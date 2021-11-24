Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 11. 2021.
На референдуме 26 сентября 2021 года подавляющее большинство населения и кантонов одобрило «брак для всех». После утверждения результатов голосования Федеральный совет назначил дату вступления в силу новых положений.|
Une large majorité de la population et des cantons a accepté le mariage pour tous lors de la votation populaire du 26 septembre 2021. Suite à la validation du résultat de la votation, le Conseil fédéral a fixé la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
Процедура признания однополых браков в Швейцарии заняла несколько десятков лет. Напомним, что с 2007 года два человека одного пола в Конфедерации имеют право вступать в зарегистрированное партнерство, именно так ежегодно поступают около 700 пар. В 2013 году партия Зеленых либералов запустила парламентскую инициативу, предложив концепцию «брака для всех». После доклада на эту тему, опубликованного правительством, и дебатов с участием разных партий, Федеральное ведомство юстиции пришло к выводу, что легализация однополых браков возможна путем поправки к Гражданскому кодексу Швейцарии. В конце концов, парламент принял соответствующий законопроект, который на референдуме 26 сентября одобрили 64,1% швейцарцев, то есть две трети избирателей, а также все кантоны.
После утверждения результатов голосования правительство определило даты вступления в силу новых положений. Реализация новых поправок на практике будет проходить в два этапа. Прежде всего, с 1 января 2022 года начнет действовать положение о режиме имущества супругов (ст. 9g, п. 2, Гражданского кодекса). Это касается только однополых пар, заключивших брак за границей, который в настоящее время признается в Конфедерации как зарегистрированное партнерство. Основная часть законопроекта вступит в силу летом: однополые пары смогут заключить брак или преобразовать существующее зарегистрированное партнерство в брак с 1 июля следующего года. Однако уже до этой даты они смогут подать заявление для начала подготовительной процедуры к браку.
Немаловажно и то, что с 1 июля 2022 года в Швейцарии больше нельзя будет оформлять новые зарегистрированные партнерства: однополые пары смогут выбрать только брак, однако существующие партнерства могут быть сохранены без необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия со стороны партнеров.
Напомним, что донорство яйцеклеток и суррогатное материнство в Швейцарии по-прежнему запрещены. Это значит, что состоящие в однополом союзе мужчины и страдающие от бесплодия женщины не могут прибегнуть в Конфедерации к этому типу вспомогательных репродуктивных технологий – многие с этой целью выезжают за границу. Дебаты по этому вопросу, впрочем, уже идут: парламентская комиссия по науке призывает легализовать донорство яйцеклеток. Решение было принято в контексте рассмотрения соответствующей парламентской инициативы Кати Крист. По мнению членов комиссии, пришло время адаптировать положения к реалиям. Это особенно актуально, поскольку запрет на донорство яйцеклеток существует также только в одной европейской стране – Германии, уточняет RTS. Меньшинство, состоящее из членов Народной партии Швейцарии, выступает против этого нововведения. Отметим, что до легализации донорства яйцеклеток еще далеко: помимо Федерального совета, обе палаты парламента должны будут высказать свою позицию по этому вопросу. Дискуссии, скорее всего, будут жаркими – пройдут годы, прежде чем на свет появятся первые дети, родившиеся в результате донорства яйцеклеток в Швейцарии.
Covid-19: ближайшие дни станут решающимиВ связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария пока не будет ужесточать меры, продолжая следить за развитием ситуации.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Прогресс налицо?18 ноября ряд неправительственных организаций запустили кампанию в поддержку запрета на использование в Швейцарии технологий автоматизированного распознавания лиц. Какие доводы они приводят?
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Добавить комментарий