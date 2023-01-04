Новые швейцарские законы в 2023 году |Nouvelles lois suisses en 2023

Традиционно в начале каждого года Наша Газета делает обзор основных новых законодательных поправок, которые прямо или косвенно влияют на нашу повседневную жизнь. Кроме изменений в Законе о наследовании, о которых мы уже подробно рассказывали, в силу вступают и другие обновленные нормативные акты.