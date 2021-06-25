Добро пожаловать в Швейцарию?

В марте 2020 года, в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, Берн приостановил выдачу виз для граждан третьих стран. Постепенно часть ограничений была снята. Так, иностранцы могли въехать в Швейцарию для работы и учебы, в рамках процедуры подготовки к браку или воссоединения семьи, а также по медицинским показаниям. Поездки без «уважительной причины» все это время оставались недоступными. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Федеральный совет принял решение отменить фактический запрет на въезд в страну для вакцинированных граждан третьих стран. Наша Газета обратилась в Государственный секретариат по миграции (SEM), чтобы уточнить, кого касаются новые положения.

О каких именно «третьих странах» идет речь? И относятся ли к ним, например, Россия, Беларусь, Украина и СНГ в целом?

Под третьими странами подразумеваются страны, не входящие в Шенгенскую зону. Россия, Беларусь и Украина по-прежнему относятся к «странам риска». С 26 июня 2021 года въезд в Швейцарию из этих стран будет разрешен только лицам, прошедшим вакцинацию.

Означает ли это, что граждане третьих стран могут получить визу для въезда в Швейцарию для туризма или посещения родственников?

До сих пор граждане третьих стран не могли въезжать в Швейцарию с целью посещения родственников или туризма, но с 26 июня это снова будет возможно для лиц, которые могут подтвердить, что они прошли полную вакцинацию.

Какие вакцины признаны в Швейцарии?

В настоящее время считаются привитыми лица, вакцинированные препаратом, который:

а) одобрен в Швейцарии и полностью введен в соответствии с рекомендациями Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG);

б) одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для Европейского Союза и полностью введен в соответствии с требованиями или рекомендациями страны, в которой была проведена вакцинация;

в) допущен в соответствии с перечнем Всемирной организации здравоохранения «WHO Emergency use listing» и полностью введен в соответствии со спецификациями или рекомендациями страны, в которой была проведена вакцинация.

От редакции: на практике это означает, что вакцина Sinovac, например, признана, а Sputnik V пока нет.

Что служит подтверждением вакцинации?

Полная вакцинация должна быть проведена не более 12 месяцев назад. Подтверждением для вакцинированных лиц может служить сертификат о прививке против Covid-19. Если сертификат еще не выдается, то подтверждением может служить соответствующий документ. В нем должна содержаться следующая информация: фамилия и имя вакцинированного; дата рождения; дата вакцинации; используемая вакцина.

Должны ли дети тоже быть вакцинированы?

Детям до 18 лет, которые не могут быть привиты в силу возраста и путешествуют с полностью привитыми взрослыми, также может быть разрешен въезд в Швейцарию.

Где можно узнать ответы на другие вопросы?

Подробная информация о правилах въезда в Швейцарию будет опубликована на сайте SEM в день вступления в силу пересмотренных правил, то есть в полночь с 25 на 26 июня. Специальная страница OFSP/BAG с перечислением санитарных правил, касающихся тестов, карантина и заполнения онлайн-формуляра с контактными данными, также будет обновлена 26 июня. Информацию о выдаче виз вы найдете на сайте консульского отдела посольства Швейцарии в вашей стране. Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся въезда в страну резидентов Конфедерации или стран ЕС, перечислены в опубликованном на сайте правительства документе.