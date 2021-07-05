Постоянные читатели знают, что с самого начала пандемии коронавируса маленькая редакция Нашей Газеты постоянно держит руку на пульсе, регулярно информируя вас о развитии ситуации и всех связанных с ней нововведениях. В начале июня мы подробно рассказывали о Covid-сертификате, который некоторые из вас уже получили, а другие пока дожидаются. На этот документ возлагались большие надежды, как на средство облегчения повседневной жизни вообще и путешествий в частности. Увы, как выясняется, ожидания оправдались не полностью: с 1 июля запущен европейский сертификат, так называемый «зеленый паспорт», а швейцарский в рамках ЕС оказался непризнанным. (Заметим, не все 27 стран ЕС оказались готовы к 1 июля – «отстающим» предоставлена отсрочка до 11 августа.)

Но как же так? А вот так, политика. О проекте европейского сертификата, официальное название которого – европейский цифровой Covid-сертификат, Наша Газета тоже рассказывала, как и о заверении правительства Швейцарии в том, что национальный документ будет с ним совместим и откроет швейцарцам доступ к 27 странам Евросоюза, а также к Лихтенштейну, Исландии и Норвегии. Увы, не вышло, и придется ждать еще какое-то время для того, чтобы иметь возможность пользоваться этим документом на границах с Францией и Италией, например. Предвосхищая возможные вопросы скажем, что те, кому это уже удалось, сделали это в отсутствие европейского документа. Но теперь он появился, и получается, что 2,9 млн уже выданных швейцарских сертификатов на границе оказываются просто бумажками.

Почему это произошло?

С технической точки зрения все в порядке – тесты на совместимость, проводившиеся между Берном и Брюсселем в течение нескольких недель, прошли успешно. Швейцарский сертификат отвечает всем техническим и юридическим требованиям для получения «добра» Евросоюза. Проблема в том, что для этого требуется согласие всех его членов, а это дело не быстрое. На прошлой неделе Европейская комиссия обещала принять решение в начале июля, без указания точной даты. Ждем-с.

Можно списать эту загвоздку на бюрократические проволочки, а можно – на намеренное желание ЕС проучить Швейцарию за отказ от подписания рамочного соглашения; правду мы, если и узнаем, то не сейчас.

Что это означает на практике?

Наши швейцарские коллеги, изучавшие этот вопрос, утверждают, что до тех пор, пока швейцарский сертификат не признан на европейском уровне, для путешественников по большому счету ничего не изменится. Швейцарцы, желающие посетить другую европейскую страну, должны будут предъявлять документ, подтверждающий, что они не больны и не заразны. При этом каждая страна устанавливает собственные правила, которые могут со дня на день меняться, так что не надо терять бдительность и благоприобретенную привычку наводить справку перед каждой планируемой поездкой. Эта задача облегчается благодаря удобному сайту, созданному ЕС, на которым сведены все нужные данные.

Внимание: европейский сертификат не всегда освобождает его обладателя от дополнительного теста, в частности, если человек прибывает из страны, где пандемия находится в активной форме.

Если передвигаться по Европе можно и без признанного швейцарского сертификата, то зачем вообще он нужен?



С ним станет все же проще жить: не надо будет бояться забыть взять с собой еще одну бумажку или календарь прививок – пограничник просто сканирует QR-код в приложении на вашем телефоне. При этом, если вы не пользуетесь приложением, то можно будет представить сертификат и в бумажном виде. Но внимание: требования стран, куда вы направляетесь, могут не совпадать с требованиями авиакомпаний, так что следует подумать и об этом. Надоело все это страшно, но похоже, надо привыкать…

В настоящий момент ЕС ведет переговоры с США и Великобританией о взаимном признании сертификатов. Возможно, со временем этим займется и Швейцария, но пока с дополнительными логистическими проблемами столкнулись, в частности, организаторы Джазового фестиваля в Монтрё - всем американским исполнителям, приехавшим с сертификатом о вакционации "их" образца, пришлось делать тесты для получения швейцарского QR. Ну не глупость ли? Помимо этого, ни на одно мероприятие фестиваля нельзя войти, не имея приложения Social Pass, заменившего бумажные формуляры, которые мы уже привыкли заполнять, садясь за столик в ресторане.

Еще один постоянно возникающий вопрос касается признанных и не признанных вакцин. Мы об этом уже подробно писали, но повторим. Существует общая база: все страны-члены должны признавать вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Но: некоторые государства могут в индивидуальном порядке признать и другие вакцины – так, в Венгрии признан российский Спутник.

Напомним также, что с 12 июля жители Швейцарии, озабоченные сохранностью в тайне своих персональных данных, смогут запросить второй, «облегченный» сертификат, для использования внутри страны – для участия в фестивалях, походов на концерты и в кино, например. В этом случае проверяющий получит доступ лишь к очень ограниченной, но принципиально важной информации.

В субботу в аэропорту Женевы царил хаос, многие пассажиры не смогли вылететь из-за недоразумений с документами и постоянно меняющихся требований.

Дорогие читатели, мы понимаем, что вас очень раздражает вся эта неразбериха. Поверьте, нас тоже. Мы стараемся быстро реагировать на поток меняющейся информации и доносить ее до вас, но, пожалуйста, не требуйте от нас чудес. Спасибо за понимание!