Автор: Лейла Бабаева, Кембридж-Вашингтон-Базель, 15. 06. 2020. Просмотров: 489
Наша Газета рассказывала о вакцине от Covid-19, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna. В июле этого года начнется третья стадия тестирования с участием 30 тыс. добровольцев. О своих планах сообщили и другие фирмы, занятые созданием аналогичных препаратов.|
NashaGazeta a déjà consacré un article au vaccin contre Covid-19 qui est développé par la société biotechnologique américaine Moderna. Au mois de juillet 2020, la compagnie commencera la troisième étape des tests avec la participation de 30 000 volontaires. D'autres sociétés travaillant sur des médicaments similaires ont également annoncé leurs plans.
По информации Moderna, клинические испытания планируется проводить в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. Напомним, что на разработку вакцины компания со штаб-квартирой в Кембридже (штат Массачусетс) получила от правительства США 480 млн долларов. 18 мая Moderna выпустила коммюнике с информацией о том, что, по результатам теста на восьми добровольцах (в рамках первого этапа испытаний), подтверждена безопасность вакцины для человеческого организма, а также то, что препарат может стимулировать иммунную реакцию на коронавирус. Второй этап тестирования, включающий 600 добровольцев, начался в конце мая. Запланировано два этапа проведения прививок, с перерывом в 28 дней, при этом половина участников получат плацебо, пишет журнал Bilan.
Moderna – одна из пяти фирм, работу которых правительство США будет финансировать в рамках операции Warp Speed, запущенной с целью добиться скорейшей разработки и выпуска вакцины от Covid-19. В пятерку также входят британская компания AstraZeneca, американская Johnson & Johnson, немецкая Merck и американская Pfizer. При разработке препаратов Moderna использует матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК). Посредством вакцины от Covid-19 (mRNA-1273) эксперты компании хотят передать организму пациента генетическую информацию, необходимую для запуска механизмов защиты от коронавируса.
Напомним, что Moderna заключила контракт сроком на 10 лет с базельской компанией Lonza, о которой Наша Газета неоднократно писала. В коммюнике Lonza приведены слова генерального директора Moderna Стефана Банселя о том, что это сотрудничество позволит его предприятию в 10 раз ускорить производство своих препаратов, включая mRNA-1273.
Со своей стороны, фирма Pfizer начала тестирование вакцины на людях в мае, а Johnson & Johnson объявила, что испытание ее препарата на добровольцах начнется во второй половине июля, хотя ранее речь шла о сентябре. Компания AstraZeneca подписала соглашения с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Институтом сыворотки Индии (SII) с целью наладить поставки вакцины в развивающиеся страны. Предполагается, что общий объем превысит 2 млрд доз, поставки начнутся в конце этого года.
По данным некоммерческого фонда PHG Foundation, являющегося частью Кембриджского университета, вакцины, основанные на мРНК, можно выпускать дешевле и быстрее, чем традиционные препараты. Такие вакцины более безопасны для пациентов, поскольку при их производстве не используются суспензии убитых или ослабленных вирусов. Предстоит проделать еще много работы, прежде чем мРНК-вакцины можно будет применять в качестве стандартных препаратов: следует лучше изучить их потенциальные побочные эффекты и собрать больше данных об их эффективности в долгосрочной перспективе.
Добавим, что шансы ученых на успех при создании вакцины повышает то, что SARS-CoV-2 можно отнести к медленно эволюционирующим вирусам. Такой вывод сделали исследователи Университета Джонса Хопкинса (США). Молекулярный биолог Питер Тилен отметил, что с момента появления SARS-CoV-2 в 2019 году до настоящего времени вирус претерпел сравнительно немного генетических изменений. Эксперт добавил, что вакцины гораздо легче разрабатывать для одного штамма, чем для вируса, который быстро эволюционирует.
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