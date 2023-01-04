Новые швейцарские законы в 2023 году

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 01. 2023.
Налоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?|
Impôts, tests génétiques, tests de coronavirus payants : quels changements législatifs sont entrés en vigueur cette année ?
Традиционно в начале каждого года Наша Газета делает обзор основных новых законодательных поправок, которые прямо или косвенно влияют на нашу повседневную жизнь. Кроме изменений в Законе о наследовании, о которых мы уже подробно рассказывали, в силу вступают и другие обновленные нормативные акты.
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Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
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Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
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