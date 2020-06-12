Мы уже рассказывали, что в эти дни в Берне проходит летняя парламентская сессия, и одним из главных вопросов повестки стала ревизия закона о СО2. Напомним, что в декабре 2018 года парламент отказался вносить в него поправки, что вызвало возмущение со стороны экоактивистов и отчасти спровоцировало волну последовавших школьных климатических забастовок, участники которых выходили на улицы с требованиями пересмотреть закон. В октябре прошлого года в Швейцарии прошли парламентские выборы, по результатам которых Партия зеленых получила в нижней палате парламента на 17 мест больше, чем в 2015-м. А в июне этого года обновленный и «позеленевший» Национальный совет вернулся к закону о СО2 и после 12 часов обсуждений одобрил его пересмотр 135 голосами против 59.

Новый закон содержит цели Парижского соглашения, в том числе ограничение глобального потепления до 1,5 градуса и сокращение выбросов парниковых газов на 50% к 2030 году. Закон включает несколько мер, среди которых – введение «стимулирующего» налога на авиабилеты в размере от 30 до 120 франков в зависимости от длительности перелета и класса обслуживания. Эконалог будет взиматься при покупке билетов на все следующие из Швейцарии рейсы. Другими словами, долгий перелет для семьи из четырех человек может подорожать на сумму до 480 франков. Налог должен будет распространяться и на рейсы, вылетающие из Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург, уточняет Le Temps.

Частные полеты также будут облагаться налогом в размере от 500 до 5000 франков в зависимости от размера самолета.

Национальный совет, в отличие от Совета кантонов, не хочет вводить налог для тренировочных полетов и легких самолетов. От уплаты налога будут освобождены также транзитные и медицинские рейсы.

Кроме того, закон устанавливает целевые значения для новых транспортных средств и обязывает импортеров компенсировать часть выбросов CO2. Таким образом, цена за литр бензина повысится максимум на 10 сантимов до 2024 года и максимум на 12 сантимов с 2025 года.

Будет повышен также налог на мазут. В настоящее время его максимальный размер ограничен 120 франками за тонну CO2, а в будущем верхняя граница будет доведена до 210 франков. Компании, которые берут на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов CO2, могут быть освобождены от налога. Две трети поступлений от этого налога будут переданы непосредственно населению (через скидки на взносы базового медицинского страхования) и компаниям (через компенсационные фонды AVS). Оставшаяся треть (максимум 450 миллионов франков) и 49% поступлений от налога на авиабилеты будут направлены в климатический фонд, создание которого также поддержала большая палата парламента.

После одобрения Национальным советом закон вернулся на рассмотрение в Совет кантонов. Народная партия Швейцарии (НПШ) выступает против климатического закона и намерена вынести этот вопрос на всенародное голосование, которое, как ожидается, состоится в первой половине 2021 года.

Добавим, что в ходе состоявшихся в четверг обсуждений Национальный совет принял еще ряд важных решений, проголосовав, среди прочего, за предоставление «промежуточной» пенсии людям старше 60 лет, потерявшим работу, но еще не достигшим пенсионного возраста. Кроме того, большая палата парламента одобрила «брак для всех», а также доступ к донорству спермы для состоящих в однополом браке женщин. Категорично против легализации однополых браков выступает НПШ. Оппоненты «брака для всех» намерены провести референдум. Напомним, что в настоящее время в Швейцарии два человека одного пола могут вступить в зарегистрированное партнерство, но оно не дает им тех же прав, что и брак.