В ходе последнего голосования граждане Швейцарии 60,02% голосов поддержали закон о трансплантации, одобрив, таким образом, смену парадигмы в стране. После оглашения результатов референдума в редакцию поступили многочисленные сообщения с просьбой разъяснить, как и с какого времени будут действовать новые положения.

Сейчас в Конфедерации применяется следующее правило: органы могут быть изъяты только в том случае, если умерший человек при жизни на это согласился. Если никаких документально подтвержденных указаний на этот счет нет, то решение принимают родственники, и они, как правило, оказываются против.

Новый закон предусматривает, что каждый человек может считаться донором, если только при жизни он не выразил желание не быть им. Другими словами, при отсутствии явного отказа органы и ткани могут быть изъяты после смерти для трансплантации. Тем не менее, к принятию решения должны быть привлечены родственники умершего. Если же человек не записал свою волю и с его родственниками невозможно связаться, то органы или ткани не могут быть изъяты. К ближайшим родственникам относятся партнер, дети, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки или другие лица, которые были тесно связаны с умершим человеком.

Нововведения коснутся и иностранных туристов, погибших в результате несчастного случая в Швейцарии, сообщает SRF. Однако, если нет четкого волеизъявления, то врачам необходимо будет проконсультироваться с ближайшими родственниками. Только при отсутствии их возражений возможно изъятие органов и тканей. Если связаться с родственниками не удается, донорство запрещено.

Точная дата вступления в силу новых правил пока неизвестна. Ожидается, что это произойдет не ранее 2024 года, поскольку власти сначала должны урегулировать детали, а также создать реестр донорства и провести широкую информационную кампанию среди населения. До этого момента по-прежнему органы и ткани могут быть изъяты только при наличии согласия.

Решение быть донором или нет – личное дело каждого человека. Выразить свою волю можно несколькими способами, например, внести информацию в будущий национальный реестр донорства, который теперь должен создать Федеральный совет. Каким именно образом будет разработан этот реестр, пока неизвестно. Предположительно, зарегистрироваться сможет каждый человек, который отказывается от донорства органов после смерти. Для этого необходимо будет указать как минимум имя, адрес и номер AVS/AHV. Также в реестр можно будет внести свое согласие на донорство. Зарегистрироваться, передумать или, например, исключить определенные органы можно будет в любое время. Доступ к реестру будут иметь только те сотрудники больниц, которые отвечают за донорство органов. Узнать волю пациента они смогут в случае безнадежного прогноза и при необходимости принятия решения о прекращении мер по поддержанию жизни.

Кроме того, можно завести специальную карточку и указать, хотите ли вы пожертвовать органы и ткани, и, если да, то какие именно. Формуляр можно распечатать самому. Этот документ стоит носить с собой или оставить его в месте, известном родственникам.

Еще одним вариантом может стать составление предварительных распоряжений с указанием того, какие медицинские меры должны быть приняты, если человек больше не может самостоятельно принимать решения в результате несчастного случая или болезни. В распоряжениях также может быть определено (не)согласие на донорство органов.

Свою волю можно будет указать и в электронном досье пациента, которое находится на стадии разработки и пока доступно не во всех кантонах.

Желание пожертвовать органы не может быть зафиксировано в завещании, так как оно открывается только после смерти. Каким бы ни был ваш выбор, его важно сделать при жизни и проинформировать об этом свою семью и близких.

Добавим, что донором может стать тот, кто умирает из-за тяжелого повреждения мозга или длительной остановки кровообращения в отделении интенсивной терапии в больнице. Органы не могут быть пожертвованы в случае летального исхода вне больницы. Согласно правилам Швейцарской академии медицинских наук, смерть диагностируется двумя медицинскими специалистами, которые не входят в команду трансплантологов.