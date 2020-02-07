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пятница, 7 февраля 2020 года   

Сбор подписей обманным путем|Récolte frauduleuse de signatures

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Невшатель, 7. 02. 2020. Просмотров: 207

(© nashagazeta.ch)

Наша Газета рассказывала о непростом положении отцов в Швейцарии, которые имеют право остаться дома с младенцем только на один день. Изменения в законодательстве, в соответствии с которыми мужчины смогут на две недели уходить в «декретный отпуск», должны вступить в силу 1 января 2021 года. Не теряя времени, противники такого нововведения собрали подписи для проведения референдума.

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NashaGazeta a déjà écrit sur la situation difficile des pères en Suisse qui ont droit a un jour de congé. Les modifications de la législation, selon lesquelles les hommes pourront prendre un «congé paternité» de deux semaines, doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2021, mais ses opposants ont récolté les signatures nécessaires pour lancer un référendum.

Осенью этого года населению придется выразить свое мнение по поводу отпуска для отцов. Впрочем, голосование может и не состояться, поскольку сборщиков подписей обвиняют в том, что они вводили швейцарцев в заблуждение, предлагая поддержать введение отпуска. По данным телерадиокомпании RTS, население обманывали таким образом на вокзалах Невшателя, Лозанны и Фрибурга.

Среди противников отпуска – Народная партия Швейцарии (UDC), несколько членов Христианско-демократической партии (PDC) и молодежного отделения Либерально-радикальной партии (PLR). Отсутствие мужчин на работе в течение двух недель обойдется стране приблизительно в 230 млн франков, что, по мнению оппонентов, слишком дорого.

Напомним, что закон, дающий право свежеиспеченным папам провести с малышом дома две недели, одобрен парламентом в качестве контрпроекта вместо инициативы «За разумный отпуск для отцов – в пользу всей семьи», запущенной профсоюзом Travail.Suisse и предполагающей 20 дней отпуска. Позднее авторы отозвали инициативу, однако противники отсутствия мужчин на работе все равно остались недовольны.

Отвечая на критику по поводу сбора подписей, представитель UDC Сюзанн Бруннер отметила в интервью телерадиокомпании RTS, что на листовке, которую показывали швейцарцам, было написано «Нет дорогостоящему отпуску для отцов». Политик добавила, что свои подписи ставили совершеннолетние граждане, которые знают, за что выступают. 

Со своей стороны, отделение Социалистической партии (PS) в Невшателе намерено подать жалобу против проведения референдума и уже обратилось к адвокату. Отметим, что это не первый случай, когда процесс сбора подписей подвергается критике: по данным RTS, нечестными методами нередко пользуются сотрудники компании Incop, которая регулярно помогает авторам инициатив набрать необходимое количество подписей. Не исключено, что в будущем за подготовку сотрудников, занятых в этой области, будут отвечать политические партии. Член Национального совета от PS Батист Урни подготовил предложение, в соответствии с которым в УК Швейцарии следует внести изменения, позволяющие наказывать за сбор подписей обманным путем так же строго, как и за применение насилия.

 

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