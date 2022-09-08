Roche уходит в небо

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 8. 09. 2022.
Новая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.|
La nouvelle tour du groupe pharmaceutique avec son siège à Bâle devient le plus haut bâtiment de Suisse.
Небоскребы в Швейцарии – редкость. Страна наша, хоть и не «одноэтажная Америка», но, по данным Федеральной статистической службы, большинство жилых зданий здесь не превышает три этажа. Цюрихский «небоскреб без окон» – особый случай, поэтому и рассказывали мы о нем индивидуально. При этом рост налицо, в буквальном смысле слова. В 2020 году в стране насчитывалось около 3000 зданий в районе 40 метров, то есть 10 этажей и выше, 215 из них появились в последние десять лет. Чемпион по числу небоскребов – Цюрих. Если считать небоскребом дом высотой 25 м, то таких в этом городе целых 300, причем 120 были построены после 2010 года, и еще 30 вот-вот появятся. В Куре (кантон Граубюнден), Спрейтенбахе (Аргау) и Берне в последние годы также появились новостройки высотой от 80 до 100 метров.
Во французской части страны гордятся башней Линьона, построенной еще в 1968 году и достигающей 91 м. Остальные «высотки» еще в проекте: в Женеве планируется строительство башни банка Pictet (90 м), в Лозанне ожидают появления на свет башен Cèdres (117 м) и Tilia (85 м), на здания высотой 60 м замахнулись Глан (башня Swissquote) и Фрибург (башня Beaumont). Далеко не все они предназначены для жилья, во многих размещаются офисы. Понятно, что причины такой тенденции к росту вверх не только в стремлении к звездам, но и в нехватке земли.
Как бы то ни было, Базель переплюнул всех: у башни Roche 1 («рост» 178 м) появился близнец-переросток – 205 м.Кому-то они напомнят трагических близнецов Нью-Йорка, а швейцарская пресса увидела в них символ мощи национальной фармацевтической промышленностии архитектуры.
Выступая на церемонии открытия, президент Совета директоров Roche Кристоф Франц отметил, что строительство новой башни стало возможно благодаря «экономическому здоровью страны». И не удержался, чтобы, как сообщает Le Temps, не уколоть спокойно пившего коктейль президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса: «Чтобы это продолжалось, Швейцария должна сохранить высочайший уровень исследований в стране. И договориться с Европейский Союзом о возврате в программу Горизонт». Ох, и тут политика…
Будете в Базеле, обязательно запрокиньте голову, полюбуйтесь новой башней, подумайте о хорошем!
Уходя, гасите светВ условиях надвигающегося энергокризиса Федеральный совет запустил кампанию под лозунгом «Энергия ограничена. Давайте не будем тратить ее впустую».
Зачем Абдалле Шатила Сбербанк?В прошлую пятницу стало известно, что женевский бизнесмен ливанского происхождения приобрел цюрихский филиал российского гиганта, который теперь будет называться TradeXbank.
Что выгоднее: снимать или покупать жилье?До конца прошлого года почти по всей Швейцарии ежемесячные расходы для владельцев жилья были ниже, чем для арендаторов. Сейчас во многих местах ситуация изменилась.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Добавить комментарий