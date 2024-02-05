Швейцария определяется в отношении ХАМАСа |La Suisse commence à se positionner vis-à-vis le Hamas

Наши читатели, интересующиеся тем, какое отражение события в Израиле и в Газе находят в Швейцарии, наверняка следили за рядом наших публикаций на эту тему. В двух из них мы проанализировали реакции высших учебных заведений – как частных, так и государственных. Еще в октябре прошлого года, уже через десять дней после погрома в Израиле, мы сообщили, в частности, что профессор Бернского университета, опубликовавший в сети Х сообщения, приветствующие атаки ХАМАСа, был уволен без предупреждения, а в отношении всего Института изучения Ближнего Востока, где он преподавал, начато административное расследование.