С 2022 года кантоны смогут применять технические меры для борьбы с домашним насилием, в том числе осуществлять электронное наблюдение за нарушителями. Кроме того, для обращений пострадавших будет открыта специальная телефонная линия. Опыт Испании показал, что средства электронного наблюдения повышают безопасность и качество жизни пострадавших и, прежде всего, помогают предотвратить рецидивы. Некоторые кантоны Швейцарии уже реализуют пилотные проекты в этой области, но соответствующий закон вступит в силу только в новом году.
В кантонах появятся специализированные службы, которые будут помогать в получении алиментов. В такую службу можно будет обратиться, если алименты выплачиваются не в установленный срок, не в полном объеме или не выплачиваются вообще. По данным благотворительной организации Caritas Suisse, более 20% должников задерживают выплату полагающихся сумм.
Хорошие новости для трансгендеров и интерсексов: они смогут быстро изменить указание своего пола и имени, без бюрократических сложностей. Это обойдется в 75 франков, без предварительного медосмотра. Если речь идет о лице моложе 16 лет, то потребуется согласие его законного представителя. Каждый год в Швейцарии рождаются около сорока детей, пол которых трудно определить при рождении. Закон обязывает в трехдневный срок указать их пол и имя, которые вспоследствии можно изменить.
Держатели страховых полисов смогут расторгать договора через три года, даже если они были заключены на более длительный срок. Во избежание злоупотреблений только застрахованный сможет отказаться от дополнительной медстраховки. На это у него будет две недели после того, как он поставил подпись в новом договоре со страховой компанией.
Что касается торговли, швейцарские предприятия и потребители больше не будут страдать от завышенных цен, устанавливаемых импортерами. Геоблокировка, которую используют в Интернете иностранные фирмы, станет незаконной. Речь идет о практике, направленной на то, чтобы помешать потребителю купить продукт или услугу на иностранном веб-сайте с целью сэкономить. В этом отношении Швейцария отстала от соседей, так как в Евросоюзе геоблокировка запрещена уже с декабря 2018 года. Таким образом, все потребители в ЕС, независимо от их национальности и места жительства, могут совершать покупки на любом европейском вебсайте.
Страхование по инвалидности (AI) также изменится. На сайте
Федеральной службы социального страхования (OFAS/BSV) отмечается, что с течением времени AI из простой выплаты пособий превратилось в систему реабилитации. Тем не менее, необходимо уделить особое внимание молодежи и людям с психическими отклонениями, чтобы повысить их шансы на трудоустройство. С 2022 года выплаты по инвалидности будут назначаться молодым людям после того, как были испробованы все меры по реабилитации. Кроме того, будут расширены мониторинг и лечение врожденных пороков развития. Изменения в законодательстве не понравились ассоциациям людей с ограниченными возможностями, которые предвидят сокращение выплат в ближайшем будущем.
Закон о мерах противодействия терроризму, одобренный на референдуме в июне 2021-го, позволит полиции самостоятельно принимать решения и приводить их в исполнение на основании подозрений, что тот или иной человек представляет угрозу для общества. Среди прочего, меры включают ограничение свободы передвижения и домашний арест.
После реорганизации Шенгенской информационной системы (SIS) можно будет легче определять местонахождение разных лиц, в том числе искать террористов и похитителей детей. Вместе с тем, новая версия SIS поможет ускорить выдворение граждан третьих стран, которые находятся в Шенгенской зоне нелегально.
Импортеры вредных для окружающей среды транспортных средств должны будут платить штрафы, которые пойдут на финансирование зарядных станций для электромобилей. Что касается швейцарских транснациональных корпораций, то у них есть год, чтобы подготовиться к мониторингу риска, который представляет их деятельность для окружающей среды и населения в других странах. На референдуме 29 ноября 2020 года народная инициатива «Ответственные компании» была отклонена, но изменения в законодательстве, касающиеся мониторинга, все равно были одобрены на основании контрпроекта, разработанного депутатами Парламента.
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