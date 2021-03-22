То, что творится с вакцинацией, вызывает недоумение в силу нескольких обстоятельств. В начале пандемии на США обрушилась масса критики за неспособность справиться с ситуацией – кадры трупов в пластиковых «упаковках», сбрасываемых в братскую могилу в Нью-Йорке, потрясли мир. Теперь вакцину получают более миллиона (!) человек в день, причем не только пожилых или находящихся в группе риска – многие университеты предоставляют такую возможность студентам прямо на кампусе. Президент Байден пообещал, что к июню свою дозу сможет получить каждый желающий.

Критическая ситуация наблюдалась и в Великобритании, где локдаун был самым продолжительным в Европе, но все идет на поправку и там. Вне конкуренции Израиль, на время практически закрывший свой международный аэропорт и очень дозированно впускавший даже собственных граждан. Зато вакцинацию здесь прошли уже 60% жителей, теперь наслаждающихся солнцем на террасах ресторанов. В России, где – по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге – проблемы с наличием доз «Спутника» нет, решились на этот шаг лишь 3,6% населения. Не может не возмущать ситуация в Швейцарии: богатейшая страна, лидер фармацевтической индустрии с ежегодными миллиардными прибылями и дорогущей системой здравоохранения не только не создала собственную вакцину, в отличие, скажем, от Индии или Кубы, но и не в состоянии оперативно обеспечить небольшое по численности население результатами чужих разработок. В целом на сегодняшний день лишь 3,5% жителей Европы получили необходимые две дозы вакцины, и непонятно, учитывая задержки с их поставками, каким образом Брюссель собирается вакцинировать, до конца лета, 70% взрослого населения.

Неоднородны и настроения этого самого населения, то есть нас с вами. Кто-то уже прошел вакцинацию и счастлив, кто-то терпеливо ждет своей очереди, а кто-то не собирается «идти на шприц» из принципиальных соображений, которые у каждого свои. Правда, в этой последней категории начали наблюдаться «разброд и шатание» по мере того, как стала вырисовываться прямая зависимость между прививкой и свободой передвижений, доступом к массовым мероприятиям и т.д. Одним словом, к нормальной, привычной жизни, которая, согласитесь, не сразу станет «как раньше», если вообще станет.

Слухи о том, что появится новый документ, без которого вход нам будет всюду запрещен, ходили давно, и в течение последней недели они начали подтверждаться. Вслед за Израилем, в прошлую среду Европейский Союз, так и не сумевший разработать единую стратегию борьбы с пандемией, огласил, через Европейскую комиссию, детали проекта «Зеленый цифровой паспорт». Его цель – облегчить передвижения граждан, особенно граждан вакцинированных, в пределах ЕС в преддверии летних каникул. По форме это будет документ со штрихкодом QR («Quick Response - Быстрый Отклик» — двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне), подтверждающий, что предъявитель был вакцинирован против коронавируса, прошел тест ПЦР с негативным результатом или уже переболел и обладает иммунитетом. Сертификат можно будет как распечатать на бумаге, так и закачать в телефон. А действителен он будет до тех пор, пока ВОЗ не объявит, что пандемия закончилась. В формулировке президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен это звучало так: «Мы хотим помочь государствам-членам восстановить свободу передвижений в надежной, ответственной и заслуживающей доверия манере». Можно подумать, что речь идет о рейсовых полетах на Луну, но такова сегодня жизнь.

Нельзя сказать, что 27 страны и в этом случае действуют в унисон. На «зеленом паспорте» настаивают государства, чья экономика наиболее зависима от туризма – Греция и Кипр, например, уже договорились с первым введшим такой документ Израилем о беспрепятственных путешествиях между этими тремя странами вакцинированных туристов. Другие относятся к затее с подозрением и отказываются от ограничивающих свободу правил. Что касается Швейцарии, то соседи готовы принять ее в свою компанию, если она введет соответствующий сертификат на национальном уровне.

Проект планируют воплотить в жизнь к июню. Что не может не вызывать многочисленных вопросов.

Первый: видя, какими темпами идет вакцинация в Швейцарии, ясно, что основная масса активного населения свои дозы получить не успеет. А на каникулы поехать захочется всем! Ответ европейского командования: лица, не прошедшие вакцинацию, поскольку они не входят в приоритетные группы населения или по собственному нежеланию, должны иметь возможность продолжать путешествовать, иногда будучи вынужденными пройти карантин. При этом государство, обязующее обладателя «зеленого паспорта» сесть на карантин, должно будет отвечать за свое решение перед Брюсселем. Вам понятно? Нам – не совсем.

Второй: учитывая растущую политическую напряженность, что будет, если не все существующие вакцины будут признаны? Ответ не менее туманен: «Зеленый паспорт» будет де факто учитывать четыре вакцины, разрешенные к использованию в ЕС: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford и Johnson & Johnson. НО! «Это не должно мешать государствам-членам признавать и другие вакцины», гласит текст, открывая таким образом дорогу китайской вакцине Sinopharm и российскому Спутнику V, уже действующим в некоторых странах, например, в Венгрии.

Третий: защита личных данных. Европейские чиновники обещают, что она будет высочайшей – в частности, компетентные органы стран назначения не будут иметь право эти данные сохранять.

Четвертый: с научной точки зрения, пока неизвестно, могут ли вакцинированные граждане быть бессимптомными носителями и передатчиками вируса. Ответа на этот вопрос пока нет, специалисты наблюдают лишь сокращение случаев передачи вируса, но не понимают, в какой степени ответственна за это вакцинация.

Разумеется, среди тех, кто ратует за введение «зеленого паспорта», - европейская авиация, понесшая за год вынужденного простоя колоссальные убытки. Ее представители называют этот документ «ключевым» для возрождения туризма и путешествий вообще. Но пока Европа раскачивается, ее конкуренты из «третьего мира» разработали ряд предложений, уже окрещенных «вакцинным туризмом». Рекламная картинка к ним выглядит так: улыбающийся загорелый человек с коктейлем в правой руке и шприцем с вакциной в левой. Пакеты включают перелет, проживание в отеле и две дозы вакцины, а направлений пока три – Куба, России и ОАЭ. На Кубе это удовольствие обойдется в пару тысяч франков, в Эмиратах – в 50 тысяч франков (зато отель отличный), расценок в России мы не нашли. Заметим, что швейцарские туристические агентства таких формул не предлагают – по их словам, из этических соображений.

Тем временем швейцарский парламент, в ходе завершившейся 19 марта весенней сессии, создал статью 6а Закона о Covid-19, в которой прописана необходимость скорейшего создания «личного, не поддающегося фальсификации, но поддающегося, в пределах охраны личных данных, проверке» документа под названием Covid-free, выдаваемого по требованию граждан и, по мере возможности, облегчающего выезд из страны и въезд в другие страны. Произошло это по требованию экономических кругов Швейцарии, настаивающих на создании «единой для всей страны и учитывающей ситуацию каждого ее жителя» системы сбора информации о результатах тестов и прохождении вакцинации.