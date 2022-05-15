Сомнений не было с самого начала. Уже около часа дня в воскресенье, по первым оценкам, было получено твердое «да» по всем трем пунктам, вынесенным на голосование.

«Наша Газета» уже писала о темах, предложенных на голосование 15 мая. Охарактеризуем их буквально в нескольких строках.

Первый вопрос в бюллетене называют в обиходе «Законом о кино». По нему, и швейцарские телеканалы, и международные стриминговые сервисы должны инвестировать в швейцарскую кинематографию 4% своего оборота от средств, которые они получают на территории Швейцарии.

Второй вопрос касался донорских органов. Федеральный совет хотел изменить закон, чтобы у пациентов, которых становится все больше, было также больше шансов их получить. Таким образом, любое лицо, которое не указало, что он или она выступает против донорства своих органов, после смерти станет потенциальным донором.

Третий закон касался охраны границ. Необходимо было одобрить реформу Фронтекса, Европейского агентства пограничного контроля, которому выделяется больше средств и персонала для действий в рамках Шенгенской зоны.

По результатам воскресного голосования победителем оказался закон о Фронтексе. Он получил 71,4% голосов, и пограничное агентство будет реформировано. Избиратели, можно сказать, предоставили ему второй шанс. И это несмотря на столь частую в стране критику миграционной политики…

На втором месте по проявленному доверию ‒ закон о донорстве органов. За него проголосовало 60,2%. Теперь потенциальным донором органов в Швейцарии может считаться каждый житель страны.

«Закон о кино» набрал 58,4% «за». Теперь Нетфликс и другие стриминговые платформы должны поддерживать швейцарское кино. Избиратели последовали за Федеральным советом, часто вопреки мнению авторитетных (и при этом правительственных) партий. Так например, поправкам к «Закону о кино» противились либерал-радикалы. Это голосование обещало стать самым напряжённым, но не стало. К середине дня все уже было ясно, причем во всех кантонах.

А ведь «Закон о кино» был единственным из трех выставленных на голосование вопросов, где не все представлялось ясным еще за две недели до 15 мая. Пусть «да» и оставалось в большинстве, «нет», согласно опросам, набирало силу. Если с законопроектами о Фронтексе и донорстве все обстояло, с точки зрения правительства, практически безоблачно (почти 70% за в первом случае и почти 60% ‒ во втором по предварительным опросам), то число голосов против закона о кино увеличилось сразу на девять процентов с момента первого опроса, опубликованного в начале апреля. 41% голосующих были настроены против закона в мае и только 32% ‒ в апреле.

Редко когда за последние годы Федеральный совет мог похвастаться тем, что все поддерживаемые им законопроекты были полностью одобрены на всенародном голосовании. Но 15 мая правительство одержало полную победу - все прошло в полном соответствии с его рекомендациями.