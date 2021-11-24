Процедура признания однополых браков в Швейцарии заняла несколько десятков лет. Напомним, что с 2007 года два человека одного пола в Конфедерации имеют право вступать в зарегистрированное партнерство, именно так ежегодно поступают около 700 пар. В 2013 году партия Зеленых либералов запустила парламентскую инициативу, предложив концепцию «брака для всех». После доклада на эту тему, опубликованного правительством, и дебатов с участием разных партий, Федеральное ведомство юстиции пришло к выводу, что легализация однополых браков возможна путем поправки к Гражданскому кодексу Швейцарии. В конце концов, парламент принял соответствующий законопроект, который на референдуме 26 сентября одобрили 64,1% швейцарцев, то есть две трети избирателей, а также все кантоны.

После утверждения результатов голосования правительство определило даты вступления в силу новых положений. Реализация новых поправок на практике будет проходить в два этапа. Прежде всего, с 1 января 2022 года начнет действовать положение о режиме имущества супругов (ст. 9g, п. 2, Гражданского кодекса). Это касается только однополых пар, заключивших брак за границей, который в настоящее время признается в Конфедерации как зарегистрированное партнерство. Основная часть законопроекта вступит в силу летом: однополые пары смогут заключить брак или преобразовать существующее зарегистрированное партнерство в брак с 1 июля следующего года. Однако уже до этой даты они смогут подать заявление для начала подготовительной процедуры к браку.

Немаловажно и то, что с 1 июля 2022 года в Швейцарии больше нельзя будет оформлять новые зарегистрированные партнерства: однополые пары смогут выбрать только брак, однако существующие партнерства могут быть сохранены без необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия со стороны партнеров.

Легализация однополых браков влечет за собой и другие правовые последствия. В частности, «брак для всех» предусматривает доступ к банкам спермы для лесбийских пар. В этом случае обе женщины автоматически считаются матерями ребенка с момента его рождения. Если муж матери имеет право на двухнедельный отпуск по уходу за ребенком, то и жена матери в однополом браке также сможет уйти в отпуск и будет получать пособие. В настоящее время Федеральная касса социального страхования адаптирует эти рекомендации и корректирует терминологию. Например, вместо выражения «пособия по отцовству», видимо, будет использоваться более нейтральное «пособие по уходу за ребенком».

Напомним, что донорство яйцеклеток и суррогатное материнство в Швейцарии по-прежнему запрещены. Это значит, что состоящие в однополом союзе мужчины и страдающие от бесплодия женщины не могут прибегнуть в Конфедерации к этому типу вспомогательных репродуктивных технологий – многие с этой целью выезжают за границу. Дебаты по этому вопросу, впрочем, уже идут: парламентская комиссия по науке призывает легализовать донорство яйцеклеток. Решение было принято в контексте рассмотрения соответствующей парламентской инициативы Кати Крист. По мнению членов комиссии, пришло время адаптировать положения к реалиям. Это особенно актуально, поскольку запрет на донорство яйцеклеток существует также только в одной европейской стране – Германии, уточняет RTS. Меньшинство, состоящее из членов Народной партии Швейцарии, выступает против этого нововведения. Отметим, что до легализации донорства яйцеклеток еще далеко: помимо Федерального совета, обе палаты парламента должны будут высказать свою позицию по этому вопросу. Дискуссии, скорее всего, будут жаркими – пройдут годы, прежде чем на свет появятся первые дети, родившиеся в результате донорства яйцеклеток в Швейцарии.