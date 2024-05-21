Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21.05.2024.
Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.|
Parmi les diverses critères pris en compte lors du choix d’un établissement académique il faut désormais considérer la protection des étudiants contre les fanatiques haineux.
В прошлом ноябре мы поделились с вами размышлениями о неадекватной, на наш взгляд, позиции, занятой Женевской школой дипломатии и международных отношений по вопросу спровоцированного ХАМАСом конфликта между Израилем и Палестиной. И привели ответы представителей швейцарской власти на заданные нами вопросы. Эти ответы сводились к тому, что данное учебное заведение – частное, а потому им не подконтрольно. Хорошо, допустим. Согласитесь, логично было заключить, что, коснись подобное государственного учебного заведения, власти примут меры. Но увы.
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Куда пойти учиться?Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.
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