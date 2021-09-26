Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Фрибург-Лозанна, 26. 09. 2021.
На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».|
Lors de la votations populaire, les habitants de la Suisse ont exprimé leur opinion sur le «mariage pour tous» et «l'Initiative 99%».
Наша Газета рассказывала о вышеупомянутых вопросах, напомним суть дела. С 2007 года два человека одного пола в Конфедерации имеют право вступать в зарегистрированное партнерство, именно так ежегодно поступают около 700 пар. В 2013 году партия Зеленых либералов запустила парламентскую инициативу, предложив концепцию «брака для всех». После доклада на эту тему, опубликованного правительством, и дебатов с участием разных партий, Федеральное ведомство юстиции пришло к выводу, что легализация однополых браков возможна путем поправки к Гражданскому кодексу Швейцарии. В конце концов, парламент принял соответствующий законопроект, который на референдуме одобрили 64,1% швейцарцев. Добавим, что гомосексуальные и лесбийские пары могут вступать в брак во многих странах мира, в первую очередь это право было предоставлено им в Нидерландах в 2001 году, позднее такому примеру последовали Бельгия, Испания, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Дания, Канада и т.д.
Что касается инициативы «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%», то ее авторы подчеркивали, что необходимо повысить налоги для 1% самых богатых жителей Швейцарии в пользу остальных граждан. Суть предложения заключалась в том, чтобы повысить налог на доходы от капитала, превышающие определенный порог, например, 100 000 франков: за каждый франк сверх этой суммы пришлось бы платить налог, как за полтора франка. Благодаря полученным таким образом дополнительным средствам предлагалось снизить налоги для швейцарцев с низкими и средними доходами, а также тратить дополнительные суммы на социальное обеспечение. Прагматичным швейцарцам явно не понравилась эта идея - ее отклонили 64,88% населения.
Кроме того, жители разных кантонов решили ряд вопросов местного значения. Невшательцы отклонили законопроект, согласно которому новые религиозные общины признавал бы кантональный парламент, так как население хочет выражать свое мнение в каждом конкретном случае. В Ури жители сказали «нет» введению права голоса с 16-ти лет, отказавшись последовать примеру кантона Гларус. Фрибуржцы поддержали кандидатуру Изабель Шассо в Совет кантонов. Таким образом, в скором будущем член Христианско-демократической партии займет кресло социалиста Кристиана Левра, который с 1 декабря этого года будет руководить Почтой Швейцарии.
Шафа Ниязова - "наша" беженка в ЦюрихеВ редакцию Нашей Газеты обратилась беженка из Баку с просьбой поделиться с читателями ее рассказом о том, как нелегко приходится попавшим в Конфедерацию мигрантам – выходцам из бывшего СССР.
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Богатые в ШвейцарииПроходят годы, мир сталкивается с кризисами, борется с болезнями, принимаются новые законы, а в Швейцарии по-прежнему растет объем финансовых активов. О том, что нового в этой сфере, читайте в нашей статье.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Добавить комментарий