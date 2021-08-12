Глобальное потепление может достичь порога в +1,5 °C примерно к 2030 году, т.е. на десять лет раньше, чем предполагалось, что означает новые стихийные бедствия. Если человечество хочет ограничить потенциальный ущерб, то у него нет другого выбора, кроме как резко сократить выбросы парниковых газов – таков вывод экспертов, сделанный незадолго до 26-й Конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти этой осенью в Глазго.

В отчете МГЭИК рассматриваются пять сценариев развития событий – от наиболее оптимистичного до наихудшего. Даже если человечеству удастся вдвое сократить выбросы СО2 к 2030 году, а к 2050-му добиться углеродной нейтральности, ряд процессов, включая таяние ледников и рост уровня морей, останутся необратимыми – по крайней мере, на тысячи лет вперед.

Эксперты ожидают учащения проливных дождей, периодов экстремальной жары и засухи; не исключено, что уже до 2050 года в Арктике будет почти полностью таять лед – по крайней мере, один раз в год в сентябре. Это приведет к повышению уровня мирового океана, с соответствующими катастрофическими последствиями для многих стран.

Отчет МГЭИК готовили более 230 ученых из 66 стран на основе 14 тыс. опубликованных исследований. Параллельно его всемирной презентации в Женеве Швейцарская академия наук прокомментировала отчет в Берне. В список ученых входят пять швейцарцев, среди них – климатолог Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) Соня Сеневиратне. В интервью телерадиокомпании RTS она заявила, что Швейцарии, как и остальному миру, угрожают более частые периоды жары, обильных осадков и засухи, это затронет сельское хозяйство и экосистемы. Скорость потепления климата в настоящее время не имеет эквивалента в недавней истории нашей планеты. Сегодняшний уровень концентрации диоксида углерода в атмосфере – самый высокий за последние 800 тыс. лет, а уровень мирового океана поднялся выше, чем за последние три тысячелетия, приводит газета Le Temps слова климатолога Лозаннского университета Самюэля Жаккара.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, публикация такого отчета должна означать отказ от ископаемого топлива до того, как оно уничтожит планету. Презентация документа вызвала шквал реакций на разных уровнях, от глав государств до ученых. Бывший президент Мальдивской республики Мохамед Нашид отметил, что для многих стран последние выводы ученых означают смертельную угрозу, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в течение 2020-х годов страны должны сделать все возможное, чтобы обеспечить достижение цели Парижского соглашения. Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Барбара Помпили подчеркнула, что за одно десятилетие миру необходимо отказаться от использования ископаемых видов топлива. Представители движения по борьбе с климатическими изменениями Extinction Rebellion заявили, что планету не спасут правительства, которые игнорируют Парижское соглашение, единственный выход – гражданское сопротивление.

В Швейцарии разные стороны призывают правительство и парламент действовать. Глава министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Симонетта Соммаруга сообщила, что на вышеупомянутой конференции в Глазго Швейцария возьмет на себя обязательства по борьбе с изменением климата на мировом уровне.

Партия зеленых указала на необходимость принять такие меры, как обеспечение «экологичности» инвестиций, создание фонда, который будет поощрять борьбу с изменением климата и введение новых ограничений на выбросы СО2 автомобилями. Член Национального совета от Социалистической партии Роже Нордманн подчеркнул, что Швейцарии необходима «встряска» после отклонения народом закона о выбросах СО2 на референдуме 13 июля. Этот закон позволил бы стране сократить до 2030 года эмиссию диоксида углерода на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Представители Либерально-радикальной партии отметили, что отклонение закона о выбросах СО2 не отменяет поставленной цели – сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Народная партия Швейцарии воздержалась от комментариев.

Всемирный фонд дикой природы, штаб-квартира которого расположена в Глане (кантон Во), подчеркнул, что возможность принять важные меры скоро будет упущена. Эксперты Швейцарского фонда энергетики отметили, что, поскольку 75% выбросов парниковых газов в Швейцарии генерирует энергетический сектор, самым эффективным способом сохранить природу является быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии. В отделении Greenpeace в Швейцарии заявили, что после «нет» закону о выбросах СО2 необходимо как можно скорее разработать меры, приемлемые для большинства.