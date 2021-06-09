Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 06. 2021.
Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.|
La date de l’introduction des certificats peut varier selon les cantons. La procédure d’obtention des documents dépendra du fait que le certificat confirme une vaccination contre le Covid-19, une infection guérie ou un résultat de test négatif.
Наша Газета уже рассказывала, что с 7 июня в Швейцарии в тестовом режиме стали выдавать сертификаты, подтверждающие, что человек вакцинирован, переболел коронавирусом или сдал тест с отрицательным результатом. Сертификаты, как ожидается, можно будет получить в центрах вакцинации и тестирования, врачебных кабинетах, больницах, аптеках и лабораториях.
Как именно получить сертификат? Ответ на этот вопрос зависит от того, что именно подтверждает документ – сделанные прививки, перенесенную инфекцию или отрицательный результат теста. Если вы уже прошли полную вакцинацию, то информацию о том, как запросить сертификат можно найти на сайте вашего кантона. Если вы будете полностью привиты после 30 июня, то сможете получить сертификат сразу на месте вакцинации.
Переболевшие люди имеют право на сертификат, если инфекция была подтверждена ПЦР-тестом, а кантональные власти отменили изоляцию. Вы можете подать заявление на получение документа с 14 июня через онлайн-форму на сайте вашего кантона. Распечатанный сертификат будет отправлен по почте в течение примерно семи дней.
Отрицательный результат ПЦР-исследования будет доступен с конца июня непосредственно в приложении Covid Certificate, а документ, подтверждающий отрицательный результат экспресс-теста на антиген, выдается непосредственно центрами тестирования. При самотестировании выдача сертификата невозможна.
Все практические вопросы находятся в зоне ответственности кантонов, которые, как это нередко бывает Конфедерации, движутся вперед с разной скоростью. В некоторых кантонах, например, в Женеве и Берне тем, кто дал согласие на получение сертификата и прошел полную вакцинацию, придет SMS со ссылкой на документ. Во Фрибурге для полностью привитых лиц сертификат будет выдаваться с 21 июня, а с 14 июня выздоровевшие люди смогут заказать документ через веб-форму. Лица, получившие отрицательный тест, получат свой сертификат прямо в приложении. Похожая система действует также в Граубюндене. Кантон Во в тестовом режиме выдает сертификаты людям, которым они срочно необходимы, например, в связи со смертью родственника за границей, а в конце месяца все желающие смогут получить документ.
В Базеле-сельском и Базеле-городском сертификаты можно будет получить после завершения этапа тестирования, то есть примерно на неделю позже, чем в других кантонах. В Аргау сертификат, как ожидается, будет доступен для всех в июле, то есть также немного позже, чем в других кантонах. В некоторых кантонах, таких как Люцерн, Гларус или Шаффхаузен, вопрос выдачи сертификатов, на момент написания стати, еще не был решен. В целом, рекомендуем регулярно следить за обновлениями на официальных страницах кантонов, в которых вы проживаете, так как в каждом регионе действуют свои правила.
Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обращает внимание на то, что Covid-сертификат действителен в Швейцарии и будет совместим с аналогичным документом ЕС, но его наличие не гарантирует въезд в другие страны. Возможно, что некоторые государства вводят более строгие ограничения, чем Конфедерация, поэтому власти советуют перед каждой поездкой ознакомиться с действующими правилами, посетив официальный сайт страны назначения.
Добавим, что, по оценкам экспертов, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии продолжает улучшаться. Так, за прошедшие сутки власти зафиксировали 429 инфекций, 31 госпитализацию и четыре летальных исхода, причем все показатели снизились по сравнению с предыдущей неделей. Вакцинация также идет полным ходом. В настоящее время 23,9% населения уже получили две инъекции.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
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Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
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