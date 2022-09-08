Roche уходит в небо

Небоскребы в Швейцарии – редкость. Страна наша, хоть и не «одноэтажная Америка», но, по данным Федеральной статистической службы, большинство жилых зданий здесь не превышает три этажа. Цюрихский «небоскреб без окон» – особый случай, поэтому и рассказывали мы о нем индивидуально. При этом рост налицо, в буквальном смысле слова. В 2020 году в стране насчитывалось около 3000 зданий в районе 40 метров, то есть 10 этажей и выше, 215 из них появились в последние десять лет. Чемпион по числу небоскребов – Цюрих. Если считать небоскребом дом высотой 25 м, то таких в этом городе целых 300, причем 120 были построены после 2010 года, и еще 30 вот-вот появятся. В Куре (кантон Граубюнден), Спрейтенбахе (Аргау) и Берне в последние годы также появились новостройки высотой от 80 до 100 метров.



Во французской части страны гордятся башней Линьона, построенной еще в 1968 году и достигающей 91 м. Остальные «высотки» еще в проекте: в Женеве планируется строительство башни банка Pictet (90 м), в Лозанне ожидают появления на свет башен Cèdres (117 м) и Tilia (85 м), на здания высотой 60 м замахнулись Глан (башня Swissquote) и Фрибург (башня Beaumont). Далеко не все они предназначены для жилья, во многих размещаются офисы. Понятно, что причины такой тенденции к росту вверх не только в стремлении к звездам, но и в нехватке земли.

Как бы то ни было, Базель переплюнул всех: у башни Roche 1 («рост» 178 м) появился близнец-переросток – 205 м.Кому-то они напомнят трагических близнецов Нью-Йорка, а швейцарская пресса увидела в них символ мощи национальной фармацевтической промышленностии архитектуры.

,

.

–

Garden Square

–

Roche

Roche

:

7 –

…

Roche

Те, кто уже побывал в башне, говорят, что с 47 этажа вид открывается потрясающий: кантоны Базель-городской и Базель-сельский видны, как на ладониманят также Юрские горы. Собственно, полностью панорамному виду на 360 градусов мешает только первый близнец, но что уже поделать, ведь родная кровьСреди достопримечательностей новой башнивегетарианский ресторан на 12-м этаже, барна первом, в тени стены из экзотических растений. Две башни, каждая из которых обошлась в 550 млн франков,это в совокупности сто этажей, позволяющих разместить 5500 из 11000 сотрудниковв Базеле. Инаугурация состоялась лишь на прошлой неделе, но на сайте холдинга уже размещены эскизы третьей башни, высота которой должна достичь 221 м. Правда, опубликована и оговорка: новая башня будет построена только в том случае, если компании потребуются дополнительные площади для работы. У подножия башен расположены другие здания, с не слишком оригинальными названиями4, 5, 6 ив них находятся бюро, лаборатории, конференц-залВ целомвложил в квартал, занимаемый своей штаб-квартирой, несколько миллиардов франков.

Выступая на церемонии открытия, президент Совета директоров Roche Кристоф Франц отметил, что строительство новой башни стало возможно благодаря «экономическому здоровью страны». И не удержался, чтобы, как сообщает Le Temps, не уколоть спокойно пившего коктейль президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса: «Чтобы это продолжалось, Швейцария должна сохранить высочайший уровень исследований в стране. И договориться с Европейский Союзом о возврате в программу Горизонт». Ох, и тут политика…

Будете в Базеле, обязательно запрокиньте голову, полюбуйтесь новой башней, подумайте о хорошем!