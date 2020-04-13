9 апреля мы сообщили Вам о принятом Федеральным советом решении: продлить срок действия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса на одну неделю – ранее объявленная дата 19 апреля была заменена на 26 апреля. Тогда же правительство поручило департаментам здравоохранения и экономики разработать концепцию поэтапного ослабления мер, которая будет представлена 16 апреля – вместе с вами мы очень ее ждем, поскольку беспокойство и охота к перемене мест (хотя бы от дома до места работы) охватила нас уже с такой силой, что Онегин отдыхает.



Решение «семи мудрецов» вызвало неоднозначную реакцию и населения в целом, и наших читателей в частности. Одни порадовались тому, что особый режим продлили только на неделю – забрезжил свет в конце туннеля. Вторые возмутились, что нарушено изначальное обещание и «всё это» не кончится уже 19-го. Третьи сочли, что вообще рано говорить о выходе из самоизоляции, пока число новых случаев заболеваний ежедневно измеряется сотнями. Четвертые, наконец, наиболее философски настроенные, рассудили, что ситуация еще может меняться, так что надо расслабиться, терпеть и ждать. Лично мы разделяем, пожалуй, последнюю позицию, с той разницей, что расслабляться нам решительно некогда!



По сложившейся в последние недели традиции мы провели свой собственный опрос, с удовольствием отметив, что, судя по росту числа участников, эта идея вам понравилась.



Как вы видите на скриншоте, на вопрос «Согласны ли Вы с решением правительства продлить режим самоизоляции лишь до 26 апреля?» 250 респондентов ответили так: Согласен, пора выходить из этой ситуации - 34% (86 голосов); Не согласен, рано выходить, начнется вторая волна заболеваний - 28% (71 голос) и Вот увидите, это не конец, особый режим еще продлят – 37% (93 голоса).

Таким образом, видно, что среди читателей преобладают умудренные жизненным опытом философы, которым «дышат в шею» те, кто разделяют аргументы правых партий Конфедерации, требующих скорейшей отмены ограничительных мер ради спасения экономики (о расколе в политической семье мы писали неделю назад). Наиболее осторожные, полагающие, что кризис еще не миновал, а здоровье за деньги не купишь, оказались в меньшинстве. При этом цифры в нашей сегодняшней хронике остаются тревожными, да и представитель минздрава Швейцарии Даниэль Кох - который, наверно, станет «Человеком года» - призвал продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции. То, как отразилась на статистике расслабленность части населения в эти выходные, мы сможем достоверно понять не раньше, чем через неделю, учитывая инкубационный период и время, нужное для получения результатов теста.



Все – политики, врачи, журналисты, обыватели – применяют военную терминологию, говоря о пандемии COVID-19. Действительно, мы стали невольными участниками мировой войны, начавшейся без ее объявления. Войны с невидимым, малоизученным и страшно заразным противником. Разница с последней мировой войной налицо: никому, даже Швейцарии, не удалось соблюсти нейтралитет и развернуть непрошенных гостей от своих границ. Весь мир объединился против общего врага в поисках единственного действенного оружия – вакцины. Будет ли она найдена, будет ли она действенна и когда точно это произойдет, науке, увы, пока неизвестно. А тем временем трещины начинают давать как внутренние, так и внешние союзы.



«Обмен любезностями» между сенатором граничащей с Женевой французской провинции Верхняя Савойя Лоиком Эрве (членом право-центристской партии UDI) и кантональным советником Женевы Антонио Ходжерсом, состоящим в Партии Зеленых и отвечающим за проект агломерации «Большая Женева», в ином контексте напомнил бы гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и вызвал бы улыбку. Но это – в другом контексте. Сейчас же эти полуофициальные дипломатические ноты лишний раз выносят на поверхность глубинные различия между вековыми соседями и многолетними деловыми партнерами.



«Первым начал» сенатор, публично обратившись к МИД Франции с призывом образумить недостаточно разумных, на его взгляд, швейцарцев, самоограничение которых он назвал «относительным». Дословно его пространный риторический вопрос звучал так: «Не логично ли ожидать от страны, уровень гражданской ответственности и доверия к системе в которой считается высоким – и это касается как открытых ящиков с газетами до голосования по почте и хранения дома военного оружия каждым гражданином-солдатом – что большинство населения являются ответственными взрослыми людьми, способными самостоятельно применять правила санитарии?»



Нашим постоянным читателям не надо объяснять, в какой огород целил этот камень – понятное дело, речь идет о принципиальном решении Федерального совета не обязывать всех сидеть по домам (карантин), а лишь всячески рекомендовать это. С относительным успехом, судя по растущему числу заболевших, с одной стороны, и гуляющих по улицам, с другой.



Признаемся, увидев на прошлой неделе в просторах интернета карту Франции с обозначением зон поэтапного выхода страны из карантина и рассмотрев, что граничащие со Швейцарией провинции отнесены к группе 2 (11 мая), мы подумали, что и нам стоит ориентироваться на эту дату. Но Федеральный совет решил иначе. А Антонио Ходжерс – в открытом письме, размещенном на сайте heidi.com – дал ответ французскому сенатору и защитил честь национального мундира, обидевшись на «грубость по отношению к Швейцарии» и «карикатурное изображение» ее политической культуры. Действительно, сенатор чуть ли не обвинил правительство Конфедерации в «попустительстве», а такое спустить нельзя. Следовательно, через закрытую в эти дни границу было запущено противопоставление французской помпезности с «президентом, произносящим речи, глядя в глаза согражданам» приверженности гельветов к консенсусу, с иллюстрациями эффективности швейцарского выбора. Ну просто дети малые в песочнице, нашли время ссориться!



Да, мы не хотели бы быть сейчас на месте людей, положение которых обязывает их принимать решения – решения трудные, спорные, накладывающие на их авторов ответственность за жизни людей и их благосостояние. Вместе с вами мы будем ждать 16 апреля, надеясь, что Федеральный совет оправдает оказываемое ему населением доверие и примет решение в интересах всех нас. А пока – будьте здоровы, берегите себя!

От редакции: Все наши публикации о COVID-19 собраны в тематическое досье.