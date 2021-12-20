Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?

После консультаций с кантонами, соответствующими парламентскими комиссиями, социальными партнерами и ассоциациями Федеральный совет принял решение снова ужесточить меры – по крайней мере, до 24 января. В целом, основания для этого имеются, так как эпидемиологическая ситуация оценивается как очень критическая. В частности, по оценкам Le Temps, Швейцария занимает четвертое место в мире по уровню заболеваемости, но, учитывая тенденцию развития эпидемии и стратегию тестирования, страна может быть чуть ли не крупнейшим мировым центром инфекции. Количество госпитализаций продолжает расти, причем пациенты – это, в основном, невакцинированные люди средней и старшей возрастных групп. 13 декабря была достигнута критическая отметка: в отделениях интенсивной терапии находились 300 заболевших коронавирусом. При такой заполняемости уже невозможно гарантировать оптимальный уход за всеми стационарными пациентами, и правительство рекомендует больницам отложить несрочные операции, чтобы снизить нагрузку на медицинский персонал.

Новые ограничения

С понедельника люди без иммунитета к коронавирусу оказываются практически исключенными из социальной жизни: во многие места, где нужно предъявлять сертификат, допускаются только вакцинированные и переболевшие лица. Это относится к ресторанам, культурным, спортивным и развлекательным учреждениям и мероприятиям. Что касается отелей, то для ночевки действует правило 3G (вакцинирован, переболел или сдал тест), но для посещения СПА-центров, фитнес-залов, баров, клубов и ресторанов при отелях – 2G (вакцинирован или переболел). В помещениях также нужно носить маски и употреблять еду и напитки сидя. Для мероприятий на открытом воздухе с участием более 300 человек по-прежнему действует правило 3G.

Маски не нужны на кресельных подъемниках, но обязательны во всех закрытых помещениях и в закрытых видах транспорта на горнолыжных курортах. Кроме того, владельцы станций могут ввести более жесткие требования, например, обязать носить маски на свежем воздухе, например, во время ожидания в очереди.

Там, где невозможно носить маску или употреблять пищу сидя, будет действовать правило 2G+ (доступ для вакцинированных и переболевших, вдобавок к этому еще и сдавших тест). Это распространяется на дискотеки и бары, а также на непрофессиональные спортивные и культурные мероприятия, где нельзя носить маски, например, репетиции духовых оркестров. Исключение предусмотрено для молодых людей младше 16 лет. Кроме того, люди, которые в течение четырех последних месяцев перенесли инфекцию, прошли вакцинацию или ревакцинацию, освобождаются от обязанности сдавать тест. Компании и организаторы мероприятий, на которые распространяется правило 2G, могут принять решение о применении правила 2G+, чтобы иметь возможность отказаться от обязанности носить маски или употреблять напитки сидя.

Ограничения касаются и частных встреч: если в мероприятии принимает участие невакцинированный или не перенесший инфекцию человек старше 16 лет, то общее число участников ограничивается десятью, включая детей. Если все привиты или переболели, то лимит устанавливается на уровне 30 человек или 50, если встреча проходит на улице.

Федеральный совет также вновь ввел обязанность работать из дома, чтобы уменьшить количество контактов. Если людям приходится ездить в офис, то необходимо надевать маски во всех общих помещениях, где находится более одного человека. Маски нужно носить и старшеклассникам. Для университетов никаких нововведений не предусмотрено, так как со следующей недели студенты уходят на каникулы.

Ужесточение мер власти объясняют тем, что люди без иммунитета легче передают вирус и чаще сталкиваются с осложнениями при заражении. Многие с этим, конечно, не согласны: в субботу в Берне около 300 человек вышли на демонстрацию против новых ограничений. Акция была несанкционированной, но полиция отнеслась к протестующим терпимо.

Тесты и правила въезда

Необходимые для получения "санитарных паспортов" быстрые антигенные и групповые ПЦР-тесты на основе слюны отныне бесплатны. Самотестесты, серология и индивидуальные ПЦР-исследования оплачиваются самостоятельно, за исключением анализов, проводимых при наличии симптомов, а также в случае контакта с заболевшим.

Федеральный совет также адаптировал правила для путешественников. С понедельника для въезда в Швейцарию будут приниматься как быстрые антигенные тесты (не старше 24 часов), так и ПЦР-анализы (не старше 72 часов). Вакцинированным и переболевшим больше не нужно проводить повторный тест между четвертым и седьмым днями пребывания в стране.

Бустеры и вакцинация детей

Как заявил в ходе прошедшей в пятницу пресс-конференции федеральный советник Ален Берсе, теперь бустерную прививку можно делать уже через четыре месяца после второй прививки, а не через полгода, как ранее. Другими словами, все люди, получившие вторую дозу в середине августа, смогут в ближайшее время записаться на ревакцинацию – следите за обновлением информации на сайте вашего кантона.

Добавим, что, вслед за одобрением вакцины от Pfizer/BioNTech для детей со стороны Swissmedic, федеральное управление здравоохранения и федеральная комиссия по вакцинации обновили свои рекомендации и отныне советуют прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это особенно актуально, прежде всего, для детей, которые имеют хронические заболевания или находятся в тесном контакте со взрослыми из группы риска.

В целом, уровень заболеваемости коронавирусом у маленьких детей очень низок. И чем младше ребенок, тем мягче протекает болезнь. В этой возрастной группе наблюдается самый низкий уровень госпитализаций, причем, как отметил в ходе брифинга президент федеральной комиссии по вакцинации Кристоф Бергер, большинство детей попадают в больницу «с ковидом, а не из-за него». Что касается риска побочных эффектов, то Бергер пояснил: «Вакцинация классифицируется как безопасная. Но исследование еще не смогло исключить все возможные побочные эффекты. Однако за шестью миллионами вакцинированных детей в США ведется наблюдение, и об этом постоянно поступает информация».

Прививки для детей будут доступны с начала января 2022 года. Решение о вакцинации принимают родители или опекуны. В Швейцарии насчитывается около 600 000 детей в возрастной категории от 5 до 12 лет.