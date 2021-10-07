Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 10. 2021.
Парламент Конфедерации одобрил принцип предполагаемого согласия: люди, не желающие жертвовать свои органы после смерти, в будущем должны прямо заявлять об этом. Параллельно родственники должны иметь возможность отказаться от донорства органов.|
Le Parlement a adopté le principe du consentement présumé: les personnes qui ne souhaitent pas faire don de leurs organes après leur mort devraient à l’avenir le déclarer explicitement. Toutefois, les proches doivent pouvoir refuser le don d’organes.
В конце прошлой недели в Берне завершилась осенняя парламентская сессия, в ходе которой было принято несколько важных решений – одно из них касается донорства органов после смерти.
По состоянию на декабрь 2020 года, около 1500 человек в Швейцарии ожидали операции по пересадке органов, при этом 519 пациентам была проведена операция, а 72 человека из этого списка скончались, не дождавшись ее. Из 543 органов, пересаженных в прошлом году, 43 были получены из-за рубежа, и только 13 органов, изъятых в Швейцарии, были пересажены пациентам из других стран, уточняет RTS. Нехватка донорских органов объясняется тем, что в настоящее время в Конфедерации действует следующее правило: органы могут быть изъяты только в том случае, если умерший человек при жизни на это согласился. Если никаких документально подтверждённых указаний на этот счет нет, то решение принимают родственники, и они, как правило, оказываются против. Более половины людей не сообщают свою последнюю волю, и это приводит к тому, что родственникам приходится делать трудный выбор в тяжелые времена.
Народная инициатива, выдвинутая осенью 2017 года некоммерческой организацией «Международная молодежная палата Ривьеры» (JCI Riviera) при поддержке Национального фонда донорства и трансплантации органов Swisstransplant, должна была изменить ситуацию: только те, кто прямо возражал против донорства органов при жизни, не считались бы донорами органов в случае смерти. Авторы инициативы, которая предусматривает использование принципа предполагаемого согласия, предлагали внести поправки в пункт 4 статьи 119а Конституции Швейцарской Конфедерации: потенциальными донорами органов, тканей и клеток после смерти будут считаться те, кто при жизни не оставил других указаний.
Федеральный совет поддержал эту инициативу по основным пунктам, но, тем не менее, хотел бы, чтобы операции по пересадке органов проводились не «по умолчанию», а после консультаций с родственниками умершего, за которыми останется право воспрепятствовать донорству органов, если это соответствует воле покойного. Соответствующий контрпроект был подготовлен и вынесен для консультаций в парламенте.
Что касается самой инициативы, то она была отвергнута Советом кантонов. Как подчеркнула представительница «Зеленых» Майя Граф, текст, не включающий волю родственников, составлен слишком узко. Если инициаторы не отзовут свое ходатайство о проведении референдума, то народ не будет голосовать по этой инициативе.
Совет кантонов также согласовал с Национальным советом вопросы ведения реестра заявлений, касающихся донорства органов и тканей. В настоящее время эта задача делегирована Swisstransplant. Напомним, что первый национальный реестр желающих стать донорами органов был запущен 1 октября 2018 года. Внести свои данные в реестр может каждый житель Швейцарии старше 16 лет, на добровольной основе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Swisstransplant и ответить на несколько вопросов. Пользователь сообщает, как необходимо распоряжаться с его органами и/или тканями после его смерти: разрешает ли он пересадку всех органов, только некоторых из них, готов ли он передать остальные органы медикам для научных целей или отказывается становиться донором. Свое мнение в любой момент можно изменить.
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