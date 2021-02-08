Пределы нейтралитета

С момента основания Нашей Газеты в 2007 году мы четко решили для себя, что не будем освещать события в России и на всем постсоветском пространстве, за исключением тех, которые имеют отношение к Швейцарии. Не думали мы тогда, что «отношений» этих – великое множество: от исторических и культурных связей до жгучей современности.

Вы обратили, конечно, внимание, что мы ничего не писали об Алексее Навальном – до того самого дня, когда, 23 января, в Швейцарии прошли первые акции в его поддержку. Мы съездили в тот день на женевскую Площадь Наций и выложили на странице в Фэйсбуке несколько фотографий, даже их не прокомментировав. В этом, как выяснилось, и не было необходимости: последовало рекордное число комментариев от читателей, отразивших весь спектр мнений – от «молодцы» до «клоуны». Двух комментаторов, не справившихся с эмоциями, пришлось права голоса лишить, еще нескольким – вынести строгое предупреждение. К счастью, физический мордобой в виртуальном пространстве пока невозможен, но даже виртуальный мордобой показал глубочайший раскол в нашем сообществе, причем не только между теми, кто «там» (в России, в Беларуси, на Украине и т.д.) и «тут», но и среди живущих в самой Швейцарии. C той даты митинги проходят в Швейцарии каждые выходные, последний состоялся в прошлую субботу в Цюрихе. Малочисленные, но - проходят. И никто, конечно, их участникам не платит, как утверждают некоторые.

А потом случилось 2 февраля. На этот день пришлось столько «совпадений», что нельзя не призадуматься о взаимосвязи всего и вся. Вспомнилось нам, что именно в этот день в 1942 году в отделении психиатрии больницы ленинградской тюрьмы «Кресты» умер сперва обвиненный во всех смертных грехах, а затем полностью реабилитированный Даниил Хармс - помните его чудесное стихотворение о сорока четырех веселых чижах? Умер, скорее всего, от голода – то был наиболее тяжёлый по количеству голодных смертей месяц блокады. У нас было несколько поводов поминать добрым словом этого детского писателя, поэта и драматурга, прожившего всего 36 лет: в интервью c заведующим кафедрой русского языка и литературы Женевского университета, профессором Жан-Филиппом Жаккаром, писавшим «по Хармсу» диссертацию, а также в связи с театральной постановкой и художественной выставкой.

В 2021 году в этот день в Москве был объявлен тюремный срок Алексею Навальному и принято решение (о чем мы узнали на следующее утро) о непродлении, без объяснения причин, контракта с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Связь Серебренникова со Швейцарией также имеется: его постановка в Оперном театре Цюриха стала одним из самых ярких наших впечатлений последних лет, его фильмы выходят в швейцарский прокат, а лента "Юрьев день" была премирована на фестивале в Локарно, профессор Жорж Нива откликнулся через Нашу Газету на завершение процесса над ним в прошлом году.

На приговор Навальному на прошлой неделе откликнулось то, что принято называть «международным сообществом». Даже швейцарский МИД сделал соответствующее заявление, продублированное на ФБ-странице посольства страны в Москве. Оно вызвало меньше комментариев, чем наша публикация с митинга, но один из них, за подписью активной читательницы Нашей Газеты, проживающей, если не ошибаемся, в Женеве, обратил на себя наше внимание.

Клеймить, бросать камни, уничтожать морально и/или физически, а потом реабилитировать – увы, в России давно привыкли к такому порядку вещей, и многие неравнодушные люди в последние дни припоминали длинный список талантов, «прощенных» посмертно их прозревшими «поклонниками». Но, господа, посмертно – это слишком поздно, так что давайте уж до этого не доводить!



И ведь удивительно, как устроена жизнь – многие из «палачей» только и удержались в истории по ассоциации с теми, кого мучали и «разоблачали». «Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет...», писала Марина Цветаева. Ну кто бы из нас сейчас припомнил, например, господина Аракчеева, могущественного фаворита Павла I и Александра I, не крутись в голове не до конца приличная (вернее, совсем неприличная в конце) эпиграмма на него Пушкина «Всей России притеснитель…»?! (Бытует, кстати, мнение, что именно эта эпиграмма стала причиной Южной ссылки «нашего всего».)

Твердо веря, что политика, действительно, грязное дело, мы стараемся в нее не вмешиваться, да и сейчас не собираемся рассуждать о том, плох Алексей Навальный или хорош. До истории с отравлением он вообще мало нас интересовал, а сегодня уже очевидно, что проходящие в России акции протеста перестали быть только о нем, хоть он и стал их вдохновителем и символом. Кирилл Серебренников, до сих пор отбывающий условный срок, найдет, мы уверены, как применить свои таланты. Не очевидно пока, как будет дальше вести себя российская молодежь, вместо светлого будущего требующая достойного сегодня. Молодежь выходит на улицы от безысходности, а те лица, что удалось увидеть, те свидетельства, что удалось услышать, не позволяют назвать этих людей быдлом и поверить, что их действия тоже кто-то проплатил. А вот жестоко подавляя протесты и создавая мучеников, власть явно отдаляется от достижения собственных целей, ведь мучеников в России любят. Как любят и смуту.

Мы делимся с вами этими несколькими размышлениями, потрясенные уровнем насилия, словесного и физического, наблюдаемого нами на телеэкранах и в Интернете, уровнем грубости, агрессии, не говоря уже о воинствующей безграмотности многочисленных носителей русского языка. Иногда кажется, что накал страстей таков, что достаточно подбросить спичку или крикнуть «ату», чтобы случилось непоправимое. При этом все, кто выходили в последнее время на улицы, были как раз безоружны и не агрессивны. По крайней мере, пока.

Что же происходит? Неужели так и не появится в России более цивилизованный механизм передачи власти, чем ее захват силой? Неужели невозможен подлинный гражданский диалог?

Вот о чем, на наш взгляд, стоит задуматься.