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понедельник, 20 июня 2022 года   

Новые решения швейцарского парламента|Dernières décisions du Parlement suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 06. 2022.

Федеральный дворец в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

В пятницу в Берне завершилась летняя парламентская сессия, в ходе которой были рассмотрены несколько важных вопросов. 

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Plusieurs dossiers importants ont été abordés lors de la session parlementaire d’été à Berne, qui s’est achevée vendredi.

Если во время пандемии и в начале войны в Украине парламент часто поддерживал решения Федерального совета, то сейчас депутаты все чаще придерживались отличной от правительства точки зрения.

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