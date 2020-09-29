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вторник, 29 сентября 2020 года   

В Швейцарии климат разбушевался|En Suisse, le climat se déchaîne

Автор: Лейла Бабаева, Кран-Монтана-Дьяблере, 29. 09. 2020. Просмотров: 382

Как будут выглядеть швейцарские горы через 20 лет? © meteosuisse.admin.ch

В Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года. |
L'automne ne s’était pas encore établi en Suisse quand – temporairement – arriva l'hiver. La semaine dernière, Crans-Montana (Valais) a enregistré un record: 25 cm de neige y sont tombés, la valeur maximale depuis 1931.

Всему виной холодный фронт, пришедший в страну в ночь с 24 на 25 сентября: именно он вызвал неожиданные снегопады в горах Швейцарии. В кантоне Граубюнден 25 сентября были зарегистрированы около 20 ДТП, в одном из них пострадали 28-летняя женщина и маленький ребенок, информирует телерадиокомпания RTS. К такому капризу природы швейцарцы оказались не готовы, поэтому большая часть столкнувшихся автомобилей были еще «обуты» в летние шины. В коммюнике полиции кантона Во отмечается, что перевал Ла Круа, соединяющий Виллар-сюр-Оллон с Дьяблере, временно закрыт, восстановить движение автомобилей планируется сегодня в 16:00.

Снегопад вызвал переполох на высокогорных стройках, а также на пастбищах, откуда фермеры еще не увели свой скот. К счастью, все проходит: по данным метеослужбы Meteosuisse, природа в Швейцарии пока не готовит новых сюрпризов, существует только опасность лесных пожаров, которую эксперты оценили в два балла из пяти в кантонах Невшатель, Юра, Тургау, Люцерн, Санкт-Галлен и в три балла – в Вале. Тем не менее, обильный снегопад, удививший нас всех на прошлой неделе, – еще одно подтверждение климатических изменений, о которых идет речь в публикации на сайте Meteosuisse.

Что говорят эксперты

Для климата Швейцарии характерны значительные естественные колебания, о чем свидетельствуют данные систематических метеонаблюдений с 1864 года. До начала ХХ века эти колебания были, в основном, природными, однако некоторые изменения, произошедшие с начала эпохи индустриализации, можно объяснить только увеличением выбросов парниковых газов. С 1864-го среднегодовая температура атмосферного слоя, прилегающего к земной поверхности, повысилась примерно на 2,1 °C (по состоянию на 2019 год), причем большая часть этого повышения приходится на последние десятилетия. В течение последних 30 лет ни один год в Швейцарии не был холоднее, чем в среднем в 1961-1990 гг., а лето этого года стало одним из самых жарких с 1864-го.

Согласно составленным экспертами сценариям, потепление климата будет продолжаться: лето станет более сухим, участится количество экстремальных погодных явлений. Чтобы ограничить негативные последствия для природы вообще и человека в частности, необходимо значительное сокращение выбросов CO2.

Объем осадков также частично изменился. Например, среднее количество зимних осадков за последние 150 лет увеличилось в большинстве регионов Швейцарии (за исключением южной части Альп и большей части Граубюндена). Пока не наблюдаются изменения в среднем количестве летних осадков, но интенсивность и частота ливней (суточные объемы) увеличились с 1901 года. На небольшой высоте в горах Конфедерации сегодня гораздо реже идет снег, чем 30-40 лет назад. Говоря языком климатологов, продолжительность солнечного сияния значительно уменьшилась в 1950-1980 гг., но с того времени этот показатель вырос и вернулся на уровень, который был зафиксирован до начала ХХ века.

Что ждет швейцарцев в будущем?

Наблюдаемый рост среднегодовой температуры на 2,1 °C – трудная для понимания величина, легче проиллюстрировать изменения с помощью более простых понятий. Например, все знают, что такое летний день, поэтому читателям будет интересно узнать, что количество дней, когда максимальная температура больше или равна 25 °C, резко выросло. Параллельно этому число морозных дней значительно сократилось. В результате повышения среднегодовой температуры природа просыпается весной раньше, чем несколько десятилетий назад. Что касается возможного увеличения периодов засухи, то окончательного ответа у экспертов пока нет.

Можно привести еще более понятные примеры: ученые Лозаннского университета проанализировали, как использование электронных устройств влияет на нашу планету. Огромное количество энергии тратится на производство смартфонов, планшетов и компьютеров, а также на обслуживание интернета. Так, например, на 6,7 млрд просмотров на YouTube песни Despacito, выпущенной в 2019 году, ушел объем электроэнергии, эквивалентный 11% потребления электроэнергии в Швейцарии в 2018 году. 40 тыс. запросов в Google – это все равно, что 58-киломеровая поездка в автомобиле, а 3,5 млрд ежедневных запросов в этом поисковике наносят природе такой же ущерб, как 125 кругосветных путешествий на машине. Ежегодно люди выбрасывают 48,5 млн тонн старых электронных устройств – это вес около 5 тыс. Эйфелевых башен.

 

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