Известно, что временное затягивает, постепенно перерастая в постоянное. Сейчас, когда все так устали от сидения дома, неопределенность завтрашнего дня одних пугает, других мотивирует – именно в таких ситуациях проявляются как лидерские качества людей, так и их отсутствие. Сегодня никто точно не знает, каким будет наше завтра, но с тем, что оно не будет, как вчера, согласятся, пожалуй, все.



Привычка как замена счастию? (опять Пушкин, из той же оперы)



Принято считать, что быстро привыкаешь к хорошему, но, как показывает опыт последних недель, к не очень хорошему тоже привыкаешь. И даже еще быстрее. Удивительно, с какой легкостью мы отказываемся от многих вещей, которые раньше считали важными, чуть ли не жизненно необходимыми: накраситься/украситься (для леди), затянуть покрасивее галстук (для джентльменов), сходить на маникюр, сыграть партию в гольф... Мы приучились не выходить из дома без надобности, закупать продукты раз в неделю, заново открыли для себя прелести семейного досуга.



Вполне вероятно, что в новой, «послевирусной», жизни мы не утратим привычку быть разборчивее в том, с кем лобызаться и кому пожимать руку: боязнь заразиться/заразить – отличная отговорка, когда делать этого не хочется! Наверное, станем экономнее, усвоив, что без многого легко можно обойтись. Наконец, будем чаще мыть руки, что всегда полезно. А еще?



Согласно онлайн-опросу, проведенному Colombus Consulting, 80% из 1000 швейцарских респондентов сообщили, что настолько свыклись с дистанционной работой, что хотели бы работать в таком режиме и по окончании санитарного кризиса. Аргументы такие: легче совмещать профессиональные обязанности с семейными, более гибкий график позволяет лучше организовать трудовой день. Разумеется, нам стало интересно, что думаете по этому поводу вы, дорогие читатели, для чего в конце прошлой недели мы провели соответствующий опрос, предложив такие варианта ответа: (а) Я хочу всегда работать удаленно; (б) Я хочу поскорее вернуться в офис; (в) Я хочу иметь возможность работать из дома по желанию. В опросе приняли участие 103 человека, из которых 15 респондентов (15%) выбрали вариант (а), 25 человек (24%) – (б) и 63 человека (61%) – (в). Вывод очевиден!



Кто знает, может, некоторые работодатели пересмотрят привычный распорядок и воспользуются новыми, показавшими свою эффективность технологиями для сокращения бюрократии. Даже в сильной традициями Швейцарии поговаривают об е-правительстве, цифровом удостоверении личности, виртуальном парламенте… А возможно, возникнут и новые профессии, которые смогут освоить люди, занятые в сфере услуг, пострадавшей едва ли не больше остальных.



Но есть и другие новшества, порожденные пандемией, с которыми неплохо было бы расстаться. Не секрет, что правительства ряда стран пытаются использовать беспрецедентную ситуацию для затыкания рта оппозиции и усилению контроля за населением. Вряд ли кто-то из нас захочет и впредь выходить из дома с объяснительной запиской в кармане и приветственно помахивать рукой расплодившимся не хуже радаров камерам наблюдения. Кто знает, как будет использована «в мирное время» способность верного друга-смартфона следить за всеми вашими передвижениями и сообщать о них «куда следует»? Известно, что, в целях предотвращения распространения пандемии, консорциум из 130 европейских исследователей (включая Лозаннский политех, EPFL) работает сейчас над основанным на технологии Bluetooth приложением, которое сможет информировать пользователей в случае возникновения их контакта с носителями вируса. А Google уже собрал крайне интересную информацию по геолокализации, а проще – по изменениям в привычных перемещениях в период изоляции жителей 131 страны, включая Швейцарию.



Слуги народа и мы, их господа



Многие простые смертные, следящие за новостями в мире и способные сравнить ситуацию между Сан-Франциско и Нью-Йорком, не говоря уже о Гонконге, ратуют за введение в Швейцарии карантина. Однако министр юстиции Карин Келлер-Суттер, которую мы видели в последнее значительно реже, чем главу отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэля Коха, считает, что Федеральный совет принял все нужные ограничительные меры. «Мы и так зашли очень далеко. Социальные, психологические, экономические и финансовые последствия карантина были бы очень серьезными», – заявила состоящий в Либерально-демократической партии министр, добавив, что была «очень взволнована» необходимостью ограничить свободы граждан, но это было сделано ради них самих. Увы, если еще несколько недель назад абсолютное большинство швейцарцев доверяло правительству, то сейчас, когда выяснилось, что уверениями в отсутствии необходимости носить маски прикрывалось их отсутствие, в адрес семи мудрецов раздается все больше критики.



Дало трещину и единство политических партий. В понедельник 16 марта, через три дня после принятия Федеральным советом первых исторических мер против коронавируса, восемь крупнейших партий страны опубликовали совместное коммюнике, провозгласив: «Один за всех, и все за одного». И это не просто слоган, но позвольте сделать небольшое историческое отступление. Латинская фраза Unus pro omnibus, omnes pro uno впервые была использована в романе Александра Дюма-отца «Три мушкетёра» – благодаря этому она знакома, мы уверены, всем без исключения нашим читателям. Но, возможно, не все знают, что в том же 19 веке она стала неофициальным девизом Швейцарской Конфедерации, отражая смысл федеративной политики Швейцарии, фигурируя в большом количестве федеративных документов и символизируя завершение образования союзного государства.



Интересно, что девиз стал популярным после того, как страшная буря, пролетевшая над страной в 1868 году, привела к высокому паводку в центральных Швейцарских Альпах, особенно в кантоне Тичино. Федеральный совет при поддержке прессы обратился к народу с воззванием о пожертвованиях. По мнению историков, именно совместное восстановление страны после стихийного бедствия привело к формированию идентичности Швейцарии как нации доброй воли и укрепило федеративную солидарность.



Думаем, параллели вы проведете сами, а вот воззвания к народу вполне можно ожидать. Что же касается политических партий, так красиво выступивших единым фронтом, то не прошло и трех недель полу-изоляции, как «нерушимый» союз начал расползаться – с подачи НПШ, требующей от правительства стратегии выхода из кризиса уже с 19 апреля. Как мы знаем, 19 апреля дело вряд ли кончится, вернее, почти точно не кончится, так что последим за реакциями политиков после официального объявления о продлении чрезвычайной ситуации в стране.



Впрочем, не дожидаясь этого, в прошлую пятницу с воззванием о поддержке, а вернее, об экспроприации выступила Партия труда, наиболее приближенная к Коммунистической по сути своей и возглавляемая убежденным марксистом. Простейшее решение найдено: учредить налог «Корона-солидарности», облагаться которым будут исключительно миллионеры. Цитируем сформулированное требование: «Одноразовый вычет 2% налога на капитал и имущество размером 3 млн шв. франков и более. Это позволит собрать около 17,5 млрд франков. «Имущество» – это совокупная стоимость недвижимости, финансовых вкладов, а также яхт, драгоценностей, произведений искусства и т.д.» Разумеется, неуверенность в завтрашнем дне – плодородная почва для популистских лозунгов, но мы уверены, что прагматичные швейцарцы на них не поведутся.



Молодцы!



Уже не раз за последние недели бренд Bvlgari давал нам поводы положительно отзываться о нем благодаря его активной деятельности по сдерживанию пандемии COVID-19. Но если раньше эта деятельность была направлена лишь на родную бренду Италию, то теперь она распространится и на Швейцарию, где работают свыше 600 его сотрудников. Первым получателем помощи станет кантон Невшатель – именно здесь более 350 человек создают часы и парфюмы Bvlgari для всего мира.



«Как экономический субъект Швейцарии, прежде всего кантона Невшатель, Bvlgari считает своей обязанностью способствовать борьбе с вирусом COVID-19, его профилактике и искоренению. Опираясь на наш опыт в области парфюмерии мы, совместно с фабрикой ICR, разработали дезинфицирующий водно-спиртовой гель, который начинает производить фабрика в Лоди, в обычное время выпускающая нашу престижную парфюмерию и косметические наборы для гостиниц, разработанные международным косметическим центром Bvlgari в Невшателе», сказал генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, сам являющийся резидентом этого кантона.



Сначала, с 10 апреля, около 3000 штук водно-спиртового геля (во флаконах емкостью 75 мл, поддающихся вторичной переработке) будут еженедельно передаваться напрямую госпитальной сети Невшателя (Réseau Hospitalier Neuchâtelois, RHNe), объединяющей 7 больниц. В течение следующих двух месяцев Bvlgari планирует произвести несколько сотен тысяч флаконов для RHNe и, если позволят мощности, распространить их не только в Невшателе, но и в других кантонах.



И еще одна личная инициатива. Крупный промышленник Паскаль Буркар, при поддержке профессора медицины Флориана Френлиха, передал муниципалитету Поррентруи 10000 защитных масок – для распространения среди работников маленьких магазинов и прочих служб, важных для жизнедеятельности населения кантона Юра. Этого должно хватить на месяц.



А кушать хочется всегда!



Мы уже писали о разочаровавшей многих неспособности крупнейших торговых сетей страны, MIGROS и COOP, наладить доставку продовольствия потребителям – и это при том, что их товарооборот в последние недели сравним, наверное, с рождественским. Но свято место пусто не бывает.

Сеть Manor отныне предлагает доставку продуктов на дом и получение заранее оформленных и упакованных заказов во всех своих 30 магазинах. В онлайн каталоге – 500 продовольственных и хозяйственных продуктов, любой их набор будет доставлен бесплатно в радиусе 10 км от торговой точки. В радиусе от 10 до 20 км эта услуга обойдется в 15 франков при минимальном заказе на 50 франков.



Мы получили также несколько хвалебных отзывов в адрес группы Léguriviera, подарившей за последние дни 500 корзинок с продовольствием сотрудникам реанимационных отделений госпиталей Фрибурга и Сиона, а также Лозаннского и Женевского кантональных госпиталей. Группу поддержали мясники, виноделы и фермеры региона, наполнившие корзинки своей продукцией.





Бурно обсуждается уже несколько дней новость о частичном открытии рынка в Ла Шо-де-Фоне в результате победы, одержанной бывшим сотрудником Федеральной службы здравоохранения Клодом Безансоном над властями. Досконально изучив все предписания Федерального совета, касающиеся ограничения коммерческой деятельности, этот активный пенсионер выявил несоответствие: если рыночные прилавки с продуктами приравниваются к полкам продуктовых магазинов, то и рынки должны иметь право торговать наравне с MIGROS, COOP и прочая. Этот довод убедил коммунального советника – к слову, члена Народной партии Швейцарии. Победа, одержанная в одном отдельно взятом городе, вдохновила и других и привела к молниеносному созданию национальной коалиции, которая теперь по всей стране – от Женевы до Цюриха, с остановками в Берне, Лозанне, Фрибурге, Базеле и Ленцбурге – требует от кантонов «претворять предписания Федерального совета с тем, чтобы местные фермеры могли снабжать население здоровыми региональными продуктами».



И совсем удивительная новость на продовольственную тему: Швейцарское телевидение предупредило, что в стране ожидается дефицит яиц и масла. Так что держитесь поближе к курятникам и коровникам!



P. S. Напоследок принято оставлять сладкое, а мы, наоборот, с ложкой дегтя. Пути аудитории любого издания неисповедимы, и наша – не исключение. Но уж очень удивили нас резкие реакции некоторых читателей – кстати, помеченных Фэйсбуком, не редакцией, как Top fan Нашей Газеты, то есть самые активные пользователи – в ответ на наш призыв о поддержке самым простым и дешевым способом, подпиской на печатное издание. (Правда, один из критиков, разобравшись, взял свои слова обратно, что порадовало, а двое удалили свои комментарии.) Кому-то мы ответили напрямую, но, вероятно, стоит разъяснить для всех нашу позицию в момент, когда вся пресса, на 90% лишившаяся поступлений от рекламы, терпит убытки.

Наша Газета – независимое издание, не принадлежащее никакой издательской группе и не получающее ни прямого государственного финансирования, ни отчислений от сборов Billag/Serafe. За нами не стоит добрый олигарх – последний российский олигарх средней руки, по-прежнему фигурирующий в списке крупнейших меценатов Forbes, должен нам приличную сумму с 2017 года. Издание существует исключительно на поддержку нескольких частных швейцарских спонсоров (причем некоторых – на условии анонимности) и одной международной компании. Все, что вы каждый день читаете, – результат труда трех женщин. Мы не «побираемся» – и такое довелось прочитать! Все издания обращаются сейчас за поддержкой к читателям, ради которых продолжают работу. И ничего зазорного в этом, на наш взгляд, нет.



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