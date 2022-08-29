Автор: Заррина Салимова, Базель, 29. 08. 2022.
Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле планирует вывести свое дочернее подразделение по производству дженериков на швейцарскую биржу в качестве независимой компании.|
Le groupe pharmaceutique bâlois va introduire sa division générique à la Bourse suisse en tant que société indépendante.
Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, Novartis, за последнюю неделю дала сразу несколько информационных поводов. Первый оказался не самым радостным: фармаконцерн планирует сократить 1400 из 11 600 рабочих мест в Швейцарии. Сокращение коснется, в основном, сотрудников, занимающих руководящие должности. В частности, каждый второй из тех работников, с которыми Novartis планирует расстаться, является менеджером. Первые увольнения в Швейцарии произойдут не раньше следующего лета.
Базирующаяся в Базеле компания объявила о реструктуризации еще в начале апреля. Цель – сэкономить не менее одного миллиарда долларов в год, начиная с 2024-го, за счет слияния некоторых подразделений и устранения дублирующих функций. По всему миру концерн сократит 8 000 из 108 000 рабочих мест. Novartis также хочет оптимизировать некоторые административные процессы (бухгалтерия, кадровый отдел, юридические услуги, коммуникация).
Кроме того, в конце прошлой недели фармаконцерн объявил о том, какое будущее ждет его подразделение Sandoz, которое специализируется на производстве и маркетинге дженериков. Напомним, что под этим термином подразумеваются препараты с теми же действующими веществами, что и лекарственные средства, срок действия патента которых истек. Аналоги, как правило, стоят дешевле оригинальных препаратов.
Со следующего года Sandoz станет полностью независимым и крупнейшим европейским производителем дженериков, акции которого будут котироваться на швейцарской фондовой бирже. Для самой биржи это означает появление нового игрока с рыночной капитализацией около 20 миллиардов франков и широко диверсифицированной базой акционеров. Станет ли Sandoz любимцем инвесторов? Это покажет время.
По оценкам экспертов, жесткая ценовая конкуренция в секторе дженериков, особенно на рынке в США, в последние годы осложнила жизнь компании Novartis. Дело в том, что рынок аналоговых лекарственных средств считается сложным из-за низкой маржи. Тот факт, что компания Sandoz отделяется, а не продается, вероятно, связан с тяжелой обстановкой на финансовых рынках. Война в Украине и исторически высокий уровень инфляции заставляют инвесторов проявлять осторожность и менее охотно идти риск. Серьезных предложений о покупке Sandoz, видимо, не поступило, и в Novartis приняли решение расстаться с «трудным бизнесом».
Отделение Sandoz, таким образом, отвечает интересам акционеров. Как подчеркивается в заявлении швейцарской фармацевтической группы, разделение позволит предприятиям лучше сфокусироваться и реализовать независимые стратегии роста. Материнская компания сможет сосредоточиться на своей основной деятельности в области инновационных лекарственных средств, а Sandoz может стать мировым лидером в секторе биоаналогов. В прошлом году вклад Sandoz в продажи группы составил 9,63 млрд из общей суммы в 51,63 млрд долларов. Компания работает более чем на 100 рынках по всему миру. Предполагается, что нынешний генеральный директор Ричард Сэйнор останется на своем посту.
Любопытно, что аналогичное решение было ранее принято Novartis в отношении своей бывшей офтальмологической дочерней компании Alcon, которая весной 2019 года вышла на швейцарскую биржу.
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