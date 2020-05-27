Думаем, никто не станет отрицать, что пандемия Covid-19 застала врасплох всех: ни одно государство, включая самые экономически развитые и научно-фармацевтически продвинутые страны, не оказалось готово к санитарному кризису ни с медицинской точки зрения, ни с логистической. Последствия этой неподготовленности всем вам хорошо известны, они катастрофические. Можно ли было этого избежать? Хочется верить, что серьезный, продуманный ответ на этот вопрос будет получен, но на это потребуется время. Пока же, в течение последних месяцев, земля в буквальном смысле слухами полнится: огромное количество экспертных мнений перемешивается с не меньшим числом домыслов доморощенных специалистов, не стесняющихся заполнять своими выкладками интернет-пространство.

Такая ситуация – идеальная почва для вызревания теорий заговора, или концепций, объявляющих отдельные общественно значимые события, определённые исторические явления или даже ход истории в целом результатом заговора со стороны некоторой группы людей (государство в государстве, мировое правительство), управляющих этим процессом из корысти, амбиций или иных групповых, клановых и других интересов. Сегодня такие теории процветают, преследуя, несмотря на разнообразие, одну цель - поиск стрелочника.

Первыми среагировали «традиционалисты». Уже 17 апреля 2020 года Специальный докладчик ООН по вопросам свободы религий и вероисповеданий Ахмед Шахид выразил свою «крайнюю озабоченность» тем, что «некоторые религиозные лидеры и политики продолжают использовать трудный момент пандемии для распространения ненависти к евреям и другим меньшинствам». Насчет других меньшинств не знаем, но избранный народ на этот раз обвинили в создании и распространении COVID-19 «с целью сокращения нееврейского населения и последующего контроля над миром». Старо, как этот самый мир, и как мир живуче.

«Простые граждане» в России, прослышав о новой напасти и не будучи уверены в своих знаниях о печенегах, списали ее на американские происки. Американцы, в свою очередь, обвинили во всем китайцев, причем устами президента!

Разоблачением теорий заговора занимаются многие исследователи, и в этой связи хотим поделиться недавней публикацией на сайте Всемирного экономического форума.

Профессора четырех престижных вузов – Джон Кук из Университета Джорджа Мэйсона, Сандер ван дер Линден из Кембриджа, Стефан Левандовский из Университета Бристоля и Ульрих Экер из Университета Западной Австралии – взяли в качестве примера видео под названием «Plandemic» (составное от «планетарная эпидемия»), чтобы выявить приемы, используемые его автором Джуди Моковиц, «развенчанным бывшим вирусологом». Уже удаленное с YouTube и Facebook и раскритикованное рядом авторитетных изданий, это видео по-прежнему скачивается и просматривается миллионами людей. Авторы исследования выявили семь черт, характерных для хода мыслей любителей теорий заговора – их понимание, считают они, должно помочь оградить себя и окружающих от их негативного влияния. Итак.

1. Противоречивые утверждения

Конспирологи настолько озабочены отрицанием любой официальной информации, что не обращают внимание не «нестыковки» в собственных заявлениях. Так, в видео «Plandemic» говорится о двух ложных источниках коронавируса. С одной стороны, утверждается, что SARS-CoV-2 родился в лаборатории в Уахане, а с другой, что все уже получили его во время прежних вакцинаций, и ношение маски активирует его. Понятно, что две эти «причины» несовместимы.

2. Преобладающая подозрительность

Любые научные доказательства, не вписывающиеся в их собственную теорию, конспирологи объявляют фальшивками. Если следовать этой логике, то нужно объявить участниками заговора все научные организации, публикующие или поддерживающие исследования, выводы которых подтверждают официальную информацию – от ВОЗ до Американских центров по контролю и предотвращению заболеваний, находящиеся сейчас, мягко говоря, не в лучших отношениях.

3. Подлый умысел

По мнению конспирологов, все «заговорщики» преследуют нечистоплотные цели. Одной из мишеней «Plandemic» стал Энтони Фаучи, обвиняемый в убийстве сотен тысяч людей ради получения миллиардной наживы. Для тех, кто не знает, Энтони Фаучи - американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.



Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальной медицинской академии США (1987) и Национальной академии наук США (1992), а также Американского философского общества (2001). Удостоен Президентской медали Свободы (2008), а также других престижных национальных и международных наград.



Получивший признание в ревматологии, Энтони Фаучи сосредоточился на исследованиях СПИДа, став 10-м самым цитируемым исследователем по ВИЧ/СПИДу в мире за период 1996-2006 годов. Стал одним из главных разработчиков принятого в 2003 году President's Emergency Plan for AIDS Relief[en], сохранившего миллионы жизней. В 2015 году он – 14-й самый цитируемый исследователь всех времён согласно показателям Google Scholar citations. В 2015 году вошёл в число ста самых влиятельных людей в области здравоохранения по версии журнала Modern Healthcare и в том же году был избран № 1 в Medicine Maker Power List, а журнал Fortune назвал его в числе 50 величайших мировых лидеров (World’s 50 Greatest Leaders).



4. Убежденность в том, что «что-то не так»



Порой теоретики заговора расстаются с некоторыми своими идеями, несостоятельность которых становится невозможно не признать. Но не меняют при этом своего основного тезиса, заключающегося в том, что официальная информация основана на лжи. Когда режиссера видео «Plandemic» Микки Уилисса спросили, действительно ли он верит в то, что кто-то намеренно «запустил» вирус ради наживы, он ответил, что «понятия не имеет». Но точно знает, что «все это слишком подозрительно».



5. Жертва преследования



Приверженцы теории заговора считают себя жертвами организованного преследования с одной стороны и героями, противостоящими «подлым заговорщикам» ради всеобщего блага.



6. Отсутствие доказательств



Изменить ход рассуждений конспирологов крайне сложно, поскольку они не нуждаются в доказательствах и отвергают их, утверждая, что отсутствие доказательств заговора свидетельствует лишь о том, что его авторы умело «замели следы».



7. Интерпретация случайности



Конспирологам везде видятся «схемы» - остается лишь соединить различные индикаторы, и выстроится «логичная теория». На роль «индикаторов» годятся разрозненные факты и события, реально никак между собой не связанные. Например, в видео «Plandemic» указывается на то, что Уаханьский институт вирусологии в Китае получал финансирование от Национальных институтов здравоохранения США, а значит… Разумеется, тот факт, что китайский институт был лишь один из многих участников международного проекта по изучению возникновения новых вирусов в дикой природе, опускается.







Правительства многих стран не устают призывать своих граждан не слушать интернет-мудрецов, не заниматься самолечением и так далее. Представляется логичным, что глобальную проблему должна «разруливать» глобальная организация. Доверие к Всемирной организации здоровья, о результатах 73-Ассамблеи высшего органа которой мы рассказывали, у многих подорвано, без финансового участия США ее возможности будут еще больше ослаблены. Однако альтернативы ООН пока нет, а потому, несмотря на долю здорового скептицизма, можно приветствовать ее инициативу под названием Операция «Проверено», ставящую своей целью борьбу с дезинформацией на тему коронавируса, мешающей борьбе с ним и ведущей к смуте в головах граждан.



«Поставщики ложной информации фабрикуют сценарии и все более изощренный контент, заполняющие брешь в информационном потоке, которую пока не может заполнить наука, - заявила глава отдела по связям с общественностью штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Мелисса Флемминг. – Они обещают способы излечения, не только не прошедшие проверку на эффективность, но даже представляющие опасность для здоровья. Они манипулируют страхами людей и играют на потребности как в ответах на вопросы, так и в выявлении виновных».



ООН, со своей стороны, приветствует усилия социальных сетей, действующих в том же направлении, но считает, что нужно идти дальше, поскольку теперь фальшивые новости распространяются непосредственно через системы мгновенного обмена сообщениями.

Как конкретно Организация Объединенных Наций может этому помешать, пока непонятно, но хорошо, что проблема точно определена. Есть ли вообще прием против этого «лома»? На наш взгляд, безусловно! Прежде всего, это элементарный здравый смысл, критическое восприятие получаемой информации и предпочтение официальных источников. И не потому, что доверя к нем больше - просто они, по крайней мере, поддаются проверке.

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