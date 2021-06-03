«Маленький, да удаленький» – так мог бы звучать неофициальный слоган 55-го выпуска Джазового фестиваля в Монтрё, который состоится со 2 по17 июля. Мероприятие, которое обычно собирает тысячи гостей, этим летом пройдет в камерном формате из-за действующих санитарных ограничений. Организаторы рассчитывают привлечь от 1 200 до 1 500 человек в день, что в десять раз меньше, чем в докоронавирусную эпоху, поэтому «охотиться» за билетами на концерты любимых исполнителей лучше заранее – желающих, наверняка, будет намного больше, чем доступных мест в зале.

В этом году, как и ранее, организаторы подготовили две программы – платную и бесплатную. На 16 ночей эпицентром европейской поп-эстрады с несколькими музыкальными «вторжениями» из стран Востока, Южной Америки и Африки станет «сцена над водой», об истории создания которой Наша Газета уже рассказывала. Другая площадка, Petit Théâtre, будет воплощать джазовую ДНК фестиваля: здесь выступят современные джаз-музыканты.

Всего в 55-м выпуске Montreux Jazz Festival участвуют исполнители из 16 стран, при этом швейцарские музыканты составляют треть программы. Так, гостями фестиваля станут рэпер из Лозанны Арма Джексон, а также сформировавшееся во время карантина трио из немецкоязычной части Конфедерации в составе Софи Хунгер, Дино Брандао и Фабера.

Хедлайнерами этого года называют итальянского певца Дзуккеро (ит.: Zucchero), французского автора-исполнителя Йоанна Лемуана, более известного под псевдонимом Woodkid, британского соул-певца Rag'n'Bone Man, а также французско-ливанского трубача Ибрагима Маалуфа. Концерты будут более камерными, а основное внимание будет сосредоточено на музыкальной игре. Дзуккеро, например, выступит в сопровождении двух музыкантов, а Маалуфу будет аккомпанировать один гитарист. Меньше шоу, больше музыки – фестиваль, кажется, возвращается к истокам.

Напомним, что многих из включенных в программу музыкантов связывают долгие дружеские отношения с Montreux Jazz Festival. Так, именно в Монтрё в 2017 году Ибрагима Маалуфа заметил легендарный продюссер Куинси Джонс. А Дзуккеро выступит на фестивале уже в четвертый раз: поклонники творчества автора хита Senza Una Donna, наверняка, помнят, как он «зажег» зал на концерте в Монтрё в 2018 году. В свои шестьдесят пять лет и с шестьюдесятью миллионами проданных альбомов, итальянец, несомненно, является одним из ведущих исполнителей блюз-рока в мире.

Что касается бесплатных концертов, то они будут проводиться на двух основных площадках – Les Jardins и Le Grand Hall by MJAF. В программе: джем-сессии, выставки, кинопоказы, зоны с едой и напитками, мастер-классы и многое другое. На все мероприятия нужно регистрироваться заранее.

Продажа билетов стартует во вторник 8 июня в 12:00. Пользователи приложения Montreux Jazz Insider получат доступ к предварительной продаже с понедельника 7 июня в 12:00 в течение 24 часов, причем будут действовать ограничения – не более двух билетов на один концерт для одного абонента. Стоимость билетов составит от 70 до 80 франков, за исключением четырех хедлайнеров, билеты на представления которых будут стоить около 150 франков.

Добавим, что на фестивале будет действовать санитарный протокол в соответствии с действующими кантональными директивами, причем конкретные правила будут опубликованы ближе к открытию фестиваля и адаптированы к развитию эпидемиологической ситуации. Вход на бесплатные мероприятия и в зоны питания будет осуществляться по предварительной регистрации через мобильное приложение Mindful.