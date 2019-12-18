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среда, 18 декабря 2019 года   

Рождественские рынки в Швейцарии|Marchés de Noël en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Монтре-Лозанна, 18. 12. 2019. Просмотров: 196

(© montreuxnoel.com)

Период зимних праздников трудно представить себе без рождественских базаров. Сегодня мы предлагаем читателям оценить три разных варианта организации, сочетающих спектакли, продажу сладостей и изделий местных мастеров. |
Il est difficile d'imaginer une période de vacances d'hiver sans marchés de Noël. Aujourd'hui, nous proposons aux lecteurs d'évaluer trois variantes différentes d’organisation combinant des animations, la vente de friandises et de produits artisanaux.

Самый молодой рождественский рынок, Noël aux Bastions, работает в женевском Парке бастионов, впервые базар был организован в прошлом году. Посетив его, уйдешь с чувством прекрасного в душе, поскольку акцент здесь сделан на безупречном оформлении и волшебном освещении, а шале-магазинчики украшены так, что невольно останавливаешься и начинаешь их рассматривать. С другой стороны, у успеха часто бывает обратная сторона: в этом случае речь идет о неимоверном количестве людей, посещающих Парк бастионов, особенно по вечерам и на выходных. По этой причине нужно запастись терпением, если хочется выпить горячего вина, отведать раклет или фондю.
   
Самым большим спросом пользуется фондю, поэтому в этом году ресторанчик-шале, где подается это блюдо, был расширен и может обслуживать сотни клиентов ежедневно. В Christmas Pub в Парке бастионов тоже нет отбоя от клиентов, каждый четверг, пятницу и субботу здесь работает диджей. Детей ждут каток и юрта для малышей, где их научат делать елочные украшения, накладывать макияж, а после разлекут чтением сказок. Всей семьей здесь можно покататься на рождественской карете, украсить пряничных человечков, заняться йогой, увидеть выступления артистов и т.д. В прошлом году базар посетили 250 тыс. человек, что позволяет предсказать ему большое будущее.

Рынку Montreux Noël в Монтре в этом году исполнилось 25 лет, по субботам сюда приходят до 70 тыс. человек. Такой успех объясняется не только расположением рынка у берега озера, но и работой организаторов. Директор Montreux Noël Ив Корнаро подчеркнул в интервью журналу Bilan, что его главная цель – делать все на высочайшем уровне. Эти усилия обходятся туристам недешево, каждый тратит в среднем 65 франков. Что касается аренды стендов для продажи, то цена за весь период работы базара начинается с 4,5 тыс. франков, тогда как в Женеве – с 800. Почетный гость Montreux Noël в этом году – Россия, на рынке можно попробовать блюда русской кухни и открыть для себя фольклор родины Ивана Крылова. Кроме того, здесь воссоздана Красная площадь, а 22 декабря посетители увидят русского Деда Мороза. Montreux Noël занимает более километра набережной, в 2017 году он принес Монтре 32 млн франков – прекрасный результат для города с населением около 27 тыс. человек.

В Лозанне организаторы рождественского рынка проявили больше изобретательности и назвали его Bô Noël. Его можно описать, как нечто среднее между базарами в Женеве и Монтре. Цены на аренду стендов начинаются с 2,8 тыс. франков на период работы рынка, но самое интересное в том, что в Лозанне туристов ждут в семи разных местах, вместе насчитывающих 76 стендов, из которых 32 предлагают еду и напитки. Как и в двух других городах, особое внимание здесь уделяется развлечениям для детей. Интересно, что, хотя лозаннский рынок и не назовешь чемпионом во всех отношениях, однако в ноябре британский журнал Decanter написал о нем в статье «Best Christmas market cities for wine lovers». Конечно, слово «вино» не передает всего великолепия, его лучше увидеть в Лозанне своими глазами… и стать одним из 380 тыс. посетителей, которых организаторы ожидают в этом году.

 

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