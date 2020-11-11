Ответственные швейцарские компании

Наша Газета не раз писала об инициативе «Ответственные компании: в защиту человека и окружающей среды». Напомним, что ее автором стала группа из 66 общественных организаций, включая Amnesty International и Greenpeace, Швейцарское объединение профсоюзов (USS), Transparency International и многие другие. Всемирно известные корпорации, штаб-квартиры которых расположены в Швейцарии, нередко упоминаются в СМИ в связи с нарушениями прав человека или загрязнения воды и почвы в результате нарушения правил разработки месторождений. Если инициатива будет одобрена, то пострадавшие, проживающие в других странах, смогут обратиться в швейцарский суд для разбирательства по месту нахождения головного офиса компании. В свою очередь, от транснациональных корпораций потребуют соблюдать принцип «должной заботливости» (due diligence), применяемый в финансовой и правовой сферах. В данном случае речь идет о том, чтобы заставить фирмы, работающие за рубежом, оценить риски, принять профилактические меры, а в случае необходимости – быть готовыми возместить причиненный ущерб. При этом благодаря инициативе обязанность доказывать свою правоту в суде может быть переложена с потенциальных жертв на компанию.

Понимая обеспокоенность авторов инициативы, депутаты швейцарского парламента все же придерживаются мнения, что предложенные меры слишком строги, и поэтому разработали контрпроект, получивший поддержку правительства. Контрпроект тоже предусматривает дополнительные обязанности компаний, за невыполнение которых придется заплатить штраф в размере до 100 тыс. франков, но их филиалы и поставщики должны будут, как и сегодня, самостоятельно отвечать за причиненный ущерб, согласно законодательству страны их местонахождения.

В числе противников инициативы «Ответственные компании» - ассоциация швейцарских предпринимателей Economiesuisse, объединения работодателей и большинство кантональных торгово-промышленных палат. Также против выступают Христианско-демократическая (PDC/CVP), Либерально-радикальная (PLR/FDP) и Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), пишет газета Le Temps. По мнению оппонентов, если на референдуме население скажет «да», то это ударит по экономике страны и обернется серьезными юридическими последствиями для компаний. Что касается малых и средних предприятий, то изменения в законодательстве коснутся их в том случае, если их деятельность связана с определенными видами товаров, например, золотом и алмазами из Африки.

Глава административного совета компании Nestlé Поль Бюльке отметил в интервью газете 24heures, что сегодня у его предприятия 150 тыс. поставщиков, плюм холдинг работает с более 500 тыс. фермеров и опосредованно сотрудничает с миллионами человек. Любой из них может стать причиной подачи жалобы, а отвечать придется Nestlé, в конечном итоге такое положение вещей повлияет на особенности сотрудничества швейцарского гиганта с поставщиками и фермерами в разных странах, заключил эксперт.

Такой взгляд на ситуацию разделяет и руководство Федерации швейцарской часовой промышленности, отмечая, что, основываясь на гуманных соображениях, авторы инициативы предлагают не лучшее практическое решение. На сайте, созданном оппонентами, подчеркивается, что ни одна страна не ввела систему, которую описали авторы инициативы «Ответственные компании». Кроме того, швейцарским фирмам придется контролировать свои цепочки поставок во всем мире, что сопряжено с огромными усилиями и затратами, а малейшая оплошность может стать поводом для судебного разбирательства в Швейцарии. Оппоненты указывают на то, что большая часть предприятий Конфедерации не совершают нарушений, и поэтому нет никакого смысла в том, чтобы усложнять им жизнь новыми правилами. Особенно это касается средних предприятий, которые в случае подачи на них жалоб не смогут справиться с административной нагрузкой без помощи адвокатов.

На сайте инициативы «Ответственные компании» подчеркивается, что швейцарские фирмы будут отвечать за действия своих филиалов за рубежом, а также за нарушения, совершенные лицами, находящимися от них в экономической зависимости. Такая зависимость существует в случае, если швейцарское предприятие является единственным заказчиком подрядчика. Уже скоро мы узнаем, чьи аргументы сыграют решающую роль во время всенародного голосования.