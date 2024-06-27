Автор: Заррина Салимова, Берн-Страсбург, 27.06.2024.
Бывший федеральный советник станет первым швейцарцем на посту генерального секретаря международной организации, штаб-квартира которой находится в Страсбурге.|
L’ancien conseiller fédéral sera le premier Suisse à occuper le poste de secrétaire général de l’organisation internationale, dont le siège est à Strasbourg.
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