Наша Газета не раз писала об инициативе «Ответственные компании: в защиту человека и окружающей среды». Напомним, что ее автором стала группа из 66 общественных организаций, включая Amnesty International и Greenpeace, Швейцарское объединение профсоюзов (USS), Transparency International и многие другие.

Всемирно известные корпорации, штаб-квартиры которых расположены в Конфедерации, нередко упоминаются в СМИ в связи с нарушениями прав человека или загрязнения воды и почвы в результате нарушения правил разработки месторождений. Если инициатива будет одобрена, то пострадавшие, проживающие в других странах, смогут обратиться в швейцарский суд для разбирательства по месту нахождения головного офиса компании. В свою очередь, от транснациональных корпораций потребуют соблюдать принцип «должной заботливости» (due diligence), применяемый в финансовой и правовой сферах. В данном случае речь идет о том, чтобы заставить фирмы, работающие за рубежом, оценить риски, принять превентивные меры, а в случае необходимости – быть готовыми возместить причиненный ущерб. При этом благодаря инициативе обязанность доказывать свою правоту в суде может быть переложена с потенциальных жертв на компанию. Законодательство в сфере ответственности транснациональных корпораций уже ужесточили США и Великобритания.

Понимая обеспокоенность авторов инициативы, депутаты швейцарского парламента все же придерживаются мнения, что предложенные меры слишком строги, и поэтому разработали контрпроект, получивший поддержку правительства. Контрпроект тоже предусматривает дополнительные обязанности компаний, за невыполнение которых придется заплатить штраф в размере до 100 тыс. франков, но их филиалы и поставщики должны будут, как и сегодня, самостоятельно отвечать за причиненный ущерб, согласно законодательству страны их местонахождения.

Контрпроект вступит в силу, если швейцарцы отклонят инициативу, но сегодня это представляется маловероятным: по данным опроса, опубликованного телерадиокомпанией SRG/SSR, 63% граждан готовы проголосовать «за». Отметим, что положительно настроены, в основном, сторонники Партии зеленых (95% респондентов из этой категории согласны с авторами инициативы), Социалистической партии (PS/SP) – 93%, Партии зеленых либералов – 78% и Христианско-демократической партии (PDC/CVP) – 56%, в целом среди готовых сказать «да» много женщин и людей со скромными доходами. 66% сторонников Лирерально-радикальной партии (PLR/FDP) намерены отвергнуть инициативу, так же хотят поступить 58% электората Народной партии Швейцарии (UDC/SVP); отрицательно настроенных граждан немного больше в немецкоязычных кантонах, чем в Романдии.

Инициатива «За запрет финансирования производителей оружия» запущена организацией «За Швейцарию без армии» (GSsA) и молодежным отделением Партии зеленых. Если население скажет «да», то Национальный банк Швейцарии (BNS) и многие предприятия не смогут вкладывать средства в компании, которые выпускают пистолеты, винтовки и т.д. Под производителями оружия авторы инициативы понимают все фирмы, более 5% торгового оборота которых обеспечивается за счет изготовления и продажи вышеупомянутых товаров. Кроме того, Швейцария должна будет выступить за введение такого запрета для банков и страховых компаний во всем мире.

Правительство и парламент подчеркивают, что одобрение инициативы не приведет к сокращению объемов производства оружия, но отрицательно скажется на экономике Конфедерации. В частности, из-за сокращения возможностей инвестирования пострадают пенсионные кассы, а многие малые и средние предприятия окажутся в категории производителей оружия и не смогут получать кредиты.

Если бы референдум прошел сегодня, то эта инициатива была бы одобрена 54% голосов, «да» готовы сказать большинство сторонников Партии зеленых (91%), PS/SP (87%) и Партии зеленых либералов (65%). Не в восторге от предлагаемых изменений в законодательстве, в основном, сторонники PLR/FDP (74%), UDC/SVP (66%) и PDC/CVP (56%). Добавим, что с доводами авторов инициативы согласны 63% швейцарок и 44% швейцарцев.

Как видно на примере прошлых референдумов, опросы общественного мнения являются источниками информации к размышлению, но по ним нельзя наверняка предсказать, как именно проголосует население Конфедерации. В ближайшие несколько недель многое будет зависеть от красноречия оппонентов, поэтому мы будем следить за развитием ситуации.