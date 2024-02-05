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вторник, 6 февраля 2024 года   

Швейцария определяется в отношении ХАМАСа |La Suisse commence à se positionner vis-à-vis le Hamas

Автор: , Берн, .

Университет Берна (DR)

В ожидании принятия правительством Швейцарской Конфедерации официального решения некоторые шаги в этом направлении уже принимаются.

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En attendant la décision formelle du gouvernement, certaines mesures sont déjà prises.

Наши читатели, интересующиеся тем, какое отражение события в Израиле и в Газе находят в Швейцарии, наверняка следили за рядом наших публикаций на эту тему. В двух из них мы проанализировали реакции высших учебных заведений – как частных, так и государственных. Еще в октябре прошлого года, уже через десять дней после погрома в Израиле, мы сообщили, в частности, что профессор Бернского университета, опубликовавший в сети Х сообщения, приветствующие атаки ХАМАСа, был уволен без предупреждения, а в отношении всего Института изучения Ближнего Востока, где он преподавал, начато административное расследование.

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ХАМАС
Швейцария и Ближний Восток
образование в Швейцарии
внешняя политика Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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