Добро пожаловать в Швейцарию?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 06. 2021.
С 26 июня условия въезда в Конфедерацию будут смягчены. Кого касаются новые правила? Что нужно знать гражданам третьих стран? И какие вакцины признаны в Швейцарии?|
Dès le 26 juin, les conditions d’entrée dans la Confédération seront assouplies. Qui sera touché par les nouvelles disposotions? Que doivent savoir les ressortissants de pays tiers? Et quels vaccins sont reconnus en Suisse?
В марте 2020 года, в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, Берн приостановил выдачу виз для граждан третьих стран. Постепенно часть ограничений была снята. Так, иностранцы могли въехать в Швейцарию для работы и учебы, в рамках процедуры подготовки к браку или воссоединения семьи, а также по медицинским показаниям. Поездки без «уважительной причины» все это время оставались недоступными. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Федеральный совет принял решение отменить фактический запрет на въезд в страну для вакцинированных граждан третьих стран. Наша Газета обратилась в Государственный секретариат по миграции (SEM), чтобы уточнить, кого касаются новые положения.
О каких именно «третьих странах» идет речь? И относятся ли к ним, например, Россия, Беларусь, Украина и СНГ в целом?
Под третьими странами подразумеваются страны, не входящие в Шенгенскую зону. Россия, Беларусь и Украина по-прежнему относятся к «странам риска». С 26 июня 2021 года въезд в Швейцарию из этих стран будет разрешен только лицам, прошедшим вакцинацию.
Означает ли это, что граждане третьих стран могут получить визу для въезда в Швейцарию для туризма или посещения родственников?
До сих пор граждане третьих стран не могли въезжать в Швейцарию с целью посещения родственников или туризма, но с 26 июня это снова будет возможно для лиц, которые могут подтвердить, что они прошли полную вакцинацию.
Какие вакцины признаны в Швейцарии?
В настоящее время считаются привитыми лица, вакцинированные препаратом, который:
а) одобрен в Швейцарии и полностью введен в соответствии с рекомендациями Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG);
б) одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для Европейского Союза и полностью введен в соответствии с требованиями или рекомендациями страны, в которой была проведена вакцинация;
в) допущен в соответствии с перечнем Всемирной организации здравоохранения «WHO Emergency use listing» и полностью введен в соответствии со спецификациями или рекомендациями страны, в которой была проведена вакцинация.
От редакции: на практике это означает, что вакцина Sinovac, например, признана, а Sputnik V пока нет.
Что служит подтверждением вакцинации?
Полная вакцинация должна быть проведена не более 12 месяцев назад. Подтверждением для вакцинированных лиц может служить сертификат о прививке против Covid-19. Если сертификат еще не выдается, то подтверждением может служить соответствующий документ. В нем должна содержаться следующая информация: фамилия и имя вакцинированного; дата рождения; дата вакцинации; используемая вакцина.
Должны ли дети тоже быть вакцинированы?
Детям до 18 лет, которые не могут быть привиты в силу возраста и путешествуют с полностью привитыми взрослыми, также может быть разрешен въезд в Швейцарию.
Где можно узнать ответы на другие вопросы?
Подробная информация о правилах въезда в Швейцарию будет опубликована на сайте SEM в день вступления в силу пересмотренных правил, то есть в полночь с 25 на 26 июня. Специальная страница OFSP/BAG с перечислением санитарных правил, касающихся тестов, карантина и заполнения онлайн-формуляра с контактными данными, также будет обновлена 26 июня. Информацию о выдаче виз вы найдете на сайте консульского отдела посольства Швейцарии в вашей стране. Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся въезда в страну резидентов Конфедерации или стран ЕС, перечислены в опубликованном на сайте правительства документе.
Covid-19: новые решения Федерального советаНа состоявшемся 23 июня заседании правительство приняло решения о дальнейших послаблениях, а также об упрощении правил въезда в Швейцарию.
У Швейцарии нет конкурентовВпервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.
Добро пожаловать в Швейцарию?С 26 июня условия въезда в Конфедерацию будут смягчены. Кого касаются новые правила? Что нужно знать гражданам третьих стран? И какие вакцины признаны в Швейцарии?
Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзийНе дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Добавить комментарий