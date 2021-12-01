Ровно неделю назад власти объявили, что отказываются от введения строгих национальных мер, фактически переложив ответственность за принятие решений на кантоны. Однако всего за несколько дней санитарная ситуация изменилась настолько, что Федеральному совету пришлось собраться на внеочередную встречу и поменять курс на 180 градусов. Не исключено, что уверенности министрам придали и результаты последнего референдума: за поправки к закону о Covid-19 проголосовали 62,01% швейцарцев. Правда, власти отрицают, что голосование повлияло на их решительность. «Федеральный совет занимается реальной политикой. Ситуация будет постоянно меняться», - отметил в ходе вчерашней пресс-конференции президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен.

Напомним, что эксперты в сфере здравоохранения оценивают эпидемиологическую обстановку как критическую. В частности, за прошедшие сутки федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 8 422 инфекции, 138 госпитализаций и 22 летальных исхода. Заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с Covid-19 увеличилась за шесть дней с 19,50% до 26,50% от общего количества мест. Если развитие событий будет продолжаться в том же темпе, что и в последние недели, то нельзя будет исключать перегрузки больниц по всей Швейцарии. Кроме того, ситуацию может усугубить вариант Омикрон, хотя делать какие-либо прогнозы еще рано. Пока неизвестно, в какой степени вакцина защищает от тяжелых форм заболевания при заражении новым вариантом и насколько он опасен. Достоверные данные должны быть получены примерно через шесть недель.

Федеральный совет, впрочем, не намерен ждать так долго и уже начал консультации относительно повторного введения ограничений. Цель этих мер – снизить циркуляцию варианта Дельта и замедлить распространение варианта Омикрон в Швейцарии, чтобы избежать долгосрочной перегрузки больничных структур. Что же предлагают власти? В целом, речь идет о мерах, которые уже применялись в прошлом и, видимо, доказали свою эффективность.

Прежде всего, «санитарный паспорт» теперь понадобится для участия во всех публичных, а также любительских спортивных и культурных мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях. Таким образом, нынешнее исключение для фиксированных групп численностью до 30 человек будет отменено. Наконец, сертификат будет необходим и для проведения мероприятий под открытым небом с участием более 300 человек.

Более того, Федеральный совет также предлагает требовать Covid-сертификат для проводимых в помещениях частных встреч с семьей и друзьями, на которых присутствуют более одиннадцати человек. Не совсем ясно, на кого из членов семьи должна быть возложена обязанность по проверке сертификатов гостей и будут ли власти каким-то образом это контролировать. Как подчеркнул Ги Пармелен, в семьях, где есть пожилые люди, не прошедшие вакцинацию, все равно нужно быть осторожными – здесь каждый должен нести личную ответственность.

Любопытно, что срок действия сертификатов на основе ПЦР-тестов должен быть сокращен с 72 до 48 часов, а на основе быстрых тестов на антиген – с 48 до 24 часов. При этом школы должны будут проводить регулярные тесты.

Далее власти предлагают носить маски во всех общественно доступных помещениях и на проходящих не на улице мероприятиях – даже при наличии сертификата. В ресторанах и барах нужно будет употреблять пищу и напитки исключительно сидя. На культурных или спортивных мероприятиях, участники которых не могут носить маски, обязательно будет оставлять контактные данные.

Что касается мер на рабочем месте, то министры разработали три варианта. Первый предусматривает обязательное ношение масок всеми работниками в закрытых и общих помещениях. Второй предполагает переход на удаленную работу для тех, кто не был вакцинирован или не переболел; если эти люди не могут работать дома, им придется носить маску. Наконец, согласно третьему варианту, все должны будут работать из дома; если это невозможно, то необходимо будет надевать маски.

Кроме того, правительство планирует постоянно адаптировать пограничные санитарные меры и ограничения на въезд в соответствии с меняющейся ситуацией. Рекомендуем при планировании путешествий регулярно сверяться с «красным списком»: если страна фигурирует в перечне регионов, где циркулирует вызывающий опасения вариант (т.е. Омикрон), то соблюдать карантин и сдавать тест по приезду должны также вакцинированные и переболевшие.

Консультации по этим предложениям продлятся необычайно мало – всего до вечера среды, 1 декабря. Ожидается, что Федеральный совет объявит окончательное решение в пятницу. Если меры будут приняты, то они будут действовать, по крайней мере, до 24 января 2022 года.