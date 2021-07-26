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понедельник, 26 июля 2021 года   

Коронавирус и холокост – какая связь?|Covid-19 et la Shoah – quel lien ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 26. 07. 2021.

(DR)

Как ни странно, некоторые эту связь находят и всячески тиражируют свою «находку».

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Étonnement, certains trouvent une logique dans ce lien improbable et propagent leur « trouvaille ».

На прошлой неделе расположенная в Женеве организация CICAD, которая координирует борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации и о которой мы имели печальный повод рассказывать не так давно, опубликовала коммюнике неожиданного содержания. Почему неожиданного? Да потому, что CICAD, делающая все для того, чтобы жертвы Холокоста не были забыты, на этот раз недовольна участившимся в последнее время упоминанием Катастрофы в суе. И резонно.

«Традиционное «достояние» экстремистских кругов и стремящихся к сенсациям профессиональных провокаторов, сегодня Холокост активно используется в соцсетях с единственной целью – шокировать общественное мнение. Переживаемый нами санитарный кризис дал идеальный повод для любых перегибов, включая проводимую параллель между санитарным паспортом, вакцинацией и символами Холокоста. CICAD с тревогой наблюдает развитие этого феномена и легкость, с которой некоторые делают подобные сравнения», говорится, в частности, в коммюнике.

Наша Газета уже не раз писала о различных теориях заговора, вызревающих на благодатной коронавирусной почве. Чаще всего «теоретики» приходят к выводу, что, как ни крути, евреи виноваты, однако сейчас, казалось бы, выходит наоборот – санитарные ограничения некоторые сравнивают с антисемитскими законами, санитарный сертификат (или его отсутствие) – с желтой звездой и т.д. Нам самим доводилось слышать подобное от вполне нормальных на первый взгляд людей, часто несознательно участвующих в банализации Зла лишь потому, что не желают вакцинироваться.

От общих сравнений переходят на личности. Так, после объявления о введении в обращение во Франции, с 1 августа, санитарного паспорта, соцсети наводнил поток изображений президента Эммануэля Макрона в обличье Гитлера.

Разумеется, подобные смешения понятий не могут оставить равнодушными тех, кто знает об ужасах Второй мировой войны не понаслышке. Среди них – Жозеф Шварц, один из последних ныне здравствующих среди депортированных в концлагеря из Франции после печально известной облавы «Вель д’Ив», крупнейшей серии массовых арестов евреев, совершённой во Франции во время Второй мировой войны. За два дня, с 16 по 17 июля 1942 годав Париже и его предместьях было арестовано более 13000 человек, более трети из которых составляли дети. Большинство из них было впоследствии убито, менее сотни человек выжили. «Вы не можете представить себе, насколько я был потрясен, до слез», - так отреагировал этот 94-летний человек, не поверивший собственным глазам, увидев желтую звезду, пришитую на футболку одного из противников вакцинации, дефилировавшего на очередном марше протеста.

Кажется невероятным, что приходится еще кому-то разъяснять, что те, кто пришивал себе на грудь желтую звезду в 1940-е, делали это не по собственному желанию и не для участия в митинге, а для отправления в совсем ином направлении.

«В использовании Холокоста как олицетворения всех страданий и всех ощущений страдания может быть что-то благородное. Но если заключать в нем все ощущения дискриминации, то возникает проблема: если Холокост всё, то он становится ничем», - сформулировал французский журналист Жан Бирнбаум в эфире RTS, и лучше и не скажешь. Ведь если следовать этой логике, то скоро не только «внешние признаки» жертв Холокоста, но и их страдания будут сравнивать с невозможностью пойти в театр или в ресторан без предъявления документа о вакцинации или негативного результата теста ПЦР. Тем, кого отправляли в газовые камеры, документы были уже без надобности.

Да, вопрос вакцинации расколол общество, но давайте все же не будет притягивать Историю за уши и сравнивать несравнимые вещи. Лишь человек, не имеющий представления об истинном «ущемлении в правах», может отождествлять с ним требование о ношении маски и приравнивать вакцинацию к геноциду. Как и всегда в момент социального напряжения, Наша Газета призывает своих читателей не терять здравого смысла, того главного, что отличает Человека от всех прочих существ. Будьте здоровы!

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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