С 2022 года кантоны смогут применять технические меры для борьбы с домашним насилием, в том числе осуществлять электронное наблюдение за нарушителями. Кроме того, для обращений пострадавших будет открыта специальная телефонная линия. Опыт Испании показал, что средства электронного наблюдения повышают безопасность и качество жизни пострадавших и, прежде всего, помогают предотвратить рецидивы. Некоторые кантоны Швейцарии уже реализуют пилотные проекты в этой области, но соответствующий закон вступит в силу только в новом году.

В кантонах появятся специализированные службы, которые будут помогать в получении алиментов. В такую службу можно будет обратиться, если алименты выплачиваются не в установленный срок, не в полном объеме или не выплачиваются вообще. По данным благотворительной организации Caritas Suisse, более 20% должников задерживают выплату полагающихся сумм.

Хорошие новости для трансгендеров и интерсексов: они смогут быстро изменить указание своего пола и имени, без бюрократических сложностей. Это обойдется в 75 франков, без предварительного медосмотра. Если речь идет о лице моложе 16 лет, то потребуется согласие его законного представителя. Каждый год в Швейцарии рождаются около сорока детей, пол которых трудно определить при рождении. Закон обязывает в трехдневный срок указать их пол и имя, которые вспоследствии можно изменить.

Что касается торговли, швейцарские предприятия и потребители больше не будут страдать от завышенных цен, устанавливаемых импортерами. Геоблокировка, которую используют в Интернете иностранные фирмы, станет незаконной. Речь идет о практике, направленной на то, чтобы помешать потребителю купить продукт или услугу на иностранном веб-сайте с целью сэкономить. В этом отношении Швейцария отстала от соседей, так как в Евросоюзе геоблокировка запрещена уже с декабря 2018 года. Таким образом, все потребители в ЕС, независимо от их национальности и места жительства, могут совершать покупки на любом европейском вебсайте.

Страхование по инвалидности (AI) также изменится. На сайте Федеральной службы социального страхования (OFAS/BSV) отмечается, что с течением времени AI из простой выплаты пособий превратилось в систему реабилитации. Тем не менее, необходимо уделить особое внимание молодежи и людям с психическими отклонениями, чтобы повысить их шансы на трудоустройство. С 2022 года выплаты по инвалидности будут назначаться молодым людям после того, как были испробованы все меры по реабилитации. Кроме того, будут расширены мониторинг и лечение врожденных пороков развития. Изменения в законодательстве не понравились ассоциациям людей с ограниченными возможностями, которые предвидят сокращение выплат в ближайшем будущем.

Закон о мерах противодействия терроризму, одобренный на референдуме в июне 2021-го, позволит полиции самостоятельно принимать решения и приводить их в исполнение на основании подозрений, что тот или иной человек представляет угрозу для общества. Среди прочего, меры включают ограничение свободы передвижения и домашний арест.

После реорганизации Шенгенской информационной системы (SIS) можно будет легче определять местонахождение разных лиц, в том числе искать террористов и похитителей детей. Вместе с тем, новая версия SIS поможет ускорить выдворение граждан третьих стран, которые находятся в Шенгенской зоне нелегально.

Импортеры вредных для окружающей среды транспортных средств должны будут платить штрафы, которые пойдут на финансирование зарядных станций для электромобилей. Что касается швейцарских транснациональных корпораций, то у них есть год, чтобы подготовиться к мониторингу риска, который представляет их деятельность для окружающей среды и населения в других странах. На референдуме 29 ноября 2020 года народная инициатива «Ответственные компании» была отклонена, но изменения в законодательстве, касающиеся мониторинга, все равно были одобрены на основании контрпроекта, разработанного депутатами Парламента.