Во всем мире с начала эпидемии новым коронавирусом заразились почти 28 млн человек, более 900 000 из них скончались. По числу заболевших по-прежнему лидируют США, в первую пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфекций также входят Индия, Бразилия, Россия и Перу. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

«Коронавирусный» закон

С 13 марта швейцарское правительство управляло страной, издавая направленные на сдерживание эпидемии постановления. Срок действия этих чрезвычайных мер составляет шесть месяцев, после чего они утратят силу, если не будут узаконены Федеральным собранием – обсуждению этого вопроса и посвящены дебаты, проходящие сейчас в рамках осенней парламентской сессии в Федеральном дворце.

В так называемом Законе о Covid-19, который будет действовать до конца 2021 года, разъяснены полномочия Федерального совета в контексте борьбы с пандемией. В частности, речь идет о законодательном регулировании вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, получением разрешений на использование лекарственных средств, страхованием на случай безработицы, финансовой помощью для средств массовой информации и культурных учреждений, другими видами экономической поддержки, а также с ограничениями на въезд в страну.

В среду обсуждение положений «коронавирусного» закона состоялось в Национальном совете. Депутаты большой палаты парламента Конфедерации внесли свои поправки, согласно которым перед принятием мер борьбы с коронакризисом Федеральный совет должен проконсультироваться с социальными партнерами, городами и муниципалитетами. Кроме того, правительство должно будет регулярно информировать парламент о применении закона и заблаговременно совещаться с соответствующими комитетами относительно планируемых постановлений и поправок к ним. Парламентарии предложили, среди прочего, чтобы компании, работающие в сфере массовых мероприятий и культуры, а также спортивные лиги получили поддержку. В четверг дебаты на эту тему продолжились в Совете кантонов, который уточнил некоторые предложения Национального совета. Законопроект вернулся в большую палату парламента для урегулирования разногласий.

Обе палаты также одобрили выделение дополнительных кредитов для борьбы с коронакризисом в размере 770 млн франков. Любопытно, что 288,5 млн франков будут использоваться для финансирования тестов на Covid-19, которые с 25 июня покрываются Конфедерацией. Еще 5,82 млн необходимы для запасов 6000 тонн этанола, который нужен для производства дезинфицирующих средств. Фонд железнодорожной инфраструктуры получит 221,3 млн, около 150 млн выделено на рекапитализацию Skyguide. По оценкам Федерального совета, докризисный экономический уровень будет достигнут не раньше 2024 года.

405 случаев за сутки

Согласно санитарному бюллетеню от 10 сентября, за прошедшие сутки в Швейцарии и Лихтенштейне были зарегистрированы 405 новых случаев заболевания SARS-CoV-2, восемь госпитализаций и два летальных исхода. Общее количество заболевших, таким образом, выросло до 45 711 человек, 1 737 из которых скончались. Режим самоизоляции в настоящее время соблюдают 2 098 заболевших, а на карантине находятся 5 278 контактировавших с ними лиц.

Как пояснил на состоявшейся вчера в Берне пресс-конференции глава отдела инфекционных заболеваний Минздрава (OFSP/BAG) Штефан Кустер, половина новых случаев заболевания приходится на кантоны Женева, Во и Цюрих. Много заражений также во Фрибурге и Берне, тогда как во многих других кантонах зафиксировано небольшое или уменьшающееся число инфекций. При этом почти 50% всех инфицированных – это лица в возрасте до 31 года. Показатели госпитализации и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии остаются стабильными. По словам Кустера, в настоящее время цель заключается в том, чтобы предотвратить появление второй волны и заражение пожилых людей, а также тех, кто входит в группу риска. «Нынешние меры в целом доказали свою эффективность», - отметил он, напомнив, что правила гигиены и социального дистанцирования должны всегда соблюдаться, в том числе и в семейном окружении.

Испытания одной из вакцин приостановлены

Наша Газета рассказывала об обнадеживающих результатах, которые показала вакцина AZD1222, разрабатываемая Оксфордским университетом в сотрудничестве с компанией AstraZeneca. На начальной стадии исследования препарат способствовал выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых, после чего ученые приступили к с испытаниям на большем количестве добровольцев. В рамках третьей фазы тестирования вакцины у одного из участников было выявлено «потенциально необъяснимое заболевание». Его характер и тяжесть неизвестны, но, согласно сообщениям в СМИ, человек должен восстановиться. AstraZeneca объявила о приостановлении испытаний и поручила независимому комитету дать оценку полученным данным. Лаборатория уже приняла предзказы на сотни миллионов доз, которые могли бы быть поставлены в разные страны, если бы вакцина оказалась эффективной и безопасной, добавляет RTS.

Тем временем, к вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, возникли вопросы у ряда исследователей, которые обнаружили статистические аномалии в опубликованной в научном журнале The Lancet статье о клинических испытаниях препарата. Сотрудники центра предоставили разъяснения журналу, сообщает Интерфакс, однако их суть не раскрывается.

Дополнительные авиарейсы в Москву

Авиаперевозчики открывают дополнительные прямые рейсы между швейцарскими и российскими городами, сообщает посольство Швейцарии в России. В частности, по четвергам «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы по маршруту Москва-Женева-Москва, а «SWISS» по пятницам – по маршруту Москва-Цюрих-Москва. Кроме того, сохраняются рейсы обеих авиакомпаний по субботам.

Напомним, что граждане третьих стран, в том числе России, могут въехать в Швейцарию только в исключительных случаях, например, для учебы или в рамках воссоединяя семьи. Подробную информацию можно найти на сайте государственного секретариата по миграции (SEM).

Карантин для лиц, въезжающих в Швейцарию из России, отменен с 8 августа. В настоящее время карантин соблюдают 10 090 человек, вернувшихся в Конфедерацию из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом. В ближайшие несколько дней Федеральный совет примет решение относительно возможного включения Франции в швейцарский «карантинный» список.

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