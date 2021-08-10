Согласны ли вы с поправкой к Гражданскому кодексу Швейцарии от 18 декабря 2020 года (брак для всех)? На этот вопрос швейцарским гражданам предстоит ответить в ходе ближайшего референдума. Если большинство голосующих скажут «да», то это будет означать легализацию однополых браков в Конфедерации.

Толчком к переменам послужила парламентская инициатива Зеленых либералов, предложивших в 2013 году концепцию «брака для всех». Два года спустя Федеральный совет опубликовал доклад, в котором призвал к созданию современного семейного законодательства и к обсуждению вопроса о том, следует ли приравнять зарегистрированные партнерства к браку или открыть брак для гомосексуальных пар. Противники «брака для всех», в свою очередь, не сидели сложа руки, например, Народная партия Швейцарии (НПШ) выступала за определение брака в Конституции как союза мужчины и женщины, однако эта инициатива была отклонена. В 2016 году Федеральное ведомство юстиции пришло к выводу, что легализация однополых браков возможна посредством простой законодательной поправки. После длящихся еще несколько лет консультаций и прений новый законопроект был принят парламентом. Однако оппоненты собрали необходимые подписи и вынесли этот вопрос на референдум, поэтому судьбу однополых браков теперь будут решать граждане страны.

Напомним, что с 2007 года два человека одного пола в Швейцарии могут вступать в зарегистрированное партнерство, и этой возможностью ежегодно пользуются около 700 пар, хотя в прошлом году их число, как и количество традиционных браков, сократилось. Зарегистрированное партнерство не является ни символически, ни юридически равным браку: сохраняются правовые различия в вопросах натурализации, усыновления и доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ).

Если однополые браки будут разрешены, то основные правовые последствия будут следующими.

Прежде всего, иностранцы, состоящие в однополом браке с гражданином Швейцарии, получат право на упрощенную натурализацию.

Брак также упростит процедуру усыновления детей. Дело в том, что при зарегистрированном партнерстве возможно только усыновление ребенка партнера, но после вступления в брак однополые пары смогут совместно усыновлять детей.

Кроме того, брак позволит женским парам получить доступ к репродуктивной медицине в Швейцарии. Сейчас в Конфедерации только супружеские пары могут обращаться в банк спермы. По этой причине двум женщинам, желающим иметь ребенка, приходиться выезжать за границу, чтобы прибегнуть к ВРТ. В случае процедуры донорства спермы в клинике Швейцарии оба родителя признаются родителями ребенка с момента рождения. Швейцарское законодательство предусматривает, что донор должен быть внесен в реестр доноров спермы. Анонимное донорство спермы и яйцеклеток, а также суррогатное материнство по-прежнему запрещены. В настоящее время в парламенте рассматривается инициатива члена Национального совета Базеля от Зеленых либералов Кати Крист, которая выступает за легализацию донорства яйцеклеток.

Наконец, если «брак для всех» будет одобрен, то уже зарегистрированные партнерства смогут быть преобразованы в брак, но новые заключать больше будет нельзя.

Федеральный совет и парламент поддерживают легализацию однополых браков, подчеркивая, что это отвечает потребностям многих людей и позволит устранить существующее неравенства. Разрешение усыновления и донорства спермы учитывает социальную реальность: в Швейцарии дети уже растут с двумя матерями или двумя отцами, а забота и внимание, которые родители уделяют своим детям, не зависят от типа семьи или пола родителей, считают сторонники однополых союзов.

Противники рассматривают брак как привилегию, доступную только для мужчины и женщины, и считают одобрение однополых браков с помощью простой поправки к закону неконституционным. Некоторые оппоненты не отвергают саму идею «брака для всех», но не поддерживают донорство спермы для женских пар.

Добавим, что однополые браки уже легализованы в 16 странах Европы. Первыми стали Нидерланды, одобрившие эту идею в 2001 году. За ними последовали Бельгия, Испания, Норвегия, Швеция и другие страны. Соседние со Швейцарией Франция, Германия и Австрия ввели однополые браки, но Германия и Франция не разрешают донорство спермы для женских пар, в целом, эта процедура доступна в 13 западноевропейских странах. Италия и Лихтенштейн, как и пока Швейцария, признают только зарегистрированные партнерства.