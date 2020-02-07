Автор: Лейла Бабаева, Берн-Невшатель, 7. 02. 2020. Просмотров: 207
Наша Газета рассказывала о непростом положении отцов в Швейцарии, которые имеют право остаться дома с младенцем только на один день. Изменения в законодательстве, в соответствии с которыми мужчины смогут на две недели уходить в «декретный отпуск», должны вступить в силу 1 января 2021 года. Не теряя времени, противники такого нововведения собрали подписи для проведения референдума.|
NashaGazeta a déjà écrit sur la situation difficile des pères en Suisse qui ont droit a un jour de congé. Les modifications de la législation, selon lesquelles les hommes pourront prendre un «congé paternité» de deux semaines, doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2021, mais ses opposants ont récolté les signatures nécessaires pour lancer un référendum.
Осенью этого года населению придется выразить свое мнение по поводу отпуска для отцов. Впрочем, голосование может и не состояться, поскольку сборщиков подписей обвиняют в том, что они вводили швейцарцев в заблуждение, предлагая поддержать введение отпуска. По данным телерадиокомпании RTS, население обманывали таким образом на вокзалах Невшателя, Лозанны и Фрибурга.
Среди противников отпуска – Народная партия Швейцарии (UDC), несколько членов Христианско-демократической партии (PDC) и молодежного отделения Либерально-радикальной партии (PLR). Отсутствие мужчин на работе в течение двух недель обойдется стране приблизительно в 230 млн франков, что, по мнению оппонентов, слишком дорого.
Напомним, что закон, дающий право свежеиспеченным папам провести с малышом дома две недели, одобрен парламентом в качестве контрпроекта вместо инициативы «За разумный отпуск для отцов – в пользу всей семьи», запущенной профсоюзом Travail.Suisse и предполагающей 20 дней отпуска. Позднее авторы отозвали инициативу, однако противники отсутствия мужчин на работе все равно остались недовольны.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
ВОЗ против «информационной эпидемии»Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила в социальных сетях кампанию по развенчиванию мифов о коронавирусе.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Добавить комментарий