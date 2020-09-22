Наша газета рассказывала об изменениях в LChP, суть которых – в расширении полномочий кантонов в сфере управления численностью популяций животных. Прежде всего, речь идет о волчьих стаях: сегодня в Швейцарии их насчитывается восемь, они убивают 300-500 баранов и коз каждый год. Интересно, что в 1988 году, когда LChP вступил в силу, в швейцарских Альпах уже не осталось волков: они исчезли в конце XIX века. По данным природоохранной организации Pro Natura, в течение ХХ столетия отдельные особи забредали в леса Конфедерации, с 1908-го по 1990-й год охотники застрелили шесть хищников. В 2012-м сформировалась первая стая, с тех пор число серых разбойников выросло в несколько раз.

Депутаты парламента подготовили новый законопроект, учитывающий современные реалии, однако оппоненты – в основном природоохранные организации и левые партии, – заявляют, что утверждение новой редакции будет означать отмену защиты видов, находящихся под угрозой. В то же время, в сообщении правительства по поводу пересмотра закона об охоте отмечается, что новая редакция учитывает интересы населения и обеспечивает лучшую защиту диких животных и биотопов. Если население одобрит изменения в тексте LChP, то 12 видов диких уток смогут не опасаться ружей охотников, период запрета охоты на вальдшнепов станет дольше, а ограды для скота нужно будет строить так, чтобы о них не поранились дикие животные. Кроме того, полномочия кантональных властей будут расширены: они смогут выдавать разрешения на отстрел волков до того, как хищники причинят ущерб. При этом, однако, придется соблюдать ряд условий:

- действовать разумно и не убивать животных, которые держатся далеко от стад и деревень,

- обосновать необходимость отстрела,

- как и сегодня, природоохранные организации смогут опротестовать решение кантона,

- регулировать численность волков можно будет только в период с 1 сентября по 31 января.

Добавим, что изменения в законе об охоте касаются также других видов животных, численность которых сильно выросла со времени вступления LChP в силу, и которые также наносят ущерб фермерам. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга подчеркнула, что новая редакция закона является хорошим компромиссом, который позволит решить многие проблемы. При этом, однако, возрастет ответственность фермеров: те, кто желают получать выплаты за убитых хищниками животных, должны будут строить ограды и держать сторожевых собак.

Новая редакция закона об охоте вызвала бурные дискуссии, активными участниками которых стали природоохранные организации. Последние и вынесли вопрос изменений в LChP на всенародное голосование. По мнению таких организаций, пересмотренный парламентом текст неприемлем и способствует принятию необоснованных решений. Защитников окружающей среды особенно беспокоит то, что в случае одобрения народом новой редакции LChP будут созданы условия для более легкого отстрела рысей, бобров, лебедей-шипунов, серых цапель, волков и выдр. Кроме того, виды, находящиеся под угрозой исчезновения – тетерева-косачи, куропатки и зайцы – больше не будут пользоваться должной защитой. По мнению оппонентов, разумнее было бы поддерживать фермеров, оказывать помощь в защите их стад и выращиваемых культур, чем отстреливать диких животных.

Особенно остро вопрос об изменениях в LChP стоит в кантоне Вале: после Граубюндена здесь больше всего охотников – 3800 человек. Интересно, что правительство кантона редко высказывается по поводу всенародных голосований: до этого оно выражало свою точку зрения в 2012-м и 2013-м гг, пишет газета Le Temps. В августе этого года правительство Вале организовало пресс-конференцию, на которой, приводя статистику, постаралось убедить население в необходимости проголосовать за новую редакцию, поскольку волчьи стаи на территории кантона угрожают нормальному ведению сельского хозяйства.

Со своей стороны, отделение Социалистической партии (PS) в Вале, насчитывающее среди своих членов немало охотников, никого не агитирует, предоставляя свободу выбора. Такая позиция отличается от позиции штаба PS в Берне, который рекомендует населению проголосовать против. Партия зеленых подвергла критике решение исключить изменения в LChP из списка рассматриваемых в валезанском парламенте вопросов. По мнению зеленых, местные власти таким образом избегают рассмотрения потенциально «щекотливых» аспектов. С таким замечанием трудно не согласиться, так как по результатам последнего опроса, опубликованного телерадиокомпанией SRG/SSR, сегодня 48% швейцарцев готовы проголосовать против изменений в законе об охоте, а 46% - «за».

Эмоциональность, с которой валезанцы обсуждают новую редакцию LChP, имеет и историческое объяснение: возможность свободно охотиться была предоставлена всем местным жителям приблизительно в 1500 году. Для сравнения: во Франции охота была развлечением исключительно знати вплоть до Великой французской революции 1789 года. Более того, география кантона также повлияла на отношение местного населения к дикой фауне. Долгое время валезанцы жили в своих долинах, окруженных горами, как в изолированных регионах, и привыкли воспринимать дичь, как один из местных ресурсов. Даже сегодня местные охотники с неодобрением смотрят на тех, кто приходят пострелять на их территории. О результатах голосования мы расскажем через несколько дней.