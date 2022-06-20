Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 06. 2022.
В пятницу в Берне завершилась летняя парламентская сессия, в ходе которой были рассмотрены несколько важных вопросов.|
Plusieurs dossiers importants ont été abordés lors de la session parlementaire d’été à Berne, qui s’est achevée vendredi.
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