужно использовать только один раз, стирать их нельзя. Мойте руки с мылом или дезинфицируйте их до и после каждого использования маски. Не прикасайтесь к маске во время ношения, в противном случае продезинфицируйте руки. OFSP не рекомендует надевать маски на детей, в том числе и потому, что их трудно заставить носить маски правильно.

Респираторные маски (FFP2, FFP3; иногда с клапаном) предназначены для медицинского персонала в ситуациях повышенного риска. Инфицированные люди, с симптомами болезни или без них, не должны использовать эти маски, так как они способствуют распространению вируса.

228 новых случаев за 24 часа

Тем временем, согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 23 апреля, новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 28 496 человек, при этом за прошедшие сутки вирусом заразились 228 человек. От вызванных Covid-19 осложнений скончались 1268 пациентов, абсолютное большинство из них имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание: гипертензию (63%), сердечно-сосудистые проблемы (56%) или диабет (26%). Средний возраст заразившихся составляет 52 года, госпитализированных – 72, скончавшихся – 84. При этом, 61% госпитализированных и 59% скончавшихся пациентов – мужчины.

По информации агрегирующей данные кантонов платформы corona-data.ch, число жертв превысило 1520 человек. Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться, так как бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Дезориентация и слабость

Неврологи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) обратили внимание на то, что многие пациенты с Covid-19 жалуются на «спутанное» состояние: сильная усталость, дезориентация, трудности с концентрацией внимания, рассеянность. О пациентах с похожими симптомами сообщают также врачи из других стран. В CHUV создана специальная рабочая группа для изучения неврологических нарушений у заболевших Covid-19. Пока врачи не знают, с чем связано развитие этих расстройств – с тем ли, что коронавирус поражает мозг, или со слишком сильной иммунной реакцией организма.

Общенациональное исследование иммунитета

Швейцарская школа общественного здравоохранения (SSPH+) начала масштабное исследование Corona Immunitas, цель которого состоит в определении с помощью результатов серологических тестов количества переболевших коронавирусом в различных регионах страны и в конкретных группах населения.

Исследование, в котором примут участие 25 000 человек, продлится около полугода. Участники – мужчины и женщины всех возрастных групп, а также дети старше 5 лет – будут отобраны случайным образом и получат письмо с приглашением принять участие в тестировании.

Первый этап исследования уже начался в кантоне Женева, в апреле и начале мая тесты начнут проводить в кантонах Тичино, Базель-городской, Базель-сельский и Во, а в мае-июне состоится второй этап – в других кантонах. Полученные в ходе второго этапа данные дадут выборку по уровню иммунитета швейцарского населения после первого пика эпидемии и позволят оценить эффект от снятия ограничений. В рамках третьего этапа, который запланирован на сентябрь, эпидемиологи хотят, среди прочего, выяснить продолжительность иммунитета и необходимость вакцинации. Кроме того, будет проводиться повторное тестирование на одних и тех же людях, которое позволит выявить скрытые инфекции у тех, кто ранее прошел тест с отрицательным результатом.

Вакцина из Берна?

Исследователи Бернского университета нашли необычный способ для создания вакцины, решив использовать способность бактерий размножаться с невероятной скоростью. Бактерии делятся каждые 20 минут, и с их помощью можно произвести литры вакцин, пояснила в комментарии RTS иммунолог Моник Фогель. Внутри этих бактерий будет находиться обезвреженный вирус, способный спровоцировать иммунную защиту в организме. Первые опыты на мышах уже состоялись, исследователи надеются протестировать вакцину на людях и ведут переговоры с фармацевтическими компаниями о создании крупномасштабной производственной системы после завершения испытаний.

Осторожно, легионеллы!

Не все бактерии, впрочем, полезны для человека – некоторые, например, легионеллы, могут вызывать тяжелую пневмонию, нередко приводящую к смертельному исходу. Федеральный департамент безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV) напоминает, что медицинские, физиотерапевтические, массажные кабинеты, парикмахерские и салоны красоты, которые снова откроются 27 апреля, должны осторожно подойти к возобновлению своей работы после долгого перерыва. В этих учреждениях не пользовались сантехникой в течение нескольких недель, и за это время в трубах могли появиться микроорганизмы, такие как легионеллы, поэтому необходимо обязательно спустить воду в кранах, душах, раковинах и прочих сантехнических установках. Важно открыть одновременно несколько кранов, чтобы обеспечить достаточно сильный поток в трубах. Вода должна течь до тех пор, пока ее температура не станет постоянной. Очистку нужно проводить отдельно для холодной и горячей воды. Подробную информацию можно найти на сайте OSAV.

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