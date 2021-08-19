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четверг, 19 августа 2021 года   

Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?|Pourquoi la Suisse veut-elle donner un milliard de francs à l'UE?

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 19. 08. 2021.

© Claudio Schwarz/unsplash.com

Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.|
La commission de la politique extérieure du Conseil des Etats a accepté le projet transmis la semaine dernière par le Conseil fédéral concernant l'allocation du deuxième milliard pour la mise en œuvre de programmes dans l'UE. Le Parlement votera sur cette question durant sa session d'automne, mais il est peu probable qu'il soit d'accord avec le gouvernement.

Наша Газета писала о том, что Федеральный совет после долгих лет переговоров прекратил обсуждение с Брюсселем рамочного соглашения, которое должно было закрепить общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. По мнению правительства Швейцарии, в этом соглашении оставались пункты, невыгодные для страны, и в отношении которых стороны так и не пришли к взаимопониманию.

Впрочем, соглашения соглашениями, а хорошие отношения с соседями – залог успеха. Исходя из этих соображений, правительство Конфедерации хочет продемонстрировать Брюсселю свой положительный настрой и выделить миллиард франков на реализацию различных проектов в странах ЕС. Это будет второй миллиард, первый был выделен в 2007-2014 гг. и потрачен на устранение экономического и социального неравенства в недавно присоединившихся к ЕС странах. На сайте министерства иностранных дел Швейцарии отмечается, что это стало проявлением солидарности и одновременно позволило Конфедерации укрепить экономические и политические связи с государствами Евросоюза. Добавим, что слово «миллиард» употребляется условно, так как в реальности альпийская республика выделила больше – 1,302 млрд франков. По данным независимой оценки, в большинстве реализованных на швейцарские деньги проектов были получены запланированные результаты.

Что касается второго миллиарда, то парламент одобрил его выделение в декабре 2019 года при условии, что ЕС не примет дискриминационных мер в отношении Швейцарии. В свою очередь, Федеральный совет сегодня хочет снять это условие и предоставить ЕС деньги просто так, показав Брюсселю, что, несмотря на резкое завершение переговоров по рамочному соглашению, Швейцария намерена оставаться его надежным партнером.

По мнению правительства, такой шаг должен способствовать скорейшему решению других вопросов, связанных с ЕС, в том числе признанию эквивалентности швейцарского биржевого права. Подобную стратегию не назовешь глупой, так как последствия выхода Берна из переговоров касательно рамочного соглашения не заставили себя ждать. Среди прочего, Швейцарию исключили из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe, общий бюджет которой составляет более 95 млрд евро и которая продлится до 2028 года. Кстати, еще до того, как Федеральный совет «похоронил» рамочное соглашение, в ЕС заявили, что полное участие Конфедерации в Horizon Europe будет зависеть от финансовой помощи со стороны альпийской республики.

Впрочем, не нужно думать, что правительство просто передаст миллиард из рук в руки – средства планируется не выплачивать странам-партнерам напрямую, а распределять по конкретным проектам и программам. В этом случае реальная сумма тоже будет больше, просто для удобства речь идет о миллиарде: всего планируется выделить более 1,3 млрд, из них 1,047 млрд будут потрачены, как и ранее, на устранение экономического и социального неравенства в восточной части ЕС, с упором на профессиональную подготовку, а 190 млн – на проекты в сфере миграции, от которых выиграют страны Южной Европы. Именно Швейцария будет выбирать программы, на которые она потратит деньги, следуя строгим критериям и позднее регулярно получая отчеты о процессе реализации. Повлияет ли это на чиновников ЕС, потеплеют ли отношения Брюсселя и Берна? Мы следим за развитием ситуации.

 

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