Автор: Заррина Салимова, Монтре, 3. 06. 2021.
В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.|
Au total, cette 55e édition rassemble des artistes de 16 pays différents, tandis que les Suisses représentent un tiers de la programmation. La billetterie ouvre le 8 juin.
«Маленький, да удаленький» – так мог бы звучать неофициальный слоган 55-го выпуска Джазового фестиваля в Монтрё, который состоится со 2 по17 июля. Мероприятие, которое обычно собирает тысячи гостей, этим летом пройдет в камерном формате из-за действующих санитарных ограничений. Организаторы рассчитывают привлечь от 1 200 до 1 500 человек в день, что в десять раз меньше, чем в докоронавирусную эпоху, поэтому «охотиться» за билетами на концерты любимых исполнителей лучше заранее – желающих, наверняка, будет намного больше, чем доступных мест в зале.
В этом году, как и ранее, организаторы подготовили две программы – платную и бесплатную. На 16 ночей эпицентром европейской поп-эстрады с несколькими музыкальными «вторжениями» из стран Востока, Южной Америки и Африки станет «сцена над водой», об истории создания которой Наша Газета уже рассказывала. Другая площадка, Petit Théâtre, будет воплощать джазовую ДНК фестиваля: здесь выступят современные джаз-музыканты.
Всего в 55-м выпуске Montreux Jazz Festival участвуют исполнители из 16 стран, при этом швейцарские музыканты составляют треть программы. Так, гостями фестиваля станут рэпер из Лозанны Арма Джексон, а также сформировавшееся во время карантина трио из немецкоязычной части Конфедерации в составе Софи Хунгер, Дино Брандао и Фабера.
Хедлайнерами этого года называют итальянского певца Дзуккеро (ит.: Zucchero), французского автора-исполнителя Йоанна Лемуана, более известного под псевдонимом Woodkid, британского соул-певца Rag'n'Bone Man, а также французско-ливанского трубача Ибрагима Маалуфа. Концерты будут более камерными, а основное внимание будет сосредоточено на музыкальной игре. Дзуккеро, например, выступит в сопровождении двух музыкантов, а Маалуфу будет аккомпанировать один гитарист. Меньше шоу, больше музыки – фестиваль, кажется, возвращается к истокам.
Напомним, что многих из включенных в программу музыкантов связывают долгие дружеские отношения с Montreux Jazz Festival. Так, именно в Монтрё в 2017 году Ибрагима Маалуфа заметил легендарный продюссер Куинси Джонс. А Дзуккеро выступит на фестивале уже в четвертый раз: поклонники творчества автора хита Senza Una Donna, наверняка, помнят, как он «зажег» зал на концерте в Монтрё в 2018 году. В свои шестьдесят пять лет и с шестьюдесятью миллионами проданных альбомов, итальянец, несомненно, является одним из ведущих исполнителей блюз-рока в мире.
Что касается бесплатных концертов, то они будут проводиться на двух основных площадках – Les Jardins и Le Grand Hall by MJAF. В программе: джем-сессии, выставки, кинопоказы, зоны с едой и напитками, мастер-классы и многое другое. На все мероприятия нужно регистрироваться заранее.
Добавим, что на фестивале будет действовать санитарный протокол в соответствии с действующими кантональными директивами, причем конкретные правила будут опубликованы ближе к открытию фестиваля и адаптированы к развитию эпидемиологической ситуации. Вход на бесплатные мероприятия и в зоны питания будет осуществляться по предварительной регистрации через мобильное приложение Mindful.
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