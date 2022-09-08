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08.09.2022 - 07:47А нейтралитет и ныне там

Roche уходит в небо|Roche monte dans le ciel

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 8. 09. 2022.

Вид на штаб-квартиру Roche, полученный благодаря дрону © Roche

Новая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.

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La nouvelle tour du groupe pharmaceutique avec son siège à Bâle devient le plus haut bâtiment de Suisse.

Небоскребы в Швейцарии редкость. Страна наша, хоть и не «одноэтажная Америка», но, по данным Федеральной статистической службы, большинство жилых зданий здесь не превышает три этажа. Цюрихский «небоскреб без окон» – особый случай, поэтому и рассказывали мы о нем индивидуально. При этом рост налицо, в буквальном смысле слова. В 2020 году в стране насчитывалось около 3000 зданий в районе 40 метров, то есть 10 этажей и выше, 215 из них появились в последние десять лет. Чемпион по числу небоскребов Цюрих. Если считать небоскребом дом высотой 25 м, то таких в этом городе целых 300, причем 120 были построены после 2010 года, и еще 30 вот-вот появятся. В Куре (кантон Граубюнден), Спрейтенбахе (Аргау) и Берне в последние годы также появились новостройки высотой от 80 до 100 метров.

Во французской части страны гордятся башней Линьона, построенной еще в 1968 году и достигающей 91 м. Остальные «высотки» еще в проекте: в Женеве планируется строительство башни банка Pictet (90 м), в Лозанне ожидают появления на свет башен Cèdres (117 м) и Tilia (85 м), на здания высотой 60 м замахнулись Глан (башня Swissquote) и Фрибург (башня Beaumont). Далеко не все они предназначены для жилья, во многих размещаются офисы. Понятно, что причины такой тенденции к росту вверх не только в стремлении к звездам, но и в нехватке земли.

Как бы то ни было, Базель переплюнул всех: у башни Roche 1 («рост» 178 м) появился близнец-переросток – 205 м.Кому-то они напомнят трагических близнецов Нью-Йорка, а швейцарская пресса увидела в них символ мощи национальной фармацевтической промышленностии архитектуры.

 Те, кто уже побывал в башне, говорят, что с 47 этажа вид открывается потрясающий: кантоны Базель-городской и Базель-сельский видны, как на ладони, манят также Юрские горы. Собственно, полностью панорамному виду на 360 градусов мешает только первый близнец, но что уже поделать, ведь родная кровь. Среди достопримечательностей новой башни вегетарианский ресторан на 12-м этаже, бар Garden Square на первом, в тени стены из экзотических растений. Две башни, каждая из которых обошлась в 550 млн франков, это в совокупности сто этажей, позволяющих разместить 5500 из 11000 сотрудников Roche в Базеле. Инаугурация состоялась лишь на прошлой неделе, но на сайте холдинга уже размещены эскизы третьей башни, высота которой должна достичь 221 м. Правда, опубликована и оговорка: новая башня будет построена только в том случае, если компании потребуются дополнительные площади для работы. У подножия башен расположены другие здания Roche, с не слишком оригинальными названиями: 4, 5, 6 и 7 – в них находятся бюро, лаборатории, конференц-залВ целом Roche вложил в квартал, занимаемый своей штаб-квартирой, несколько миллиардов франков.

Выступая на церемонии открытия, президент Совета директоров Roche Кристоф Франц отметил, что строительство новой башни стало возможно благодаря «экономическому здоровью страны». И не удержался, чтобы, как сообщает Le Temps, не уколоть спокойно пившего коктейль президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса: «Чтобы это продолжалось, Швейцария должна сохранить высочайший уровень исследований в стране. И договориться с Европейский Союзом о возврате в программу Горизонт». Ох, и тут политика

Будете в Базеле, обязательно запрокиньте голову, полюбуйтесь новой башней, подумайте о хорошем!

 

 

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