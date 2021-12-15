Автор: Заррина Салимова, Женева, 15. 12. 2021.
Женевский университетский госпиталь (HUG) запустил цифровой инструмент «Accordons-nous», чтобы помочь пациентам выразить свои пожелания относительно типа ухода, который они хотят получать или не получать в определенных ситуациях и в случае, если они больше не в состоянии высказывать свои мысли.|
Les HUG lancent l’outil numérique «Accordons-nous» pour aider les patients à exprimer la volonté sur le type de soins qu’on souhaite recevoir ou non dans des situations données et au cas où on ne serait plus en mesure de s’exprimer par soi-même.
Какой уход хотел бы получить человек, который из-за болезни или несчастного случая лишился возможности выражать свои мысли? Какое послание он хотел бы оставить своим близким? Какие рекомендации помогут медицинским работникам принимать решения в соответствии с пожеланиями человека? Далеко не все задумываются над этими вопросами, хотя они касаются не только пожилых людей: в жизни никто ни от чего не застрахован.
С этой точки зрения показателен пример графини Элизабет Греффюль, которая стала прототипом герцогини Германтской в цикле романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» и хозяйкой одного из самых известных парижских салонов «Прекрасной эпохи». В 1892 году она оставила следующие распоряжения: «Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в мое черное бархатное платье, корсет с оторочкой из венецианского кружева. Завернули в отрез белого тюля, формируя вуаль со складками длиной до платья, и завязали тюль высоко над головой, как свадебную фату. Она будет опущена над лицом в гробу…На мою шею будет надета золотая цепочка с моими кулонами и обручальным кольцом. Эта цепочка находится в дорожной сумке (черного цвета). На четвертый палец правой руки – кольцо с маленькой стрелкой. На мизинец левой руки – кольцо с изображением лебедя на кресте. У сердца сердцем – длинная итальянская мраморная шкатулка, в которой хранятся осколки моих самых заветных воспоминаний. Ее можно найти в коробке с письмами моей матери в Буа-Будран. Она будет положена в гроб». Графиня Греффюль дожила до 92 лет и скончалась в Женеве в 1952 году: часть этих указаний была позже, наверняка, не раз переписана. Однако тот факт, что 32-летняя молодая женщина с такой тщательностью обдумывала собственную кончину и то, как близкие люди должны поступить с ее телом, в каком-то смысле восхищает. Не всякому так легко и просто дается осознание конечности собственной жизни, и не каждый оставляет после себя такие подробные инструкции, которое могут облегчить близким принятие многих решений.
Выражение последней воли – дело непростое. Предварительные распоряжения представляют собой заблаговременное письменное изложение пожеланий человека относительно вида ухода, который он желает получать или не получать в определенных ситуациях и в случае, если он больше не может выражать свои мысли. Например, в результате болезни или несчастного случая человек может оказаться не в состоянии сообщить медицинским работникам, как он хочет, чтобы с ним обращались. Чтобы помочь людям сформулировать последние пожелания специалисты Женевского университетского госпиталя (HUG) и Женевского университета (UNIGE) запустили специальный онлайн-инструмент Accordons-nous (фр.: давайте договоримся; давайте согласуем пожелания).
«Сегодня очень мало людей пишут свои предсмертные указания, а когда пишут, то эти записки редко бывают точными. Люди пишут, например, что они не хотят, чтобы к ним применялась агрессивная терапия. Однако это понятие относительное: уместность или неуместность лечения может восприниматься совершенно по-разному пациентами, родственниками и медицинскими работниками», - поясняет объясняет Томас Фасье, ассистент врача отделения внутренней медицины для пожилых людей HUG, лектор медицинского факультета UNIGE, директор Центра межпрофессионального моделирования и один из разработчиков проекта.
Проект был реализован междисциплинарной командой, состоящей из специалистов по этике, врачей, медсестер, родственников пациентов, специалистов по информационным технологиям и юристов. Инструмент доступен в качестве веб-версии, а также как специальный модуль в приложении для пациентов HUG Concerto, которое можно бесплатно скачать в App Store или Google Play. Ответы на вопросы анкеты в модуле записываются на защищенном сервере. Конфиденциальность данных гарантируется. Информация может быть изменена пользователями в любое время.
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