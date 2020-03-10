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вторник, 10 марта 2020 года   

Семь новых шагов к равенству|Sept pas nouveaux vers l’égalité

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 10. 03. 2020. Просмотров: 14

(© pixabay.com)

О том, что Швейцарии далеко до равенства между мужчинами и женщинами, Наша Газета не раз писала. Сегодня мы расскажем о семи инициативах, доказывающих, что ситуацию могут исправить не только политики, но и простые граждане.

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Nous avons consacré des articles à l'inégalité entre les hommes et les femme en Suisse. Néanmoins, chacun peut aider à améliorer la situation, sept initiatives en sont des examples.

Музыковед Ирен Миндер-Жанре обратила внимание на то, что большая часть классических произведений, включенных в образовательные программы музыкальных школ, написана мужчинами. Что касается дирижеров оркестров, то, чем лучше оплачивается эта должность, тем реже ее занимают женщины. Ирен Миндер-Жанре собрала для библиотеки Высшей школы искусств Берна (BFN) 6 тыс. партитур, написанных женщинами-композиторами, и сегодня предлагает швейцарским оркестрам исполнять эти творения. В интервью газете Le Temps она отметила, что произведения хорватского композитора Доры Пеячевич (1885-1923) отличаются силой и демонстрируют ее новаторский дух, но не вписываются в программу швейцарских оркестров. С другой стороны, музыковед добилась исполнения в Берне работ французской пианистки Луизы Фарранк (1804-1875). Эксперт основала также две ассоциации для популяризации произведений швейцарских композиторов Каролины Буасье-Бутини (1786-1836) и Каролины Шарьер (1960-2018).

Гендерные стереотипы в медицине могут стать причиной смерти пациентки. Представитель Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Кароль Клер подчеркнула, что среди женщин выше смертность после инфаркта. Это можно объяснить тем, что раньше сердечно-сосудистые заболевания чаще диагностировались у мужчин, как у заядлых курильщиков. Сегодня многих женщин тоже можно увидеть с сигаретой, но методы лечения не изменились, поэтому исследовательница отмечает склонность врачей ставить вначале другие диагнозы – например, приступы меланхолии или депрессия – прежде чем будет выяснена настоящая причина недомогания. Неравенство проявляется и в том, что при проведении исследований ученые часто опираются на симптомы мужчин, которые потом описываются, как «типичные». Вместе с коллегами Кароль Клер добилась того, чтобы студентам факультета биологии и медицины Лозаннского университета (UNIL) давали информацию о разных подходах при лечении женщин и мужчин.

В спорте тоже ситуация не из лучших: женское регби очень популярно во Франции и Великобритании, а в Швейцарии команды начали появляться лишь несколько лет назад. Они созданы по инициативе бывшей регбистки Кристы Херманн, которая подчеркивает, что этот вид спорта помогает разрушить стереотипное представление о женщинах, как о хрупких и беззащитных созданиях. Кроме того, благодаря регби можно избавиться от комплексов и укрепить веру в себя – такие качества пригодятся во всех сферах жизни.

Обратив внимание на то, как мало женщин среди топ-менеджеров предприятий, глава департамента финансов и человеческих ресурсов кантона Женева Натали Фонтане представила законопроект, предполагающий обязательное увеличение числа женщин на руководящих должностях в государственных учреждениях. Политик подчеркнула, что сделала это не в пику мужчинам, а ради достижения равенства, добавив, что женщин на важные посты будут назначать за их профессиональные качества. В настоящее время законопроект рассматривается в парламенте Женевы.

По-своему с неравенством борется лозаннская писательница Барбара Созе: из публикуемых ею сказок можно узнать о роли женщин в мире. В сказочной стране женщины управляют водой и огнем и могут менять судьбу других персонажей. Героини олицетворяют душу, а герои – рассудок, цель писательницы – показать, что они дополняют друг друга. По ее словам, прочтение сказки – опыт, с повторением которого можно приблизить желанные изменения в обществе.

Лозаннский учитель младших классов Николя Гаглиард обратил внимание на то, что стереотипы о девочках и мальчиках часто возникают из-за отношения самих учителей. Однажды он увидел, как маленькая школьница плачет, не желая расставаться с мамой. Видя это, учительница присела перед ней и нежным голосом стала ее успокаивать. В такой же ситуации с маленьким мальчиком педагог, глядя на него сверху вниз, без церемоний напомнила ему, что он уже большой, потому что ходит в школу. В своем классе Николя Гаглиард старается обращаться к ученикам и ученицам в одинаковом тоне, борется со стереотипами в играх, предлагая, например, мальчикам попробовать себя в роли врачей и лечить кукол.

Понимая, что ложные представления сказываются на выборе профессии не лучшим образом, Андреа Деланнуа основала ассоциацию Mod-Elle, представители которой посещают младшие классы женевских и водуазских школ и рассказывают детям о многочисленных карьерных возможностях. Глава ассоциации не ставит себе цель отправить всех девочек в Федеральную политехническую школу Лозанны (EPFL), но хочет помочь им осознать, что в мире существуют не только те профессии, представителей которых они видят в повседневной жизни. Детям трудно размышлять о работе, о которой они почти ничего не знают, поэтому Андреа Деланнуа приходит в классы с женщинами разных профессий: инженерами, пилотами, адвокатами и т.д. Основательницу Mod-Elle поддерживают департаменты образования Женевы и Во.

 

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