Осенью этого года населению придется выразить свое мнение по поводу отпуска для отцов. Впрочем, голосование может и не состояться, поскольку сборщиков подписей обвиняют в том, что они вводили швейцарцев в заблуждение, предлагая поддержать введение отпуска. По данным телерадиокомпании RTS, население обманывали таким образом на вокзалах Невшателя, Лозанны и Фрибурга.



Среди противников отпуска – Народная партия Швейцарии (UDC), несколько членов Христианско-демократической партии (PDC) и молодежного отделения Либерально-радикальной партии (PLR). Отсутствие мужчин на работе в течение двух недель обойдется стране приблизительно в 230 млн франков, что, по мнению оппонентов, слишком дорого.



Напомним, что закон, дающий право свежеиспеченным папам провести с малышом дома две недели, одобрен парламентом в качестве контрпроекта вместо инициативы «За разумный отпуск для отцов – в пользу всей семьи», запущенной профсоюзом Travail.Suisse и предполагающей 20 дней отпуска. Позднее авторы отозвали инициативу, однако противники отсутствия мужчин на работе все равно остались недовольны.





Отвечая на критику по поводу сбора подписей, представитель UDC Сюзанн Бруннер отметила в интервью телерадиокомпании RTS, что на листовке, которую показывали швейцарцам, было написано «Нет дорогостоящему отпуску для отцов». Политик добавила, что свои подписи ставили совершеннолетние граждане, которые знают, за что выступают.Со своей стороны, отделение Социалистической партии (PS) в Невшателе намерено подать жалобу против проведения референдума и уже обратилось к адвокату. Отметим, что это не первый случай, когда процесс сбора подписей подвергается критике: по данным RTS, нечестными методами нередко пользуются сотрудники компании Incop, которая регулярно помогает авторам инициатив набрать необходимое количество подписей. Не исключено, что в будущем за подготовку сотрудников, занятых в этой области, будут отвечать политические партии. Член Национального совета от PS Батист Урни подготовил предложение, в соответствии с которым в УК Швейцарии следует внести изменения, позволяющие наказывать за сбор подписей обманным путем так же строго, как и за применение насилия.