Швейцарские законы в 2021 году

Пенсии и сборы

В 2021-м правительство Швейцарии сделало небольшой подарок пенсионерам: минимальная пенсия повышена с 1185 до 1195 франков в месяц, а максимальная – с 2370 до 2390 франков. Женатые пары, как и раньше, не будут получать две пенсии, а лишь одну, ее размер составляет 3585 франков, отмечается на сайте Федеральной службы социального страхования (OFAS/BSV). Для самозанятых граждан и швейцарцев, не получающих доход, минимальный взнос в пенсионный фонд составляет 503 франка вместо 496, а взнос в рамках индивидуальной пенсионной схемы вырос с 950 до 958 франков.

Сбор за радио и телевидение отныне составляет 335 франков в год вместо 365-ти. Швейцарцы, получающие дополнительные пенсионные выплаты (в случае, когда пенсии не хватает на покрытие основных расходов), по-прежнему освобождены от уплаты этого сбора.

В случае рождения ребенка отцы имеют право на двухнедельный отпуск, который швейцарцы одобрили на референдуме 27 сентября прошлого года. Две недели такого отпуска будут стоить Конфедерации 230 млн франков в год, необходимые вычеты из зарплаты составляют 0,5%.

Билеты и новости для автовладельцев

Пассажиры общественного транспорта будут получать компенсации за опоздания более чем на час, даже если они купили недорогие билеты. В ожидании принятия закона о выбросах CO2 налог на минеральные масла повышен на 3,7 сантима за литр, соответственно вырастут и цены на бензин и дизельное топливо. Разумеется, автовладельцы не будут от этого в восторге, и те, кто живут недалеко от границы с соседними странами, будут чаще заправляться в Германии или Италии.

Кроме повышения цен, водителям нужно подумать и о дополнениях в правила дорожного движения, о которых Наша Газета рассказывала : среди прочего, во время пробок на автомагистралях необходимо обязательно формировать свободный «коридор» для проезда машин экстренных служб. В придорожных ресторанах разрешено продавать алкоголь. При отсутствии велосипедной дорожки дети до 12 лет имеют право кататься на велосипедах по тротуару. Полный перечень новых правил можно найти на сайте федерального автодорожного управления (OFROU/ASTRA).

Временное водительское удостоверение (permis d'élève или permis provisoire) можно получить в 17 лет (а не в 18, как до 2021 года), после сдачи теоретического экзамена. Такое удостоверение дает право на вождение автомобиля в течение 2 лет в сопровождении другого водителя, которому не меньше 23 лет.

Роуминг и рекламные звонки

С 1 января 2021 года звонки тарифицируются посекундно, а не поминутно, вместо помегабайтной оплаты данных введена покилобайтная. Абоненты имеют возможность задавать ограничение расходов на роуминг – до совершения каждой поездки или же один раз для всех путешествий. Компании отныне должны предлагать пакеты услуг для роуминга по сниженным ценам, при этом связь за рубежом будет доступна абонентам только после их информирования о стоимости. Наконец, операторы обязаны обеспечить фильтрацию рекламных звонков.

Сельское хозяйство

Новый закон об экспроприации позволит предотвратить выкуп сельскохозяйственных земель по слишком низкой цене. Размер компенсации землевладельцам в случае утраты поддающейся обработке земли установлен в размере трехкратной стоимости участка. В целом в этом году вступили в силу новые редакции двадцати постановлений в сфере сельского хозяйства: изменения касаются реализации проектов регионального развития, защиты окружающей среды, использования пестицидов и т.д.

Добавим, что компании, акции которых котируются на фондовой бирже, должны позаботиться о том, чтобы в их советах директоров было не менее 30% женщин (в ближайшие пять лет), а в руководстве – не менее 20% (в ближайшие 10 лет). При этом, однако, не предусмотрено никаких штрафов на случай, если эта цель не будет достигнута: главы предприятий просто должны будут объяснить, почему ситуация не изменилась.