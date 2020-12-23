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21.12.2020 - 13:23Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодня|Covid-19: en Suisse, la vaccination débute aujourd’hui

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 23. 12. 2020.

Пока правительство следило за развитием ситуации, корона-скептики провели 19 декабря несанкционированную демонстрацию в Берне © nashagazeta.ch

Вакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.|
La vaccination des Suisses, les mesures au niveau cantonal, la nouvelle souche de coronavirus – les événements se développent à une vitesse vertigineuse.

129 летальных исходов за 24 часа

Согласно санитарному бюллетеню от 22 декабря, власти зафиксировали за сутки 4275 случаев заражения, 171 госпитализацию и 129 летальных исходов. Таким образом, общее число заболевших в Швейцарии и Лихтенштейне достигло 418 266 человек, 6333 из которых скончались.

Вакцинация

19 декабря швейцарский орган надзора за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил использование вакцины Pfizer/BioNTech в Швейцарии, подчеркнув в своем коммюнике, что эффективность препарата превышает 90% спустя семь дней после второй вакцинации. Прививки будут бесплатными и добровольными, наиболее частые побочные эффекты сравнимы с теми, которые наблюдаются после вакцинации от гриппа. Министерство здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило, что вакцинация начнется с «группы риска» – швейцарцев старше 75 лет и тех, кто страдают хроническими заболеваниями. С 4 января планируется охватить остальное население страны. Власти Швейцарии договорились с производителями вакцины о поставке 15,8 млн доз, информирует телерадиокомпания RTS. Утром 22 декабря в Швейцарию была доставлена первая партия препарата – около 107 тыс. доз. Вакцинация начнется сегодня в кантонах Люцерн и Аппенцелль-Иннерроден, прежде всего препарат будет введен жителям домов престарелых. В Женеве и Базеле сельском первые прививки будут сделаны 28 декабря, в Цюрихе, Санкт-Галлене, Граубюндене, Юра и Невшателе – 4 января. Ссылки на официальные сайты кантонов с информацией о датах начала и порядке вакцинации приведены здесь

22 декабря в Конфедерации была запущена посвященная вакцинации информационная кампания, чтобы каждый швейцарец располагал подробными данными на эту тему и мог осознанно решить, будет он делать прививку или нет. В целом минздрав рекомендует пройти вакцинацию даже тем, кто уже переболели Covid-19, однако при сильной аллергии на какой-либо из компонентов препарата от прививки лучше воздержаться. Более подробную информацию можно получить на этом сайте или по телефону +41 58 463 00 00.

Действия кантонов

Наша Газета рассказывала об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на национальном уровне и о том, что, в зависимости от индекса репродукции и семидневного показателя заболеваемости, кантоны с благоприятной эпидемиологической обстановкой могут ослабить меры, например, открыть рестораны и спортивные объекты.

С 27 декабря в кантонах Во, Фрибург, Невшатель и Вале не будут работать рестораны. Такая мера будет принята для согласования местной политики с действиями властей Женевы, Берна и Юра, которые вынуждены закрыть питейные заведения раньше из-за того, что индекс репродукции на их территории превышает значение 1. Добавим, что власти Вале решили сделать исключение для ресторанов, расположенных на горнолыжных курортах. Кантоны Романдии намерены по-прежнему координировать меры, принимаемые на местном уровне. Со своей стороны, Федеральный совет продолжает наблюдать за развитием ситуации в стране и проведет промежуточную оценку эпидемиологической обстановки на своем заседании 30 декабря. Правительство оставляет за собой право принять дополнительные меры в случае ухудшения ситуации.

После кантона Аргау в Золотурне также принято решение закрыть все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Мера будет действовать с 27 декабря 2020-го по 31 января 2021 года, этот период может быть сокращен или продлен. В Аппенцелле-Ауссерродене с 22 декабря закрыты горнолыжные курорты, мера будет действовать до нового распоряжения. Сегодня станции работают только в Романдии, кантонах Берн, Граубюнден и Тичино.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Новый штамм SARS-CoV-2

В связи с обнаружением в Великобритании и ЮАР нового штамма коронавируса, который, вероятно, более заразен, чем известные на сегодня, Федеральный совет принял срочные решения. Лица, прибывшие в Швейцарию из вышеупомянутых стран в период с 14 декабря, должны соблюдать десятидневный карантин, а с 21 декабря действует общий запрет на въезд иностранцев в Конфедерацию из Великобритании и ЮАР.

Напомним, что 20 декабря Швейцария прекратила воздушное сообщение с этими странами, на эту же меру пошли десятки других государств, включая Россию, Канаду и Иран. Министерство иностранных дел (DFAE/EDA) Конфедерации не планирует помогать швейцарцам, пребывающим в Великобритании и ЮАР, вернуться в свою страну, и не будет выделять им финансовую помощь. Такое решение объясняется тем, что ситуация сегодня более предсказуема, чем весной 2020 года. В то же время, DFAE/EDA рекомендует швейцарцам установить на свои телефоны приложение Travel admin и указать в нем, что они находятся за границей, чтобы получать важные уведомления.

В случае возвращения швейцарцев на родину власти Конфедерации намерены принять все необходимые меры для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. По информации OFSP/BAG, этот штамм, получивший название VUI-202012/01, может уже присутствовать на территории альпийской республики, даже если в тестах он пока не обнаружен. VUI-202012/01 уже выявлен в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии, передает BBC. Ученые полагают, что новая мутация, возможно, более заразна для детей, и что она возникла в юго-восточной Англии в сентябре этого года. Сегодня нет данных о том, что этот штамм вызывает более серьезные последствия у заболевших, однако делать выводы пока рано.

 

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