Несмотря на огромный прогресс в лечении онкологии, многие страны с низким и средним уровнем доходов по-прежнему сталкиваются с трудностями в получении доступа к лекарствам последнего поколения. К ним относится и препарат Tasigna, содержащий активное вещество нилотиниб и выпускаемый компанией Novartis. Лекарственное средство, которое следует принимать дважды в день, входит в Примерный перечень основных препаратов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) у взрослых и детей старше одного года.

При этой форме лейкоза у заболевших наблюдается ускоренная и нерегулируемая пролиферация гранулацитов (зернистых лейкоцитов, представляющих собой подгруппу белых клеток крови) в костном мозге, а также их накопление в крови. Заболевание нередко протекает без симптомов и выявляется на основании общего анализа крови, в котором регистрируется повышенное количество гранулацитов. Основным методом лечения на сегодняшний день считается целевая терапия ингибиторами тирозинкиназы, например, иматинибом. Примерно у 20% пациентов развивается резистентность или непереносимость к этому веществу. Альтернативой для них может быть нилотиниб – ингибитор тирозинкиназы второго поколения. В целом, такие препараты как Tasigna, значительно улучшают прогноз и качество жизни пациентов.

Патент на Tasigna еще не истек, но фармаконцерн Novartis решил заключить с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) добровольное лицензионное соглашение с целью сделать препарат более доступным. Напомним, что MPP – это базирующаяся в Женеве и поддерживаемая ООН организация, работающая над расширением доступа к жизненно важным лекарствам для стран с низким и средним уровнем доходов. MPP сотрудничает с гражданским обществом, правительствами, международными организациями, промышленными структурами, пациентами и другими заинтересованными сторонами. О подписании договора стало известно в ходе проходившего с 18 по 20 октября в Женеве Всемирного онкологического конгресса.

Договоренность позволит отобранным компаниям разрабатывать, производить и продавать дженерики нилотиниба на лицензионной территории при условии одобрения национальными регулирующими органами соответствующих стран. Речь идет о семи государствах со средним уровнем доходов, где патенты на нилотиниб находятся на рассмотрении или вступили в силу: Гватемала, Египет, Индонезия, Марокко, Пакистан, Филиппины и Тунис.

Подобное лицензионное соглашение является первым для MPP в области лечения онкологии. Кроме того, это первый случай, когда компания предоставляет лицензию на запатентованное лекарство от рака через добровольный и ориентированный на общественное здравоохранение механизм. Остается надеяться на то, что это создаст важный прецедент и приведет к смене парадигмы: уступка лицензии на ключевые запатентованные препараты могла бы принести пользу пациентам во всем мире.

Добавим, что компания Novartis сообщила о резком снижении прибыли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом. Чистый доход упал на 43%, до 1,58 млрд долларов. Кроме того, руководство фармаконцерна подтвердило планы в отношении Sandoz : выход на биржу подразделения по выпуску дженериков ожидается во второй половине 2023 года.

Тем временем, альянс ассоциаций фармацевтических компаний, аптек, лабораторий, оптовых продавцов и врачей собирается выступить с инициативой по обеспечению безопасности поставок медицинских препаратов в Швейцарии. Как сообщает газета SonntagsZeitung, инициаторы хотят, чтобы ответственность за медснабжение была передана от кантонов Конфедерации. Они также призывают к созданию структур, которые позволят продолжить производство лекарств в стране. Инициатива направлена на решение проблемы, которая стала очевидной во время пандемии: Швейцария зависит от импорта не только вакцин, но и некоторых активных фармацевтических ингредиентов, необходимых для производства лекарственных средств.