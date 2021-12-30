Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 30 декабря 2021 года   

28.12.2021 - 18:54В России ликвидировали международный «Мемориал»

Новые швейцарские законы в 2022 году|Nouvelles lois suisses en 2022

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 30. 12. 2021.

Швейцария – прекрасная страна со строгими законами © Julius_Silver/pixabay.com

Новые меры против домашнего насилия, усиление наблюдения со стороны федеральной полиции и т.д. – обзор изменений в законодательстве Конфедерации.|
Nouvelles mesures contre les violences domestiques, surveillance accrue de la police fédérale, etc., voilà un aperçu des modifications dans la législation de la Confédération.
С 2022 года кантоны смогут применять технические меры для борьбы с домашним насилием, в том числе осуществлять электронное наблюдение за нарушителями. Кроме того, для обращений пострадавших будет открыта специальная телефонная линия. Опыт Испании показал, что средства электронного наблюдения повышают безопасность и качество жизни пострадавших и, прежде всего, помогают предотвратить рецидивы. Некоторые кантоны Швейцарии уже реализуют пилотные проекты в этой области, но соответствующий закон вступит в силу только в новом году.
 
В кантонах появятся специализированные службы, которые будут помогать в получении алиментов. В такую службу можно будет обратиться, если алименты выплачиваются не в установленный срок, не в полном объеме или не выплачиваются вообще. По данным благотворительной организации Caritas Suisse, более 20% должников задерживают выплату полагающихся сумм.
 
Хорошие новости для трансгендеров и интерсексов: они смогут быстро изменить указание своего пола и имени, без бюрократических сложностей. Это обойдется в 75 франков, без предварительного медосмотра. Если речь идет о лице моложе 16 лет, то потребуется согласие его законного представителя. Каждый год в Швейцарии рождаются около сорока детей, пол которых трудно определить при рождении. Закон обязывает в трехдневный срок указать их пол и имя, которые вспоследствии можно изменить.
 
Держатели страховых полисов смогут расторгать договора через три года, даже если они были заключены на более длительный срок. Во избежание злоупотреблений только застрахованный сможет отказаться от дополнительной медстраховки. На это у него будет две недели после того, как он поставил подпись в новом договоре со страховой компанией.
 
Что касается торговли, швейцарские предприятия и потребители больше не будут страдать от завышенных цен, устанавливаемых импортерами. Геоблокировка, которую используют в Интернете иностранные фирмы, станет незаконной. Речь идет о практике, направленной на то, чтобы помешать потребителю купить продукт или услугу на иностранном веб-сайте с целью сэкономить. В этом отношении Швейцария отстала от соседей, так как в Евросоюзе геоблокировка запрещена уже с декабря 2018 года. Таким образом, все потребители в ЕС, независимо от их национальности и места жительства, могут совершать покупки на любом европейском вебсайте.
 
Страхование по инвалидности (AI) также изменится. На сайте Федеральной службы социального страхования (OFAS/BSV) отмечается, что с течением времени AI из простой выплаты пособий превратилось в систему реабилитации. Тем не менее, необходимо уделить особое внимание молодежи и людям с психическими отклонениями, чтобы повысить их шансы на трудоустройство. С 2022 года выплаты по инвалидности будут назначаться молодым людям после того, как были испробованы все меры по реабилитации. Кроме того, будут расширены мониторинг и лечение врожденных пороков развития. Изменения в законодательстве не понравились ассоциациям людей с ограниченными возможностями, которые предвидят сокращение выплат в ближайшем будущем.
 
Закон о мерах противодействия терроризму, одобренный на референдуме в июне 2021-го, позволит полиции самостоятельно принимать решения и приводить их в исполнение на основании подозрений, что тот или иной человек представляет угрозу для общества. Среди прочего, меры включают ограничение свободы передвижения и домашний арест. 
 
После реорганизации Шенгенской информационной системы (SIS) можно будет легче определять местонахождение разных лиц, в том числе искать террористов и похитителей детей. Вместе с тем, новая версия SIS поможет ускорить выдворение граждан третьих стран, которые находятся в Шенгенской зоне нелегально.
 
Импортеры вредных для окружающей среды транспортных средств должны будут платить штрафы, которые пойдут на финансирование зарядных станций для электромобилей. Что касается швейцарских транснациональных корпораций, то у них есть год, чтобы подготовиться к мониторингу риска, который представляет их деятельность для окружающей среды и населения в других странах. На референдуме 29 ноября 2020 года народная инициатива «Ответственные компании» была отклонена, но изменения в законодательстве, касающиеся мониторинга, все равно были одобрены на основании контрпроекта, разработанного депутатами Парламента.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 80.19

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Щиты России, санитарный и информационный

Новые санитарные правила, вступающие в силу с 29 декабря, беспокоят швейцарское деловое сообщество не меньше, чем огромные штрафы, наложенные на американские IT-корпорации.

Всего просмотров: 1,520

70 миллионов долларов для Гульнары Каримовой

 Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,266

«Есть за границей контора Кука…»

 Мы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.

Всего просмотров: 1,007
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,494

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,917

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 1,547
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top