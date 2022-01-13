Covid-19: Берн сокращает длительность изоляции и карантина

Пятая волна пандемии захлестнула Швейцарию, причем ситуация развивается совсем не так, как во время предыдущих всплесков. Так, несмотря на резкий рост числа случаев заболевания в последние недели, количество госпитализаций и занятость отделений интенсивной терапии снизились, что объясняется особенностями нового варианта коронавируса и более высокой долей вакцинированных. При заражении вариантом Омикрон уже переболевшие или вакцинированные люди попадают в больницу гораздо реже, чем при инфицировании вариантом Дельта. Кроме того, среди госпитализированных меньше тех, кто поступают в реанимацию. Новые научные данные подтверждают, что третья доза вакцины значительно способствует уменьшению числа госпитализаций. Рассказываем о том, как оценивают ситуацию эксперты в сфере здравоохранения и какие новые меры предлагает правительство.

Что говорят эпидемиологи?

В среду 12 января федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 32 881 новый случай заболевания коронавирусом, 249 госпитализаций и 36 летальных исходов. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 678 человек. Пациенты с Covid-19 занимают 30,2% имеющихся мест в этих отделениях, заполняемость которых составляет 75,5%. На вариант Омикрон приходится 76,7% случаев, секвенированных или исследованных в лабораториях за семь дней.

Как отметила на состоявшемся во вторник брифинге представительница OFSP/BAG Виржини Массере, число инфекций находится на «беспрецедентном уровне, настолько, что предыдущие волны кажутся очень маленькими». По оценкам экспертов, вероятно, существует большое количество незарегистрированных инфекций: высокий процент положительных результатов тестов указывает на значительную долю невыявленных случаев. Кроме того, протестировать всех невозможно, так как лаборатории достигают своих пределов.

Глава научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Таня Штадлер заявила, что число инфицированных будет расти до тех пор, пока не заразится от трети до половины населения Швейцарии, а пик заболеваемости может быть достигнут примерно через одну-три недели, то есть к концу января. Пандемия может закончиться к лету, и жизнь станет в какой-то степени нормальной, так как к этому времени достаточное количество людей сможет иметь иммунитет, поскольку они переболеют или будут вакцинированы.

Несмотря на то, что вариант Омикрон менее опасен для вакцинированных или переболевших, эпидемиологи прогнозируют увеличение числа госпитализаций из-за очень высокого количества инфекций. Примерно один человек из 10 000 инфицированных попадает в реанимацию. Эксперты ожидают в целом несколько тысяч госпитализаций, а также от 80 до 300 дополнительных пациентов в отделениях интенсивной терапии в неделю. «Если примерно через две недели мы останемся в пределах нижнего диапазона оценки, то ситуация будет управляемой», - считает Штадлер.

Что предлагает правительство?

Стратегия Федерального совета по-прежнему направлена на сдерживание распространения коронавируса и предотвращение переполненности больниц. Именно по этой причине 17 декабря 2021 года власти приняли новые ограничения, включая правило 2G (вход только для вакцинированных и переболевших) в определенных учреждениях, ограничение числа участников частных встреч и обязательство работать из дома. Срок действия этих мер истекает 24 января, однако, учитывая все еще напряженную ситуацию в больницах, Федеральный совет предлагает продлить их до 31 марта 2022 года. Консультации по этому вопросу продолжатся до 17 января. Если же обстановка в больницах значительно ухудшится, то Федеральный совет может принять более жесткие меры, такие как закрытие некоторых учреждений или ограничение числа участников крупных мероприятий.

Более того, власти намерены сократить срок действия сертификатов для вакцинированных и переболевших с 365 до 270 дней. Это необходимо для того, чтобы швейцарские «санитарные паспорта» и далее признавались в Евросоюзе. Напомним, что Брюссель еще в декабре объявил о том, что с февраля без ревакцинации сертификаты о прививках при поездках по странам ЕС будут недействительны через девять месяцев после основной иммунизации. Новые правила, которые в настоящее время обсуждаются с кантонами, должны вступить в силу 1 февраля.

Наконец, правительство представило на рассмотрение кантонов и другие проекты ограничений, касающиеся, среди прочего, перехода на дистанционное обучение в высших учебных заведениях, адаптации стратегии скрининга в связи с перегрузкой лабораторий, отказа от антигенных экспресс-тестов и даже отмены карантина.

В целом, причин для алармизма нет, считают министры. «Возможно, мы находимся накануне важного поворотного момента, который может стать решающим при переходе от пандемической фазы к эндемической, то есть к достижению иммунитета у населения», - сказал в ходе вчерашней пресс-конференции федеральный советник Ален Берсе, признав, что нынешняя ситуация остается неустойчивой. Похоже, коронавирус будет постоянно присутствовать в стране, но с этим можно будеть сосуществовать.

Срок изоляции и карантина сокращен

В настоящее время в изоляции находятся 161 568 заболевших, еще 57 021 контактировавший с ними человек помещен в карантин. Другими словами, десятки тысяч человек в Швейцарии не могут выйти на работу. В этой связи многие экономические ассоциации неоднократно призывали власти сократить продолжительность карантина и изоляции, и эти просьбы были услышаны.

С четверга, 13 января, выйти из изоляции и карантина можно будет по истечении пяти дней. При этом заболевший человек может больше не соблюдать изоляцию через пять дней, если в течение 48 часов у него не было симптомов. Карантин распространяется только на людей, которые живут в одном доме или имели сопоставимый, тесный и регулярный контакт с человеком, получившим положительный результат теста. Лица, которые в течение последних четырех месяцев были вакцинированы или перенесли инфекцию, освобождаются от карантина. Ослабление карантинных правил власти объясняют не только давлением на экономику и общество, но и особенностями варианта Омикрон, который, по-видимому, менее вирулентен: заболевшие перестают быть очень заразными уже через несколько дней.