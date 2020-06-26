Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 26. 06. 2020. Просмотров: 95
Правозащитники ООН, включая Верховного комиссара по правам человека, не раз выражали обеспокоенность по поводу положения уйгуров в Китае. В частности, сообщалось о том, что Китай создает исправительные колонии, где содержатся представители уйгуров и других мусульманских меньшинств, отмечается на сайте ООН.
GfbV подала жалобу на банк в Государственный секретариат по экономике (Seco), требуя прекращения деловых отношений UBS с Hikvision. В интервью телерадиокомпании RTS представительница НПО Анжела Маттли заявила, что «Hikvision принимает непосредственное участие в установке систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». По словам эксперта, существуют доказательства того, что камеры китайской фирмы используются в лагерях для интернированных. До 2019 года компания рекламировала свои камеры, способные «узнавать» представителей разных национальностей.
Сложность вышеописанной ситуации объясняется тем, что китайская фирма продает не только камеры наблюдения, но и другие цифровые устройства, отметила Анжела де Вольфф, основательница женевской компании Conser, анализирующей инвестиционные портфели на предмет их соответствия принципам устойчивого развития. Со своей стороны, представитель UBS сообщил, что банк прилагает усилия для обеспечения оптимальной интеграции в инвестиционные проекты вопросов, связанных с окружающей средой и правами человека.
По информации GfbV, Hikvision установила камеры наблюдения в нескольких городах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), а также принимала участие в программе Integrated Joint Operations Platform. Суть последней заключается в сборе личных данных, их анализе и составлении списков лиц, за которыми следует установить более внимательное наблюдение или задержать. Приняв во внимание роль Hikvision в оказании давления на общины уйгуров и других народов, США в октябре 2019 года внесли ее и несколько других китайских компаний в черный список. Как следствие, эти фирмы не могут покупать продукцию американских поставщиков без одобрения правительства США. UBS поддерживает деловые отношения с Hikvision несмотря на то, что о нарушениях прав человека, совершаемых в СУАР, известно не первый год.
По мнению GfbV, инвестиции швейцарского банка в китайскую компанию положительно сказались на ее имидже и помогли ей привлечь дополнительные средства. Правозащитная организация подчеркивает, что UBS не уделил должного внимания своей корпоративной социальной ответственности, а его деятельность в этом случае не соответствует руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий. 28 января этого года по инициативе GfbV ее эксперты встретились с представителями UBS и Всемирного уйгурского конгресса для обсуждения вышеупомянутых вопросов. GfbV была разочарована позицией банка и потому обратилась в Seco.
Поскольку жалоба GfbV подана не в суд, а в отдел Seco, который называется Национальное контактное бюро, следует ожидать не обязательного к исполнению решения, а посредничества. Бюро существует почти десять лет, за это время его эксперты рассмотрели около 25 подобных дел. Почти в каждом случае неправительственные организации и мультинациональные корпорации приходили к взаимопониманию.
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