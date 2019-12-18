Автор: Лейла Бабаева, Женева-Монтре-Лозанна, 18. 12. 2019. Просмотров: 196
Самый молодой рождественский рынок, Noël aux Bastions, работает в женевском Парке бастионов, впервые базар был организован в прошлом году. Посетив его, уйдешь с чувством прекрасного в душе, поскольку акцент здесь сделан на безупречном оформлении и волшебном освещении, а шале-магазинчики украшены так, что невольно останавливаешься и начинаешь их рассматривать. С другой стороны, у успеха часто бывает обратная сторона: в этом случае речь идет о неимоверном количестве людей, посещающих Парк бастионов, особенно по вечерам и на выходных. По этой причине нужно запастись терпением, если хочется выпить горячего вина, отведать раклет или фондю.
Самым большим спросом пользуется фондю, поэтому в этом году ресторанчик-шале, где подается это блюдо, был расширен и может обслуживать сотни клиентов ежедневно. В Christmas Pub в Парке бастионов тоже нет отбоя от клиентов, каждый четверг, пятницу и субботу здесь работает диджей. Детей ждут каток и юрта для малышей, где их научат делать елочные украшения, накладывать макияж, а после разлекут чтением сказок. Всей семьей здесь можно покататься на рождественской карете, украсить пряничных человечков, заняться йогой, увидеть выступления артистов и т.д. В прошлом году базар посетили 250 тыс. человек, что позволяет предсказать ему большое будущее.
Рынку Montreux Noël в Монтре в этом году исполнилось 25 лет, по субботам сюда приходят до 70 тыс. человек. Такой успех объясняется не только расположением рынка у берега озера, но и работой организаторов. Директор Montreux Noël Ив Корнаро подчеркнул в интервью журналу Bilan, что его главная цель – делать все на высочайшем уровне. Эти усилия обходятся туристам недешево, каждый тратит в среднем 65 франков. Что касается аренды стендов для продажи, то цена за весь период работы базара начинается с 4,5 тыс. франков, тогда как в Женеве – с 800. Почетный гость Montreux Noël в этом году – Россия, на рынке можно попробовать блюда русской кухни и открыть для себя фольклор родины Ивана Крылова. Кроме того, здесь воссоздана Красная площадь, а 22 декабря посетители увидят русского Деда Мороза. Montreux Noël занимает более километра набережной, в 2017 году он принес Монтре 32 млн франков – прекрасный результат для города с населением около 27 тыс. человек.
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