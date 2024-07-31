У Нашей Газеты есть традиция: каждый год, в преддверии Национального дня Швейцарии, отмечаемого 1 августа, мы находим подобающую тему, позволяющую вам лучше понять смысл отмечаемого события – создания в 1291 году Швейцарской Конфедерации, в течение последних двухсот с лишним лет остававшейся оазисом мира и спокойствие, что бы ни происходило вокруг нее.

У муниципалитета Лозанны тоже есть традиция – приглашать на праздник почетного гостя из числа политических и прочих деятелей. В прошлом году, например, им стал бывший на тот момент президентом страны Ален Берсе, что ни у кого не вызвало вопросов.

Мы были совсем не готовы к тому, что в этом году нам приходится «объединить» две эти традиции в одной публикации. Дело в том, что на этот раз муниципалитет во главе с мэром Грегуаром Жюно, состоящим в Социалистической партии, решил пригласить на роль «праздничного генерала» Филиппа Лаззарини, главу БАПОР, агентства ООН по делам палестинских беженцев, о многочисленных вопросах к деятельности которого наше издание также писало.

В то время как война в Газе уже несколько месяцев раскаляет умы во франкоязычной Швейцарии – вспомним недавние захваты университетов, в том числе и Лозаннского, демонстрации и рост антисемитизма – многие восприняли это как откровенное подливание масла в огонь, если не намеренную провокацию.

Мэр города Грегуар Жюно получил письмо, подписанное 240 гражданами, в том числе членами Réseau laïque romand (Светской сети Романдии), Швейцарско-израильской ассоциации, а также феминистками, которые были начеку после забастовки, когда «феминизм был колонизирован Палестиной, ставшей праматерью всех бед». Письмо, инициированное жительницей Лозанны, пожелавшей остаться неизвестной, призывало не иначе как к немедленной отмене приглашения: «Если и есть в году фестиваль, который должен быть полностью политически нейтральным, так это Национальный праздник. Этот праздник должен объединять всех швейцарцев, а не разделять их. Сделав катастрофический выбор в пользу этого приглашения, город Лозанна чествует чужую для Швейцарии территорию и БАПОР, учреждение, нейтралитет которого не был установлен», - говорилось в письме. Подписанты даже считают, что «национальный праздник используется в пропагандистских целях», и сожалеют, что это приглашение «широко открывает дверь для импорта израильско-арабского конфликта». Один из подписантов подчеркивает, что «политический исламизм уже имеет достаточно ретрансляторов, чтобы оказывать давление на избранных представителей».

В правом политическом крыле не заходят так далеко, однако не только не одобряют выбор муниципалитета, но и не исключают «операции по соблазнению». «Возможно, этим решением мэр пытается успокоить часть своего электората», - говорит Матильда Майяр, президент Либерально-республиканской партии (PLR) Лозанны.

Действительно, в условиях сильной поляризации мнений активная поддержка Палестины стала почти моральным долгом – реальным или воображаемым – в некоторых кругах, как политических, так и культурных. Вот только поддержка эта, оказываемая таким неуклюжим образом, мгновенно превращается, на наш взгляд, в медвежью услугу. Видимо, с этим согласна и Матильда Майяр, осудившая «политический выбор муниципалитета». «Выбор гостя, вызывающего разногласия, для праздника, который должен объединять людей, может вызвать только полемику, справедливо это или нет. Но в ДНК 1 августа не заложена провокация. Учитывая напряженность в нашем городе в связи с этим конфликтом, есть риск, что мероприятие может быть захвачено пропалестинскими активистами», процитировала ее слова газета Le Temps. Стоит напомнить эпизод с Социалистической партией, которая открыла дисциплинарное производство против одного из своих членов совета в Лозанне за то, что тот «лайкнул» враждебный Израилю контент, однако никаких санкций в его отношении не последовало.

Фабрис Мошени, депутат от Народной партии Швейцарии (UDC) в Большом совете кантона Во, считает, что после оккупации университетов муниципалитет вновь поджигает фитиль: «Это плохая идея – политизировать Национальный день, когда Швейцария объединяется за флагом. Но это типично для такого состояния умов: Лозанна спасет мир, и весь мир смотрит на Лозанну!»

Грегуар Жюно в свою очередь не собирался отзывать приглашение и спокойно объяснил в эфире RTS, что побудило его сделать такой выбор: «Филипп Лаззарини - личность, благодаря которой Швейцария блистает на международной дипломатической арене. Он символизирует гуманитарную деятельность, которая является частью нашей швейцарской идентичности. Я понимаю, что решение вызвало реакцию и побудило дебаты. Наш выбор, несомненно, ангажированный. Это способ сказать, что мы стоим плечом к плечу со всеми жертвами, чествуя личность, которая несет в себе это обязательство».

Позвольте, о каком блеске идет речь, когда сама Швейцария временно приостановила финансирование организации с сильно подмоченной репутацией?! И как же можно говорить обо «всех жертвах», совершенно забыв о том, с чего начался нынешний конфликт: о теракте 7 октября и о по-прежнему находящихся в руках террористов заложниках? Похоже, швейцарскую нейтральность можно окончательно похоронить.

Стоит заметить, что Ален Берсе был не единственным президентом страны, участвовавшим в лозаннских празднествах – до него сюда приезжали Иньяцио Кассис, Ги Пармелен и Симонетта Соммаруга. Однако приглашенная в этом году Виола Амхерд не приедет, сославшись на другие дела. Правда ли это или еще один «дипломатический маневр»?