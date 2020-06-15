По информации Moderna, клинические испытания планируется проводить в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. Напомним, что на разработку вакцины компания со штаб-квартирой в Кембридже (штат Массачусетс) получила от правительства США 480 млн долларов. 18 мая Moderna выпустила коммюнике с информацией о том, что, по результатам теста на восьми добровольцах (в рамках первого этапа испытаний), подтверждена безопасность вакцины для человеческого организма, а также то, что препарат может стимулировать иммунную реакцию на коронавирус. Второй этап тестирования, включающий 600 добровольцев, начался в конце мая. Запланировано два этапа проведения прививок, с перерывом в 28 дней, при этом половина участников получат плацебо, пишет журнал Bilan.

Moderna – одна из пяти фирм, работу которых правительство США будет финансировать в рамках операции Warp Speed, запущенной с целью добиться скорейшей разработки и выпуска вакцины от Covid-19. В пятерку также входят британская компания AstraZeneca, американская Johnson & Johnson, немецкая Merck и американская Pfizer. При разработке препаратов Moderna использует матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК). Посредством вакцины от Covid-19 (mRNA-1273) эксперты компании хотят передать организму пациента генетическую информацию, необходимую для запуска механизмов защиты от коронавируса.

Напомним, что Moderna заключила контракт сроком на 10 лет с базельской компанией Lonza, о которой Наша Газета неоднократно писала. В коммюнике Lonza приведены слова генерального директора Moderna Стефана Банселя о том, что это сотрудничество позволит его предприятию в 10 раз ускорить производство своих препаратов, включая mRNA-1273.

Со своей стороны, фирма Pfizer начала тестирование вакцины на людях в мае, а Johnson & Johnson объявила, что испытание ее препарата на добровольцах начнется во второй половине июля, хотя ранее речь шла о сентябре. Компания AstraZeneca подписала соглашения с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Институтом сыворотки Индии (SII) с целью наладить поставки вакцины в развивающиеся страны. Предполагается, что общий объем превысит 2 млрд доз, поставки начнутся в конце этого года.

По данным некоммерческого фонда PHG Foundation, являющегося частью Кембриджского университета, вакцины, основанные на мРНК, можно выпускать дешевле и быстрее, чем традиционные препараты. Такие вакцины более безопасны для пациентов, поскольку при их производстве не используются суспензии убитых или ослабленных вирусов. Предстоит проделать еще много работы, прежде чем мРНК-вакцины можно будет применять в качестве стандартных препаратов: следует лучше изучить их потенциальные побочные эффекты и собрать больше данных об их эффективности в долгосрочной перспективе.

Добавим, что шансы ученых на успех при создании вакцины повышает то, что SARS-CoV-2 можно отнести к медленно эволюционирующим вирусам. Такой вывод сделали исследователи Университета Джонса Хопкинса (США). Молекулярный биолог Питер Тилен отметил, что с момента появления SARS-CoV-2 в 2019 году до настоящего времени вирус претерпел сравнительно немного генетических изменений. Эксперт добавил, что вакцины гораздо легче разрабатывать для одного штамма, чем для вируса, который быстро эволюционирует.

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