Автор: Заррина Салимова, Базель, 2. 11. 2022.
Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле подписал соглашение о выдаче добровольных лицензий на производство дженериков своего препарата против лейкемии. Это первый подобный случай в сфере противораковых лекарственных препаратов.|
Le groupe pharmaceutique bâlois a signé un accord pour des licences volontaires pour la production de génériques de son médicament contre la leucémie. Il s’agit du tout premier accord de licence volontaire orienté vers la santé publique portant sur un médicament contre le cancer.
Несмотря на огромный прогресс в лечении онкологии, многие страны с низким и средним уровнем доходов по-прежнему сталкиваются с трудностями в получении доступа к лекарствам последнего поколения. К ним относится и препарат Tasigna, содержащий активное вещество нилотиниб и выпускаемый компанией Novartis. Лекарственное средство, которое следует принимать дважды в день, входит в Примерный перечень основных препаратов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) у взрослых и детей старше одного года.
При этой форме лейкоза у заболевших наблюдается ускоренная и нерегулируемая пролиферация гранулацитов (зернистых лейкоцитов, представляющих собой подгруппу белых клеток крови) в костном мозге, а также их накопление в крови. Заболевание нередко протекает без симптомов и выявляется на основании общего анализа крови, в котором регистрируется повышенное количество гранулацитов. Основным методом лечения на сегодняшний день считается целевая терапия ингибиторами тирозинкиназы, например, иматинибом. Примерно у 20% пациентов развивается резистентность или непереносимость к этому веществу. Альтернативой для них может быть нилотиниб – ингибитор тирозинкиназы второго поколения. В целом, такие препараты как Tasigna, значительно улучшают прогноз и качество жизни пациентов.
Патент на Tasigna еще не истек, но фармаконцерн Novartis решил заключить с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) добровольное лицензионное соглашение с целью сделать препарат более доступным. Напомним, что MPP – это базирующаяся в Женеве и поддерживаемая ООН организация, работающая над расширением доступа к жизненно важным лекарствам для стран с низким и средним уровнем доходов. MPP сотрудничает с гражданским обществом, правительствами, международными организациями, промышленными структурами, пациентами и другими заинтересованными сторонами. О подписании договора стало известно в ходе проходившего с 18 по 20 октября в Женеве Всемирного онкологического конгресса.
Договоренность позволит отобранным компаниям разрабатывать, производить и продавать дженерики нилотиниба на лицензионной территории при условии одобрения национальными регулирующими органами соответствующих стран. Речь идет о семи государствах со средним уровнем доходов, где патенты на нилотиниб находятся на рассмотрении или вступили в силу: Гватемала, Египет, Индонезия, Марокко, Пакистан, Филиппины и Тунис.
Подобное лицензионное соглашение является первым для MPP в области лечения онкологии. Кроме того, это первый случай, когда компания предоставляет лицензию на запатентованное лекарство от рака через добровольный и ориентированный на общественное здравоохранение механизм. Остается надеяться на то, что это создаст важный прецедент и приведет к смене парадигмы: уступка лицензии на ключевые запатентованные препараты могла бы принести пользу пациентам во всем мире.
Тем временем, альянс ассоциаций фармацевтических компаний, аптек, лабораторий, оптовых продавцов и врачей собирается выступить с инициативой по обеспечению безопасности поставок медицинских препаратов в Швейцарии. Как сообщает газета SonntagsZeitung, инициаторы хотят, чтобы ответственность за медснабжение была передана от кантонов Конфедерации. Они также призывают к созданию структур, которые позволят продолжить производство лекарств в стране. Инициатива направлена на решение проблемы, которая стала очевидной во время пандемии: Швейцария зависит от импорта не только вакцин, но и некоторых активных фармацевтических ингредиентов, необходимых для производства лекарственных средств.
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