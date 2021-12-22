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Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех|Covid-19: la vaccination de rappel est recommandée pour tous

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 12. 2021.

Коронавирус коронавирусом, но традиционный поход на рождественский базар никто не отменял. Фото: Nashagazeta.ch

Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

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L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont adapté leurs recommandations: la vaccination de rappel avec un vaccin à ARNm est désormais recommandée pour tous à partir de 16 ans, dès quatre mois après l’immunisation de base, au lieu de six.

Швейцария готовится встретить Рождество в атмосфере неопределенности: в стране регистрируются одни из самых высоких уровней заболеваемости в Европе. Начавшаяся два года назад череда отмен мероприятий все еще не прекращается. На-днях стало известно, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, первоначально запланированный на 17-21 января 2022 года, будет перенесен: вместо очных встреч будут организованы несколько онлайн-сессий. Причиной переноса стало развитие пандемии, в том числе высокая трансмиссивность варианта Омикрон. Кроме того, в Ольтене отменили традиционный карнавал, а в Золотурне вместо двух главных шествий празднования пройдут в сокращенном формате. Подробнее о развитии эпидемии читайте в нашем обзоре.

До 20% новых случаев вызваны Омикроном

Во вторник в Швейцарии были зафиксированы 8167 заражений, 152 госпитализации и 32 летальных исхода. Заполняемость отделений интенсивной терапии составляет 78,8%, причем 36,5% имеющихся мест заняты пациентами с Covid-19. Показательны данные из кантона Цюрих: 85% пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии не были вакцинированы.

«В сегодняшней ситуации есть как хорошие, так и не очень хорошие новости. Число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения остается высоким. Но скорость распространения инфекции замедлилась. Можно предположить, что в настоящее время Швейцария находится в так называемой фазе плато», - пояснил в ходе состоявшегося во вторник брифинга представитель OFSP Патрик Матис. Нынешние заражения в основном обусловлены вариантом Дельта. Тем временем на новую мутацию Омикрон, которая уже циркулирует в Швейцарии, приходится около 10-20% новых случаев, и этот показатель будет удваиваться каждые три-четыре дня. «Мы должны быть готовы к большому количеству новых случаев», - отметил Матис, сравнив ситуацию с «затишьем перед бурей». По его словам, Омикрон, безусловно, будет доминировать с первой половины января, но это может произойти уже и в этом году.

Бустер через четыре месяца

Как неоднократно сообщала Наша Газета, ранее в Швейцарии ревакцинация рекомендовалась через шесть месяцев после основной иммунизации. Однако буквально на днях эксперты изменили свое мнение. Последние данные все больше указывают на то, что в случае с вариантом Омикрон защита от инфекции снижается быстрее, а бустер мог бы это исправить. По этой причине органы здравоохранения во вторник выпустили новые рекомендации: ревакцинация возможна уже через четыре месяца после введения второй дозы. Более короткий интервал особенно важен для пожилых людей, чтобы защитить их от тяжелых форм заболевания и госпитализации. Кроме того, это может помочь уменьшить распространение высокозаразного нового варианта.

Людям, страдающим иммунодефицитом, также рекомендуется получить бустер – даже после трех доз мРНК-вакцины, которые использовались для первичной вакцинации. Кроме того, люди, вакцинированные препаратом Janssen не менее четырех месяцев назад, могут сделать бустер с помощью мРНК-вакцины – при условии, что она не противопоказана или не исключена по другим причинам.

Ревакцинация препаратами Pfizer и Moderna разрешена швейцарским органом контроля за лекарственными препаратами Swissmedic только через шесть месяцев после основной вакцинации. Однако рекомендации OFSP и CFV позволяют специалистам проводить ревакцинацию на два месяца раньше: врач должен проинформировать пациента о применении препарата не по стандартной процедуре и получить его согласие. Даже при новом четырехмесячном интервале Конфедерация располагает достаточным количеством доз для всех желающих.

Бустеры и «санитарные паспорта»

Еврокомиссия сообщила во вторник, что без ревакцинации сертификаты о прививках при поездках по странам ЕС будут недействительны через девять месяцев после основной иммунизации. Решение вступает в силу с 1 февраля. В Швейцарии принимать аналогичное решение о сокращении срока действия «санитарных паспортов» пока не планируют, однако ничего нельзя исключать.

Кроме того, Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрили еще одну вакцину от Covid-19 – Nuvaxovid от компании Novavax. Препарат имеет более традиционную технологию и отличается от тех, которые уже широко используются в Европе. Nuvaxovid – это вакцина на основе белков-антигенов, которые вызывают иммунный ответ.

Добавим, что 66,84% жителей Швейцарии в настоящее время полностью вакцинированы. Среди населения в возрасте старше 12 лет вакцинацию прошли 76,06% человек. Кроме того, 18,79% всего населения и 57,92% лиц старше 65 лет получили бустер.

Стресс и пандемия

Согласно исследованию Swiss Corona Stress Study, проведенному Базельским университетом, существуют значительные различия в факторах стресса между вакцинированными и невакцинированными людьми. В нерепрезентативном (но статистически значимом) опросе приняли участие более 11 100 человек со всей Швейцарии. Выяснилось, что введение «санитарных паспортов» стало стрессом для непривитых, а для привитых – облегчением.

Любопытно, что вакцинированные люди больше обеспокоены последствиями ковида для здоровья. 44,2% вакцинированных респондентов сказали, что боятся, что кто-то из их ближайшего окружения может серьезно заболеть. Страх того, что заболеет ребенок, также гораздо более выражен у вакцинированных родителей. Среди респондентов, имеющих детей в возрасте от 4 до 11 лет (всего 2079 человек), только 17% привитых родителей не боялись, что их ребенок заразится коронавирусом. Среди невакцинированных родителей этот показатель составляет 68%. Да уж, пандемия действительно столкнула лбами носителей противоположных мировоззрений.

Бремя конфликтов в семье, среди друзей или на работе из-за санитарных ограничений или вакцинации велико в обеих группах, однако среди невакцинированных – значительно выше. Доля респондентов с тяжелыми депрессивными симптомами достигла нового максимума: если весной 2020 года она составляла 9%, а во время второй волны прошлой осенью – 18%, то сейчас о симптомах сообщают 19% участников исследования. Молодежь и люди, испытывающие финансовые трудности, по-прежнему страдают больше всего.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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