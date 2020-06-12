Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 06. 2020. Просмотров: 78
Национальный совет одобрил введение налога на авиабилеты, который будет взиматься при покупке билетов на все вылетающие из Швейцарии рейсы. Размер эконалога будет зависеть от длительности полета и класса обслуживания.|
Le Conseil national a dit oui à la taxe sur les billets d’avion qui sera perçue sur tous les vols en partance de la Suisse, selon la distance parcourue et la classe de transport.
Мы уже рассказывали, что в эти дни в Берне проходит летняя парламентская сессия, и одним из главных вопросов повестки стала ревизия закона о СО2. Напомним, что в декабре 2018 года парламент отказался вносить в него поправки, что вызвало возмущение со стороны экоактивистов и отчасти спровоцировало волну последовавших школьных климатических забастовок, участники которых выходили на улицы с требованиями пересмотреть закон. В октябре прошлого года в Швейцарии прошли парламентские выборы, по результатам которых Партия зеленых получила в нижней палате парламента на 17 мест больше, чем в 2015-м. А в июне этого года обновленный и «позеленевший» Национальный совет вернулся к закону о СО2 и после 12 часов обсуждений одобрил его пересмотр 135 голосами против 59.
Новый закон содержит цели Парижского соглашения, в том числе ограничение глобального потепления до 1,5 градуса и сокращение выбросов парниковых газов на 50% к 2030 году. Закон включает несколько мер, среди которых – введение «стимулирующего» налога на авиабилеты в размере от 30 до 120 франков в зависимости от длительности перелета и класса обслуживания. Эконалог будет взиматься при покупке билетов на все следующие из Швейцарии рейсы. Другими словами, долгий перелет для семьи из четырех человек может подорожать на сумму до 480 франков. Налог должен будет распространяться и на рейсы, вылетающие из Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург, уточняет Le Temps.
Частные полеты также будут облагаться налогом в размере от 500 до 5000 франков в зависимости от размера самолета.
Национальный совет, в отличие от Совета кантонов, не хочет вводить налог для тренировочных полетов и легких самолетов. От уплаты налога будут освобождены также транзитные и медицинские рейсы.
Кроме того, закон устанавливает целевые значения для новых транспортных средств и обязывает импортеров компенсировать часть выбросов CO2. Таким образом, цена за литр бензина повысится максимум на 10 сантимов до 2024 года и максимум на 12 сантимов с 2025 года.
После одобрения Национальным советом закон вернулся на рассмотрение в Совет кантонов. Народная партия Швейцарии (НПШ) выступает против климатического закона и намерена вынести этот вопрос на всенародное голосование, которое, как ожидается, состоится в первой половине 2021 года.
Добавим, что в ходе состоявшихся в четверг обсуждений Национальный совет принял еще ряд важных решений, проголосовав, среди прочего, за предоставление «промежуточной» пенсии людям старше 60 лет, потерявшим работу, но еще не достигшим пенсионного возраста. Кроме того, большая палата парламента одобрила «брак для всех», а также доступ к донорству спермы для состоящих в однополом браке женщин. Категорично против легализации однополых браков выступает НПШ. Оппоненты «брака для всех» намерены провести референдум. Напомним, что в настоящее время в Швейцарии два человека одного пола могут вступить в зарегистрированное партнерство, но оно не дает им тех же прав, что и брак.
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