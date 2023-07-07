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пятница, 7 июля 2023 года   

Базельские фармакомпании в лозаннском Biopôle |Les entreprises pharmaceutiques bâloises au Biopôle de Lausanne

Автор: , Лозанна, .

Фото: Biopole.ch

Roche и Novartis подписали партнерские соглашения с научным парком кантона Во.

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Roche et Novartis ont signé des accords de partenariat avec le parc scientifique du canton de Vaud.

Лозаннский инновационный центр Biopôle был основан в 2004 году властями кантона Во. Сегодня эта некоммерческая организация занимает площадь около восьми гектаров, на которых размещаются компании, работающие преимущественно в секторе наук о жизни и специализирующиеся на онкологии, иммунологии, биотехнологиях, персонализированном и цифровом здравоохранении. Парк состоит из нескольких зон, включающих офисные и лабораторные помещения, а также отделы технологий, исследований и разработок.

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