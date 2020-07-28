В контексте продолжающегося санитарного кризиса, обернувшегося во многих странах кризисом экономическим, Республика Беларусь продолжает удивлять. На прошлой неделе власти Швейцарской Конфедерации добавили ее, вместе со Швецией, в список «безопасных стран», то есть стран, приезжая из которых на швейцарскую территорию, не надо садиться на карантин. Это должно свидетельствовать о том, что коронавирус в Беларуси под контролем.

А теперь поступила информация, что и экономика не «тормозит», в буквальном смысле слова: последний, десятый, пятивагонный поезд для государственного предприятия «Минский метрополитен» покинул территорию «Штадлер Минск» в конце мая 2020 года и после успешного завершения приемо-сдаточных процедур начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях Минского метро вместе с остальными ранее поставленными составами.

Еще весной 2019 года Наша Газета рассказывала о том, что в 2013 году швейцарский концерн Stadler построил в городе Фаниполь завод, который успешно работает: под Минском собирают трамваи, поезда для метро, двухэтажные и одноэтажные подвижные составы для стран СНГ, Европы и даже Южной Америки.



Не забывая, разумеется, и Беларусь: в январе 2017 года руководство государственного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку десяти поездов метро для города Минск: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных. Разработка и производство нового подвижного состава осуществлялись на белорусском предприятии «Штадлер Минск» в соответствии с новейшими решениями в области железнодорожного машиностроения, сообщается в распространенном коммюнике.



В начале февраля нынешнего года произошла первая поездка с пассажирами на новом четырёхвагонном поезде метро Stadler, а сегодня уже все десять составов находятся в постоянной эксплуатации. По аналогии с первым четырёхвагонным метро-поездом, состав в пятивагонном исполнении с апреля 2020 года проходил необходимый объем приемочных испытаний, результатом которых стало подписание акта соответствия конструкции нового подвижного состава для столичного метро требованиям безопасности. Все поезда прошли приёмочные испытания успешно и вовремя. Теперь сотрудничество между государственным предприятием «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» продолжится в сфере гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного подвижного состава.

Пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых поездов-метро Stadler: яркий запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъёмов в пассажирском салоне, современную информационную пассажирскую систему, наличие системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума, эргономичность кабины машиниста и многие другие. Новые поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания. Все это позволило электропоезду для Минского метрополитена модели М110 стать победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 в номинации «Продукция производственно-технического назначения» с присуждением статуса «Новинка года».