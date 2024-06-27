Ален Берсе возглавит Совет Европы |Alain Berset à la tête du Conseil de l’Europe

Есть ли профессиональная жизнь после ухода из Федерального совета? Или после работы на посту министра стремиться больше некуда, потому что все политические карьерные вершины уже взяты? В Швейцарии, возможно, да, но не в остальном мире. Это доказал бывший швейцарский министр здравоохранения Ален Берсе, покинувший состав правительства страны всего полгода назад и за это время успевший добиться успеха на международной арене.