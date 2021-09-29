Жители Швейцарии каждый год с нетерпением ждут конца сентября-начала октября, когда становится известно, сколько придется платить за страховку в следующем году. Последние лет десять в этой области никаких сюрпризов не происходило: стоимость страховки стабильно увеличивалась из года в год, однако в 2022-м, впервые за 13 лет, она подешевеет, правда, всего на 0,2%.

В 2022 году страховка обойдется в среднем в 315,3 франков в месяц. При этом, средний размер взносов для взрослых (373,8 франков) и молодых людей (263,8 франков) снизится на 0,3% и 1% соответственно по сравнению с прошлым годом. Детская страховка подешевеет на 0,3% до 99,6 франков.

Стоит отметить, что речь идет о средней сумме по стране, при этом в каждом кантоне складывается своя ситуация. Например, в Аргау, Гларусе, Золотурне и некоторых других кантонах размер взносов даже увеличится. В целом, больше всего за медстраховку будут платить жители Базеля-городского (409,8 франков) и Женевы (399,9), а меньше всего средняя страховка будет стоить в кантоне Аппенцель-Иннерроден (214,8).

Что же способствовало удешевлению страховки, несмотря на продолжающуюся пандемию? По мнению властей, основную роль сыграл пересмотр Постановления о надзоре за медицинским страхованием (OSAMal), вступивший в силу в июне 2021 года. Это нововведение облегчает страховым компаниям добровольное сокращение резервов, а также побуждает их как можно точнее рассчитывать взносы, чтобы избежать накопления чрезмерных резервов. Так, на 2022 год Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) одобрило сокращение резервов некоторых страховщиков на сумму 380 млн франков (для сравнения: 28 млн швейцарских франков в 2021 году). Правительство, впрочем, считает необходимым дальнейшее сокращение резервов, которые превышают 12,4 млрд франков.

По оценкам Федерального совета, в связи с демографическими изменениями и техническим прогрессом расходы на здравоохранение в будущем будут продолжать расти. Власти стремятся ограничить рост расходов только тем, что оправдано с медицинской точки зрения, и предложили ряд мер: первый пакет находится на стадии обсуждения в парламенте, а второй готовится Федеральным советом. Потенциальная экономия от этой программы сдерживания цен оценивается в несколько сотен миллионов франков.

Добавим, что до конца октября страховые компании должны проинформировать клиентов о размере взносов на следующий год, а до конца ноября можно будет выбрать другую форму страхования или сменить поставщика услуг, для чего нынешняя компания должна получить копию нового договора. На сайте priminfo.ch размещен калькулятор расходов, который содержит все утвержденные OFSP/BAG взносы по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год. В системе содержатся все компании. С помощью калькулятора пользователи могут рассчитать свой потенциал экономии. Для этого нужно указать место жительства, возраст, модель страхования, размер франшизы и текущую страховку. Найдя подходящий вариант, можно запросить онлайн-офферту.

Медстраховка в Швейцарии является обязательной для всех жителей страны. Исключение, впрочем, может быть сделано в ряде случаев, например, для дипломатических работников. Кроме того, иностранные студенты могут воспользоваться более выгодными предложениями.