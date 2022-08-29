Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, Novartis, за последнюю неделю дала сразу несколько информационных поводов. Первый оказался не самым радостным: фармаконцерн планирует сократить 1400 из 11 600 рабочих мест в Швейцарии. Сокращение коснется, в основном, сотрудников, занимающих руководящие должности. В частности, каждый второй из тех работников, с которыми Novartis планирует расстаться, является менеджером. Первые увольнения в Швейцарии произойдут не раньше следующего лета.

Базирующаяся в Базеле компания объявила о реструктуризации еще в начале апреля. Цель – сэкономить не менее одного миллиарда долларов в год, начиная с 2024-го, за счет слияния некоторых подразделений и устранения дублирующих функций. По всему миру концерн сократит 8 000 из 108 000 рабочих мест. Novartis также хочет оптимизировать некоторые административные процессы (бухгалтерия, кадровый отдел, юридические услуги, коммуникация).

Кроме того, в конце прошлой недели фармаконцерн объявил о том, какое будущее ждет его подразделение Sandoz, которое специализируется на производстве и маркетинге дженериков. Напомним, что под этим термином подразумеваются препараты с теми же действующими веществами, что и лекарственные средства, срок действия патента которых истек. Аналоги, как правило, стоят дешевле оригинальных препаратов.

Со следующего года Sandoz станет полностью независимым и крупнейшим европейским производителем дженериков, акции которого будут котироваться на швейцарской фондовой бирже. Для самой биржи это означает появление нового игрока с рыночной капитализацией около 20 миллиардов франков и широко диверсифицированной базой акционеров. Станет ли Sandoz любимцем инвесторов? Это покажет время.

По оценкам экспертов, жесткая ценовая конкуренция в секторе дженериков, особенно на рынке в США, в последние годы осложнила жизнь компании Novartis. Дело в том, что рынок аналоговых лекарственных средств считается сложным из-за низкой маржи. Тот факт, что компания Sandoz отделяется, а не продается, вероятно, связан с тяжелой обстановкой на финансовых рынках. Война в Украине и исторически высокий уровень инфляции заставляют инвесторов проявлять осторожность и менее охотно идти риск. Серьезных предложений о покупке Sandoz, видимо, не поступило, и в Novartis приняли решение расстаться с «трудным бизнесом».

Отделение Sandoz, таким образом, отвечает интересам акционеров. Как подчеркивается в заявлении швейцарской фармацевтической группы, разделение позволит предприятиям лучше сфокусироваться и реализовать независимые стратегии роста. Материнская компания сможет сосредоточиться на своей основной деятельности в области инновационных лекарственных средств, а Sandoz может стать мировым лидером в секторе биоаналогов. В прошлом году вклад Sandoz в продажи группы составил 9,63 млрд из общей суммы в 51,63 млрд долларов. Компания работает более чем на 100 рынках по всему миру. Предполагается, что нынешний генеральный директор Ричард Сэйнор останется на своем посту.

Любопытно, что аналогичное решение было ранее принято Novartis в отношении своей бывшей офтальмологической дочерней компании Alcon, которая весной 2019 года вышла на швейцарскую биржу.

Добавим, что производитель слуховых аппаратов Sonova также вскоре выйдет на биржу. Если учитывать Sandoz, то в будущем семь из двадцати компаний, котирующихся на швейцарской бирже (ключевой швейцарский фондовый индекс SMI), будут относиться к сектору медико-биологических наук. По подсчетам TagesAnzeiger, на швейцарские компании в секторе здравоохранения и их дочерние предприятия скоро будет приходиться половина рыночной стоимости акций всех компаний, входящих в SMI. Это отражает важность отрасли для экономики страны в целом. Например, на этот сектор приходится половина швейцарского экспорта. Другими словами, если бы Roche и Novartis ушли, то Конфедерация имела бы дефицит во внешней торговле. «Этот сектор уже давно более важен для Швейцарии, чем банковский. Тем не менее, это не отражается автоматически в большем политическом влиянии. Одна из причин заключается в том, что малые и средние предприятия пользуются большими симпатиями в политике, чем транснациональные корпорации», - отметил в комментарии TagesAnzeiger генеральный директор ассоциации фармацевтических компаний Interpharma Рене Бухольцер. По его словам, представители фармацевтической отрасли не смогли повлиять даже на важный для них вопрос. Они, например, настоятельно рекомендовали Федеральному совету не прекращать в одностороннем порядке переговоры с ЕС по рамочному соглашению, так как неурегулированные отношения с Европой – это факторы риска для сектора. Федеральный совет, как известно, не прислушался к этому призыву.