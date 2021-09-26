Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»

Наша Газета рассказывала о вышеупомянутых вопросах, напомним суть дела. С 2007 года два человека одного пола в Конфедерации имеют право вступать в зарегистрированное партнерство, именно так ежегодно поступают около 700 пар. В 2013 году партия Зеленых либералов запустила парламентскую инициативу, предложив концепцию «брака для всех». После доклада на эту тему, опубликованного правительством, и дебатов с участием разных партий, Федеральное ведомство юстиции пришло к выводу, что легализация однополых браков возможна путем поправки к Гражданскому кодексу Швейцарии. В конце концов, парламент принял соответствующий законопроект, который на референдуме одобрили 64,1% швейцарцев. Добавим, что гомосексуальные и лесбийские пары могут вступать в брак во многих странах мира, в первую очередь это право было предоставлено им в Нидерландах в 2001 году, позднее такому примеру последовали Бельгия, Испания, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Дания, Канада и т.д.

Что касается инициативы «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%», то ее авторы подчеркивали, что необходимо повысить налоги для 1% самых богатых жителей Швейцарии в пользу остальных граждан. Суть предложения заключалась в том, чтобы повысить налог на доходы от капитала, превышающие определенный порог, например, 100 000 франков: за каждый франк сверх этой суммы пришлось бы платить налог, как за полтора франка. Благодаря полученным таким образом дополнительным средствам предлагалось снизить налоги для швейцарцев с низкими и средними доходами, а также тратить дополнительные суммы на социальное обеспечение. Прагматичным швейцарцам явно не понравилась эта идея - ее отклонили 64,88% населения.

Референдумы в Швейцарии Любое изменение Конституции, как и присоединение Швейцарии к некоторым международным организациям, становятся темами всенародных голосований. Для принятия такого проекта требуется двойное большинство – его должно одобрить не только большинство населения, но и большинство кантонов.

Внесение изменений в законы не требует обязательного одобрения народа, за исключением случаев, когда вопрос был специально вынесен на голосование. Речь идет о факультативном референдуме, где достаточно набрать большинство голосов. Перейти на страницу досье

Кроме того, жители разных кантонов решили ряд вопросов местного значения. Невшательцы отклонили законопроект, согласно которому новые религиозные общины признавал бы кантональный парламент, так как население хочет выражать свое мнение в каждом конкретном случае. В Ури жители сказали «нет» введению права голоса с 16-ти лет, отказавшись последовать примеру кантона Гларус. Фрибуржцы поддержали кандидатуру Изабель Шассо в Совет кантонов. Таким образом, в скором будущем член Христианско-демократической партии займет кресло социалиста Кристиана Левра, который с 1 декабря этого года будет руководить Почтой Швейцарии.